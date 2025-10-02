優秀な開発者でも、（少なくとも初めての場合は）完璧なコードを書くことはできません。 そのため、iOSアプリの開発が完了したら必ずそのテストを実施する必要があります。 ただ幸いなことに、Android向けに開発する場合のように、複数のメーカーのモバイル・デバイスをテストする必要はありません。 iOSはApple独自のモバイル・オペレーティング・システムであり、Apple iPhoneでのみ動作します。 数世代の（複数のオペレーティング・システムを搭載した）iPhoneでiOSアプリをテストしたい場合もあるかもしれませんが、それでもテストするデバイスの数はAndroidよりも少なくなります。

テストの最初の行はXcode自体で行われます。 使い慣れた標準の単体テストに加えて、Xcodeには自動化されたUIテスト機能があります。 ユーザーが問題を見つけるのと同じように、UI内を移動してアプリと対話するテストを作成できます。 UIテストでは、APIを使用してコードを操作するのではなく、実際のユーザーとアプリの操作をシミュレートします。 アプリのあらゆる側面をカバーするテストを作成する限り、多くの場合は、人間が達成できる以上に徹底したUIテストを自動で取得できます。

ただし、ユーザーがアプリに対して行う可能性のあるすべてのインタラクションがテストで考慮されていない限り、ソフトウェアのベータテストは人間に任せるべきだと感じるでしょう。 アプリをApp Storeに送信せずにiOSデバイスにサイドロードすることもできますが、Appleでは、TestFlightアプリを使用して、友人、家族、ユーザー層がアプリを簡単にプレビューできるようになっています。 TestFlightを使用すると、Apple Developer Programメンバーは、最大25人のチームメンバーがそれぞれ最大30台のデバイスで内部テストを行うことができます。 iOSアプリ開発チームに少人数のグループでアプリをテストする機会を与え、新しいiOSアプリを外部テスターにリリースできるようにAppleベータレビューの準備をすることができます。

あなたのアプリが、App Storeの審査ガイドラインに基づいてAppleによって承認されと、最大10,000人のユーザーをテストバージョンのダウンロードに招待できます。 これらのユーザーはTestFlightアプリをダウンロードし、一意のリンクを使用してアプリにアクセスします。 外部テスターをカスタムグループに分け、各グループに特定のビルドをプッシュすることで、A/Bテストを実施し、機能に対する反応を比較することができます。 その見返りに、使用状況に関するデータが自動的に取得され、ユーザーは発生した問題についてのフィードバックを簡単に送信できます。