iOSアプリケーション開発とは、iPhone、iPad、iPod TouchなどのAppleハードウェア向けのモバイルアプリケーションを作成するプロセスです。 ソフトウェアはSwiftプログラミング言語またはObjective-Cで記述され、ユーザーがダウンロードできるようにApp Storeにデプロイされます。
モバイルアプリ開発者の方は、iOS開発について懸念を感じたことがあるかもしれません。 たとえば、各開発者にMacコンピューターが必要になりますが、MacはWindowsベースのコンピューターよりも高価です。 さらに、アプリが完成したら、App Storeを通じて配布する前に、厳格な品質審査プロセスを受けます。
それでも、貴社の従業員や、顧客、あるいはパートナーも含んだ世界中の何億人もの人がApple iPhoneやiPadを使っているのであれば、明らかにiOSアプリ開発に取り組むべき理由があると言えるでしょう。また、参入障壁が高いと感じる場合があるものの、iOSアプリの開発は、Android向けの開発と同じくらい簡単（場合によってはより簡単）です。 適切な計画とリソースがあれば、あなたもiOSアプリ開発者に仲間入りできます。
iOSアプリ開発プロセスでコードを記述し始める前に、まず以下が必要になります。
これら3つの要件は相互作用するためどれも必要となり、Apple Developer ProgramのアクティブメンバーのみがApple App Storeにアプリを投稿できます。 Xcodeによって署名され公開されたアプリのみが、App Storeへの提出資格を得ることができます。 XcodeはmacOSでのみ実行され、macOSはAppleコンピューターでのみ実行されます。
幸いにも、Xcodeが提供するのは、完成したアプリに署名して公開する機能だけではありません。 IDEには、ユーザー・インターフェース・デザイナー、コード・エディター、テスト・エンジン、アセット・カタログなどが含まれており、iOSアプリ開発に必要なものがほぼすべて含まれています。
現在、iOSアプリ開発には2つのプログラミング言語があります。
iOSアプリ開発の主な利点の1つは、幅広い範囲の開発者リソースを利用できることです。 iOSアプリ開発の標準化、機能、一貫性により、AppleはネイティブAPIとライブラリーを、安定していて機能が豊富な、使いやすいキットとしてリリースすることができます。 これらのiOS SDKを使用して、アプリをAppleの既存インフラストラクチャーにシームレスに統合できます。
たとえば、スマート・オーブントースター用のアプリ・コントローラーを開発している場合、HomeKitを使用してトースターとスマートフォン間の通信を標準化できます。 ユーザーは、スマート・オーブントースターとスマート・コーヒーメーカー間の通信を調整できます。 ゲーム開発（SpriteKit、GameplayKit、ReplayKit など）や、健康アプリ、地図、カメラ、Appleのバーチャル・アシスタントSiri用のキットがあります。
これらのさまざまなキットにより、iOSに組み込まれている機能を活用してサードパーティー製アプリを簡単に統合できるようになり、ソーシャルメディアに接続したり、カメラやネイティブカレンダーアプリを使用したり、スリリングなゲームプレイの瞬間のリプレイ動画を自動録画したりするアプリを作成できます。
iPhoneは強力なデバイスです。 しかし、リソースを大量に消費するタスクを処理する場合は、面倒な作業をクラウドにオフロードすることを検討しましょう。APIを介してアプリをクラウドベースのサービスに接続することで、クラウドをストレージ、データベース管理、さらにはアプリのキャッシュに使用できます。 また、革新的な次世代サービスでアプリを強化することもできます。
IBM Cloudは、iOSバックエンドとWebアプリケーションを構築するためのサーバーサイドのSwiftフレームワーク（Kituraを含む）をサポートしています。 REST APIは、iOSアプリ内から開始できます。 Kituraを使用すると、プッシュ通知やデータベースからモバイル分析や機械学習まで、さまざまなIBM Cloudサービスと統合できます。
優秀な開発者でも、（少なくとも初めての場合は）完璧なコードを書くことはできません。 そのため、iOSアプリの開発が完了したら必ずそのテストを実施する必要があります。 ただ幸いなことに、Android向けに開発する場合のように、複数のメーカーのモバイル・デバイスをテストする必要はありません。 iOSはApple独自のモバイル・オペレーティング・システムであり、Apple iPhoneでのみ動作します。 数世代の（複数のオペレーティング・システムを搭載した）iPhoneでiOSアプリをテストしたい場合もあるかもしれませんが、それでもテストするデバイスの数はAndroidよりも少なくなります。
テストの最初の行はXcode自体で行われます。 使い慣れた標準の単体テストに加えて、Xcodeには自動化されたUIテスト機能があります。 ユーザーが問題を見つけるのと同じように、UI内を移動してアプリと対話するテストを作成できます。 UIテストでは、APIを使用してコードを操作するのではなく、実際のユーザーとアプリの操作をシミュレートします。 アプリのあらゆる側面をカバーするテストを作成する限り、多くの場合は、人間が達成できる以上に徹底したUIテストを自動で取得できます。
ただし、ユーザーがアプリに対して行う可能性のあるすべてのインタラクションがテストで考慮されていない限り、ソフトウェアのベータテストは人間に任せるべきだと感じるでしょう。 アプリをApp Storeに送信せずにiOSデバイスにサイドロードすることもできますが、Appleでは、TestFlightアプリを使用して、友人、家族、ユーザー層がアプリを簡単にプレビューできるようになっています。 TestFlightを使用すると、Apple Developer Programメンバーは、最大25人のチームメンバーがそれぞれ最大30台のデバイスで内部テストを行うことができます。 iOSアプリ開発チームに少人数のグループでアプリをテストする機会を与え、新しいiOSアプリを外部テスターにリリースできるようにAppleベータレビューの準備をすることができます。
あなたのアプリが、App Storeの審査ガイドラインに基づいてAppleによって承認されと、最大10,000人のユーザーをテストバージョンのダウンロードに招待できます。 これらのユーザーはTestFlightアプリをダウンロードし、一意のリンクを使用してアプリにアクセスします。 外部テスターをカスタムグループに分け、各グループに特定のビルドをプッシュすることで、A/Bテストを実施し、機能に対する反応を比較することができます。 その見返りに、使用状況に関するデータが自動的に取得され、ユーザーは発生した問題についてのフィードバックを簡単に送信できます。
iOSアプリの開発とテストが完了したら、アプリをApp Storeに送信する必要があります。 アプリは直接Xcodeから提出して署名できます。 辛抱強く待機：アプリのレビュープロセスは時間がかかることがあり、最終的な承認を得るまで、拒否、修正、再送信、拒否を複数回繰り返す場合がよくあります。
すべての承認に合格したら、App Store Connectというプログラムを使用してApp Storeページを作成し、アプリをApp Storeにプッシュできます。 アプリの販売を計画している場合は、開発者プログラムへの参加にかかる年会費99ドルに加えて、Appleが売上の30パーセントを受け取る点に注意してください。
