Android開発とは何ですか?

ターゲット プラットフォームとして Android を選択したら、プロジェクトを開始するためにいくつかのリソースが必要になります。新しい開発者は、Google のホームページから開始して、Android の Web サイトにアクセスすることがよくあります。または、 Android開発者向けサイト(リンクはibm.comの外にあります)に直接アクセスすることもできます。

そこでは、以下のようなさまざまなリソースにアクセスできます:

開発をすぐに開始するためのサンプルコード





アプリリリース前の、アプリの動作と使いやすさの検証テスト





アプリを構築する際に従うべき設計と動作のガイドライン

始める前に、Java をインストールし、コンピュータに Java 開発キット (JDK) をセットアップする必要があります。次に、Android アプリの開発に必要な Android ソフトウェア開発キット (SDK) をダウンロードしてインストールします。これには、アプリケーションの開発に使用または参照できる API が含まれています。オペレーティング システムのインストール時に付属するデフォルトのブラウザは Google Chrome ですが、必要に応じて Firefox などの他のブラウザを使用することもできます。

SDK に付属する Android Studio をインストールします。Android Studio は、ネイティブ Android の公式統合開発環境 (IDE) です。IDE は、コーディング、スペル チェック、エラー警告、UI 開発などを支援するために不可欠です。JetBrains IntelliJ IDEA ソフトウェア上に構築された Android Studio は、以前 Android IDE として使用されていた Eclipse ツールを置き換えました。

C++ は、高いパフォーマンスと素早い反応性を備えたアプリを作成するためによく使用されます (これが、多くのゲーム開発者が C++ を選択する理由です)。Android アプリで C++ コードを再利用したい場合は、Android ネイティブ開発キット (NDK) をダウンロードしてください。このツール セットは、C または C++ コードとライブラリを使用してアプリの一部を実装するのに役立ちます。

さらに、Windows、Mac、Linux などの他のオペレーティング システムで Android をエミュレートするソフトウェアも利用できます。Android エミュレータは、Android ファイルを他のオペレーティング システムが認識できる形式に変換することによって機能します。

Android は、今日の多くのエンタープライズ アプリで使用されているマテリアル デザイン原則に従っています。Android マテリアル デザインは、プラットフォームやデバイス全体で強力なユーザー エクスペリエンスを作成できるように、ビジュアル、モーション、インタラクション デザインのガイドを提供します。