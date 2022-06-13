Docker はオープンソースのコンテナ化プラットフォームです。基本的には、開発者がコンテナをより簡単かつ安全に、そして迅速に構築、デプロイ、管理できるようにするツールキットです。このツールキットは、containerdとも呼ばれます。

Dockerはオープンソース・プロジェクトとして始まりましたが、現在では商用Docker製品を製造するDocker, Inc.も指します。現在、開発者が Windows、Linux、MacOS を使用しているかどうかにかかわらず、コンテナを作成するための最も人気のあるツールです。

実際、コンテナ・テクノロジーは2013年にDockerがリリースされる何十年も前から利用できました。初期には、Linuxコンテナ（LXC）が最も普及していました。DockerはLXC上に構築されましたが、Dockerのカスタマイズされたテクノロジーにより、すぐにLXCを追い越し、最も人気のあるコンテナ化プラットフォームになりました。

Docker の主な属性の中には、移植性があります。Docker コンテナは、あらゆるデスクトップ、データセンター、クラウド環境で実行できます。各コンテナでは1つのプロセスのみを実行できるため、アプリケーションの一部が更新中または修復中である間も、アプリケーションを継続的に実行できます。

Dockerで一般的に使用されるツールや用語には、次のようなものがあります。

Docker Engine： 開発者がコンテナを構築および実行できるようにするランタイム環境。

Dockerファイル： OSネットワーク仕様やファイルの場所など、Dockerコンテナ・イメージの構築に必要なすべてを定義したシンプルなテキスト・ファイル。これは基本的に、Docker Engineがイメージを組み立てるために実行するコマンドのリストです。

Docker Compose: 複数コンテナのDockerアプリケーションを定義して実行するためのツールです。アプリケーションに含まれるサービスを指定するYAMLファイルを作成し、Docker CLIを介して1回のコマンドでコンテナをデプロイして実行できます。

ここで、Kubernetesがコンテナ・ランタイムとしてのDockerのサポートを停止した理由を再確認してみましょう。このセクションの上部で述べたように、Dockerはcontainerdであり、コンテナ・ランタイムではありません。これは、Dockerが基盤となるコンテナ・ランタイム上に配置され、ユーザー・インターフェースを通じてユーザーに機能とツールを提供することを意味します。KubernetesはDockerをランタイムとしてサポートするために、Docker Shimと呼ばれる別のランタイムをサポートして実装する必要がありました。このランタイムは基本的に2つのテクノロジーの間に位置し、通信を支援しました。

これは、利用可能なコンテナ・ランタイムがあまりなかった時代に行われました。しかし、CRI-Oなど多くのコンテナ・ランタイムが存在する現在、Kubernetesはユーザーに多くのコンテナ・ランタイム・オプションを提供することができ、その多くはKubernetesとコンテナの中間層を介さずに確実に通信するためのランタイムです。

ただし、KubernetesはランタイムとしてのDockerに対する特別なサポートを提供しなくなりましたが、Dockerは引き続き、Dockerfileの使用やDockerイメージのビルドを可能にするDocker独自のイメージ・フォーマットであるOpen Container Initiative（OCI）で構築されたコンテナを実行および管理することができます。言い換えれば、Kubernetesエコシステムにおいて、Dockersにはまだ多くのメリットがあるということです。