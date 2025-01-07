2025年のオープンソースAIに何を期待しているのでしょう。ここでは、今後1年を形作る可能性のある進展をいくつか紹介します。
過去数年間、AIモデルが注目を集めてきました。しかし、2025年にはAIシステムはオープンソースに近づくと専門家は言います。
「これから見られるのは、モデルだけではなくAIシステムへのシフトです」と、フランスの新興企業であるPleias社の共同創設者であるAnastasia Stasenko氏は言います。Pleas社は最近、LLMトレーニング用の最大のオープン多言語データ・セットであるCommon Corpusと、オープンデータのみでトレーニングされたモデルをリリースしました。
「プロバイダーが価値を生み出すのは、さまざまな種類のオープンソース・モデルに基づくシステムです」と彼女は言います。「統合によって、より多くの業種によって推進されることになります。これは単なるモデルではなく、1つのシステムなのです」Stasenko氏は、分類器や構文解析器のような、より大きなシステムにフィードされるモデル以外の要素について指摘します。「モデルだけではありません。」
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
2024年のもう1つの大きな話題は、AIに投資する企業のROIでした。今年の研究では、ROIとオープンソースAIの間には、より直接的な相関関係があることが示唆されています。
IBMが2,400人以上のIT意思決定者を対象に調査したところ、オープンソース・ツールを使用する企業の51％が正のROIを得たのに対し、そうでない企業はわずか41％でした。
「オープンソース・ソフトウェアは、ビジネスにおいて費用対効果の高い方法でAIを活用することを可能にし、実際に求めているスピードを実現します」と、IBM Researchのデベロッパー・アドボケートであるJJ Asgharは述べています。
Kubernetes、Open Source Security Foundation（OpenSSF）、PyTorchなどの主要プロジェクトのサポートで知られるLinux Foundationは、最近のレポートで透明性とコスト効率に関するオープンソースのメリットを強調しています。
Linux Foundation社の戦略プログラム担当副社長であるIbrahim Haddad氏は、「企業は、高額な初期費用を省き、簡単にカスタマイズが可能な強力なフレームワークに無料でアクセスできるメリットを受けており、あらゆる規模の組織が革新と拡張を行えるようになります。
2024年にEUのAI法が成立することで、倫理的なAIが引き続き議論されることが予想されます。
Haddad氏は、オープンソースのAI開発を形作る上で、AIガバナンスと規制が重要な役割を果たすと考えています。「EU AI規則は、オープンソースプロジェクトにおける透明性、公平性、説明責任を推進するための倫理的なAIの実践を推進するものです」とHaddad氏は述べています。「これにより、バイアス検知ツールと倫理監査ツールでの連携がさらに促進されると期待しています」
Stasenko氏は、「AIの社会的許容性と透明性の向上」を「ビジネス・チャンス自体」と見なしています。彼女は、ヘルスケアや金融サービスといった業種・業務における高価値で機密性の高いユースケースの例を挙げ、透明性が健全なリスク管理の要になると付け加えました。
「企業には、AIを使って安全かつプライベートに推論する方法が必要です」とAsgharは言います。「オープンソースではないこの分野の大手企業は、あなたのデータを取得していないと主張していますが、企業はそれを信頼することができません。」Asgharは、IBM® Granite 3.1のようなオープン・モデルは、企業が安全かつプライベートな方法でAIを活用するのに役立つと付け加えました。「これは非常に強力です」と彼は言います。
過去2年間で、多くの企業が小規模言語モデルの導入に成功してきました。そして、そのモデルはますますスマートになり続けています。例えば、Meta社のLlamaモデルを挙げましょう。同社は最近、テキストのみのLlama 3.3 70Bモデルを発売しました。これはわずか5か月前に発売された3.1 405Bモデルと同等の性能を提供します。
Meta社のAIパートナーシップ担当ディレクターであるSy Choudhury氏は、「これは世代を問わず同じです」と述べています。「このようなレベルの進歩が今後も次に進むと期待しています。AIに基づくユースケースを消費者と企業の両方に提供する際のコストとシステムの消費電力の削減は、すべての人にメリットをもたらすでしょう」
PyTorch Foundationのエグゼクティブ・ディレクターであるMatt White氏も同意します。「2025年のオープンソースAIの最も普及するトレンドは、より小さなAIモデルの性能を向上させ、AIモデルのエッジに押し上げることだと考察する」と彼は言い、小規模なAIモデルは外部システムへの依存を減らすのにも役立つと付け加えました。
「ディープラーニングの分野には難しい問題がたくさんあります」とWhite氏は主張します。「外部システムに依存することなく、パフォーマンスを維持しながらモデルのサイズを縮小し、モデルの応答性を高め、モデルの知識を最新の状態に保つイノベーションが発生することを願っています。」
Stasenko氏は、2024年が小規模モデルの台頭した年であれば、2025年はエネルギー効率に焦点を当てながら、あらゆるモデルの機能を充実させた年になると強調しています。「これが唯一の方法です。」と彼女は言います。
マルチモーダル・モデル、つまりテキスト、動画、画像、音声など、複数の異なる種類のメディアを処理できるモデルも、2025年にはさらに改良され、普及するでしょう。それにはオープンソースのバージョンも含まれます。
「マルチモーダル機能の台頭は、来年も次に進むでしょう」とMeta社のChoudhury氏は言います。「現在、テキスト、画像、音声を組み合わせたモデルのほとんどは、複数のAIモデルが融合したものですが、この状況は変わろうとしています」Choudhury氏は、将来のアーキテクチャーは2つ以上の次元でネイティブにマルチモーダルになると予測しており、これが「驚くべき」新しいユースケースにつながると予測しています。「自分の声だけでモデルに画像について質問すると、それが音声、テキスト、または画像を通じてシームレスに回答できることを想像してみてください。あるいは、3人全員で同時に返信するのはどうでしょう。」
2025年には、オープンソースAIがさらなるイノベーションを推進するか。Linux FoundationのHaddad氏は、そう考えています。そして、AIモデルがより複雑になるにつれて、組織は外部貢献者との協力を通じてイノベーションを解き放つと考えています。
「オープンソースでは、世界中の開発者が専門知識を共有できるため、生成AIフレームワークの急速な進歩と継続的な改善につながります」と彼は言います。「たとえば、Linux Foundation AI & Dataでは、3,000を超える組織からの10万人以上の開発者が68のホスト・プロジェクトに貢献しています。このレベルの専門知識と規模に匹敵する組織は存在しません。」
IBM Researchのオープン・テクノロジー部門シニア・テクニカル・スタッフ・メンバーであるArnaud Le Horsも、LLMに関する大企業間のコラボレーションがさらに一般的になるだろうと考えています。
「最もパフォーマンスの高いモデルのリリースには、まだ競争と競争があります」とLe Horsは言います。「しかし、将来的には、大企業が基盤モデルで協力する姿が想像できます。」
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。