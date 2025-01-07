過去2年間で、多くの企業が小規模言語モデルの導入に成功してきました。そして、そのモデルはますますスマートになり続けています。例えば、Meta社のLlamaモデルを挙げましょう。同社は最近、テキストのみのLlama 3.3 70Bモデルを発売しました。これはわずか5か月前に発売された3.1 405Bモデルと同等の性能を提供します。

Meta社のAIパートナーシップ担当ディレクターであるSy Choudhury氏は、「これは世代を問わず同じです」と述べています。「このようなレベルの進歩が今後も次に進むと期待しています。AIに基づくユースケースを消費者と企業の両方に提供する際のコストとシステムの消費電力の削減は、すべての人にメリットをもたらすでしょう」

PyTorch Foundationのエグゼクティブ・ディレクターであるMatt White氏も同意します。「2025年のオープンソースAIの最も普及するトレンドは、より小さなAIモデルの性能を向上させ、AIモデルのエッジに押し上げることだと考察する」と彼は言い、小規模なAIモデルは外部システムへの依存を減らすのにも役立つと付け加えました。

「ディープラーニングの分野には難しい問題がたくさんあります」とWhite氏は主張します。「外部システムに依存することなく、パフォーマンスを維持しながらモデルのサイズを縮小し、モデルの応答性を高め、モデルの知識を最新の状態に保つイノベーションが発生することを願っています。」

Stasenko氏は、2024年が小規模モデルの台頭した年であれば、2025年はエネルギー効率に焦点を当てながら、あらゆるモデルの機能を充実させた年になると強調しています。「これが唯一の方法です。」と彼女は言います。