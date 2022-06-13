コンテナ・テクノロジーに関しては、KubernetesとDockerという2つの名前がオープンソースのリーダーとして浮上しています。これらはユーザーのコンテナ管理を支援する根本的に異なるテクノロジーですが、互いに補完し合い、組み合わせることで強力になるのです。この点で、KubernetesとDockerのどちらを使用するかは、どのオプションが優れているかを決定するものではありません。実際には競合しているのではなく、連携して使うことができるのです。したがって、KubernetesとDockerのどちらがより良い選択なのかという問題に対する答えは、「どちらでもありません」。
Kubernetes と Docker が補完的なコンテナテクノロジーであるという事実から、「Kubernetes は Docker に取って代わるのか」というよくある質問も解決できます。
一言で言えば、いいえ。Kubernetes は競合するテクノロジーではないため、この質問は、Kubernetes がコンテナ ランタイム オプション (つまり、コンテナ化プロセス全体を通じてオペレーティング システム (OS) カーネルと通信するコンテナ コンポーネント) としての Docker をサポートしなくなるという、2021 年に発表されたニュースに由来している可能性があります。ただし、この投稿の後半で詳しく説明するように、KubernetesとDockerは依然として互換性があり、一緒に使用すると明らかなメリットが得られます。まず、KubernetesとDockerを結び付ける基盤テクノロジー、つまりコンテナから始めることが重要です。
コンテナは、アプリケーション コードとその依存関係をパッケージ化し、あらゆる IT インフラストラクチャで実行できるようにするソフトウェアの実行可能単位です。コンテナは単独で動作します。LinuxはホストOS（通常はLinux）から切り離されているため、IT環境全体で移植できます。
コンテナの概念を理解する 1 つの方法は、コンテナを仮想マシン (VM)と比較することです。どちらも仮想化テクノロジーに基づいていますが、コンテナが OS を仮想化するのに対し、VM はハイパーバイザー(VM とコンピューターのハードウェアの間にある軽量ソフトウェア レイヤー) を活用して物理ハードウェアを仮想化します。
従来の仮想化では、各 VM にはゲスト オペレーティング システム (OS) の完全なコピー、OS とアプリケーション (および関連するライブラリと依存関係) を実行するために必要なハードウェアの仮想コピーが含まれています。一方、コンテナには、アプリケーションとそのライブラリ、依存関係のみが含まれます。ゲスト・ホストがないため、コンテナのサイズが大幅に縮小され、軽量化、高速化、ポータブル化されます。さらに、コンテナはホストの DNS 設定を自動的に使用します。
エンジニアはコンテナを使用して、多数の分散システムやクロスプラットフォーム環境で一貫して実行されるアプリケーションを迅速に開発できます。コンテナの移植性により、機能チーム間のツールやソフトウェアの違いから生じる競合の多くが解消されます。
このためDevOpsワークフローに特に適しており、開発者とオペレーションが環境間で連携しやすくなります。小型で軽量なコンテナは、アプリケーションが疎結合された小さなサービスで構成されるマイクロサービスアーキテクチャにも最適です。また、コンテナ化は、多くの場合、オンプレミスのアプリケーションをモダナイズし、クラウド・サービスと統合するための最初のステップです。
Docker はオープンソースのコンテナ化プラットフォームです。基本的には、開発者がコンテナをより簡単かつ安全に、そして迅速に構築、デプロイ、管理できるようにするツールキットです。このツールキットは、containerdとも呼ばれます。
Dockerはオープンソース・プロジェクトとして始まりましたが、現在では商用Docker製品を製造するDocker, Inc.も指します。現在、開発者が Windows、Linux、MacOS を使用しているかどうかにかかわらず、コンテナを作成するための最も人気のあるツールです。
実際、コンテナ・テクノロジーは2013年にDockerがリリースされる何十年も前から利用できました。初期には、Linuxコンテナ（LXC）が最も普及していました。DockerはLXC上に構築されましたが、Dockerのカスタマイズされたテクノロジーにより、すぐにLXCを追い越し、最も人気のあるコンテナ化プラットフォームになりました。
Docker の主な属性の中には、移植性があります。Docker コンテナは、あらゆるデスクトップ、データセンター、クラウド環境で実行できます。各コンテナでは1つのプロセスのみを実行できるため、アプリケーションの一部が更新中または修復中である間も、アプリケーションを継続的に実行できます。
Dockerで一般的に使用されるツールや用語には、次のようなものがあります。
ここで、Kubernetesがコンテナ・ランタイムとしてのDockerのサポートを停止した理由を再確認してみましょう。このセクションの上部で述べたように、Dockerはcontainerdであり、コンテナ・ランタイムではありません。これは、Dockerが基盤となるコンテナ・ランタイム上に配置され、ユーザー・インターフェースを通じてユーザーに機能とツールを提供することを意味します。KubernetesはDockerをランタイムとしてサポートするために、Docker Shimと呼ばれる別のランタイムをサポートして実装する必要がありました。このランタイムは基本的に2つのテクノロジーの間に位置し、通信を支援しました。
これは、利用可能なコンテナ・ランタイムがあまりなかった時代に行われました。しかし、CRI-Oなど多くのコンテナ・ランタイムが存在する現在、Kubernetesはユーザーに多くのコンテナ・ランタイム・オプションを提供することができ、その多くはKubernetesとコンテナの中間層を介さずに確実に通信するためのランタイムです。
ただし、KubernetesはランタイムとしてのDockerに対する特別なサポートを提供しなくなりましたが、Dockerは引き続き、Dockerfileの使用やDockerイメージのビルドを可能にするDocker独自のイメージ・フォーマットであるOpen Container Initiative（OCI）で構築されたコンテナを実行および管理することができます。言い換えれば、Kubernetesエコシステムにおいて、Dockersにはまだ多くのメリットがあるということです。
