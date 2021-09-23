Kubernetesとは

Dockerは、Linux®コンテナの作成と実行に利用される最も人気の高いツールです。コンテナの初期形態は（FreeBSD JailsやAIX Workload Partitionsのような技術）数十年前に導入されましたが、2013年にDockerが開発者向けに、クラウドに適した新たな実装でコンテナを一般に提供したことで、コンテナは民主化されました。

Dockerはオープンソース・プロジェクトとして始まりましたが、現在では Docker Inc.も指します。Docker社は、オープンソース・プロジェクトに基づいて構築された商用コンテナ・ツールキットを製造し、それによるメリットをオープンソース・コミュニティーに還元しています。

Dockerは従来のLinuxコンテナ・テクノロジーに基づいて構築されていますが、Linuxカーネル・プロセスのよりきめ細かい仮想化を実現し、開発者がコンテナを容易に構築、デプロイ、管理、保護できる機能を追加しています。

今日では、Open Container Initiative（OCI）、CoreOS、Canonical（Ubuntu）LXDなどの代替コンテナ・ランタイム・プラットフォームも存在しますが、最も広く使用されているのはDockerです。実際、Dockerはコンテナの代名詞となるほどで、Kubernetesなどの補完的なテクノロジーの競合ブランドと誤解されることもあります。

現在、DockerとKubernetesは主要なコンテナ化ツールで、2024年のそれぞれの市場シェアの内訳は、Dockerが82%、Kubernetesが11.52% （ibm.com外部へのリンク）となっています。