KubernetesクラスターはKubernetesの構成要素であり、プラットフォームのアーキテクチャーの基盤を提供します。このビルディング・ブロック構造のモジュール性により、可用性、拡張性、容易なデプロイメントが実現します。

今日のワークロードには、アプリケーション・レベルとインフラストラクチャー・レベルの両方で高可用性が求められます。Kubernetesは、アプリとその基盤となるインフラストラクチャーの間に抽象化層を作成することで、利用可能なリソース全体にワークロードを効率的に分散します。Kubernetesは、継続的なノードとコンテナのヘルスチェックにより、アプリの障害を防ぎます。コンテナがダウンした場合、自己修復と複製が障害を解決します。組み込みのロード・バランサーは、ワークロードをリソースに分散して、トラフィックの急増、ピーク、または停止の影響を軽減します。

この同じリソースの効率的な使用が、拡張にも影響を及ぼします。新しいサーバーの追加と削除が簡素化され、シームレスな水平スケーリングが可能になります。自動化されたオートスケーリングは、指定されたメトリクスに基づいて実行中のコンテナを増加させます。複製制御は、実行中のPodが多すぎると過剰なPodを終了し、実行中のPodが少なすぎるとPodを開始します。

Kubernetesのアーキテクチャーの詳細については、次のビデオ（「Kubernetesの説明」）をご覧ください。

開発者にとってスピードは不可欠。Kubernetesは、ソフトウェアの迅速な構築、テスト、リリースに対応できるように設計されています。新しいバージョンまたは更新されたバージョンは、自動ロールアウトを通じて伝播されます。また、カナリア・リリースでもうまく動作するため、新しいバージョンのデプロイメントを以前のバージョンと並行して実行し、新しいバージョンの信頼性を検証した後、それを完全な運用環境に導入することができます。