Dockerコンテナ化プラットフォームは、以下のような、前述のコンテナのメリットをすべて提供します。
その他のDocker API機能には、コンテナ・イメージの自動的な追跡とロールバック、既存コンテナを新しいコンテナを構築するためのベース・イメージとして使用する機能、アプリケーションのソースコードに基づいてコンテナを構築する機能が含まれます。Dockerは、Docker Hubを介してインターネット全体で何千ものコンテナを共有する、活気のある開発者コミュニティに支えられています。
しかし、Dockerは小規模なアプリケーションには適していますが、大規模なエンタープライズ・アプリケーションには、膨大な数のコンテナ（場合によっては数百、数千）が含まれる場合があり、コンテナの管理を担当するITチームにとっては圧倒されるものになります。そこで役立つのが、コンテナ・オーケストレーション です。Dockerには独自のオーケストレーション・ツールであるDocker Swarmがありますが、現在のところ最も人気があり堅牢なオプションはKubernetesです。
Dockerには、コンテナの作成と実行に使用されるいくつかのコマンドがあります。
Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーションの展開、管理、スケーリングをスケジュール設定し、自動化するためのオープンソースのコンテナ・オーケストレーション・プラットフォームです。コンテナは、「クラスター」と呼ばれる複数のコンテナ・アーキテクチャーで動作します。Kubernetesクラスターには、クラスター内の残りのコンテナ（またはワーカー・ノード）のワークロードをスケジュールするコントロール・プレーンとして指定されたコンテナが含まれています。
マスター・ノードは、アプリケーション（またはDockerコンテナ）をホストする場所を決定し、それらをまとめる方法を決定し、オーケストレーションを管理します。Kubernetesは、アプリケーションを構成するコンテナをクラスターにグループ化することで、サービスの検出を容易にし、ライフサイクル全体にわたって大量のコンテナを管理できるようにします。
Googleは2014年にKubernetesをオープンソース・プロジェクトとして導入しました。現在は、Cloud Native Computing Foundation（CNCF）と呼ばれるオープンソースソフトウェア基盤によって管理されています。本番環境でのコンテナ・オーケストレーション向けに設計されたKubernetesは、堅牢な機能、何千人もの貢献者を擁する活発なオープンソース・コミュニティ、主要なパブリッククラウド・プロバイダー（IBM Cloud、Google、Azure、AWSなど）間でのサポートと移植性により人気が高まっています。
KubernetesとDockerは別のテクノロジーですが、高度に補完的な関係にあり、強力な組み合わせを実現しています。Dockerはコンテナ化を提供し、開発者がコマンドラインを介してアプリケーションを小さな分離されたコンテナに簡単にパッケージ化できるようにします。開発者は、互換性の問題を気にすることなく、IT環境全体でこれらのアプリケーションを実行できます。アプリケーションがテスト中に単一ノード上で実行される場合、そのアプリケーションはどこでも実行されます。
需要が急増すると、KubernetesはDockerコンテナのオーケストレーションを提供し、IT環境全体でスケジュールして自動的にデプロイして高可用性を確保します。Kubernetesには、コンテナの実行だけでなく、ロード・バランシング、自己修復、自動ロールアウトとロールバックなどのメリットがあります。さらに、グラフィカル・ユーザー・インターフェイスにより、使いやすさが向上しています。
将来的にインフラストラクチャーの拡張を予想している企業にとって、最初からKubernetesを使用することは理にかなっていると言えます。また、すでにDockerを使用している企業にとっては、Kubernetesは既存のコンテナとワークロードを活用しながら、拡張に伴う複雑な問題を解決します。
最近のバージョンのDockerには、Kubernetesとの統合が組み込まれています。この機能により、開発チームは、Dockerを活用して構築したすべてのコンテナ化されたアプリケーションをより効果的に自動化し、管理できるようになります。
最終的には、ビジネス目標を達成するためにどのようなツールの組み合わせが必要かという問題です。Kubernetes チュートリアルで開始方法を確認し、IBM Cloud Kubernetes Service を調べて詳細を学んでください。
IBM CloudLabsの無料ブラウザベースの Kubernetes チュートリアルを通じてバッジを獲得します。
IBM Cloud Kubernetes Serviceを今すぐ使い始めて、コンテナ化されたアプリケーションを大規模に導入しましょう。この詳細ガイドでは、アカウントの準備から最初のクラスターとアプリケーションのデプロイまで、基本的な手順について説明します。
柔軟で安全、かつ回復力に優れたハイブリッドクラウドで、ビジネスの潜在能力を解き放ちます。IBMのオープンなハイブリッドクラウド・アプローチにより、特定のベンダーにロックインされることなくワークロードを構築および管理できるため、IT環境全体で柔軟性とパフォーマンスが確保されます。
サーバーレス・コンピューティングにより、開発者はサーバーやバックエンド・インフラストラクチャーをプロビジョニングまたは管理することなく、アプリケーション・コードを構築および実行できます。
YAMLの基本と、それがKubernetes構成を簡素化する仕組みについて学びます。このガイドでは、Kubernetesデプロイメントの管理において効果的なYAMLファイルを作成するための主要な構造とヒントについて説明しています。
コンテナが企業のアプリケーション開発、デプロイ、管理の方法にもたらす変革をご覧ください。このテクノロジーが今日のITランドスケープにおいて拡張性、安全性、効率性に大きな変革をもたらす理由をご覧ください。
フルマネージドのRed Hat OpenShiftプラットフォームをぜひお試しいただくか、または、IBM Cloud Kubernetesエコシステムの柔軟性をご覧ください。ニーズに合わせたスケーラブルで安全なソリューションにより、開発とデプロイメントのプロセスを加速できます。