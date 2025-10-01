仮想サーバーはソフトウェア対応サーバーの一種で、物理サーバー（ホストまたはベアメタル・サーバーと呼ばれることが多い）をさらに小さな自己完結型のセグメントに分割して作成されます。仮想サーバーはどのようなタイプのサーバーでも機能を複製できると同時に、他のタイプの仮想サーバーとリソースを共有できます。
サーバー需要の増加、クラウド・コンピューティングの台頭、より環境に優しいリソース・ソリューションに向けた推進の高まりから、仮想サーバーは現代のサーバー・ホスティングとデータセンターの定番となりました。従来のサーバーは、あらゆるワークロードを処理するためだけの物理ハードウェアを必要とし、アイドル状態でもスペース、電力、リソースを消費します。しかし仮想サーバーを使用すると、1つのハードウェアで複数サーバーをホストできるため、リソースが最適化され、経費が削減されます。
仮想サーバーには、従来の物理サーバーに比べてさまざまなメリットをもたらす便利なユースケースが多数あります。
サーバーを仮想化することで、組織はアプリケーションごとのスタンドアローン・サーバーへの投資に伴って発生するコストから解放されます。これにより、ハードウェアのコストだけでなく電力、冷却、データセンターの保守コストも節約されます。
仮想サーバーは、簡単に拡張できて柔軟な選択肢を探しているスタートアップなどの組織にとって優れたソリューションです。仮想サーバーは単純なメール・サーバーから何百万ものウェブ・アプリケーションを処理できる高性能ウェブ・サーバーまで、さまざまな用途に利用および再利用できます。
運用に用いる仮想サーバーは1台に限られることがないので、サーバー容量の増加に活用できます。仮想化するとネットワークに接続された各サーバーの小規模セクションにワークロードを分散できるため、組織で利用できる処理能力を大幅に向上させることが可能です。
仮想化は、物理サーバーを複数使用するより環境に優しい代替手段です。これは1台の物理サーバーで、より効率的にリソースを活用できる仮想サーバーを複数稼働でき、必要な物理フットプリントが小さくなり、冷却に伴う排出量も少なくなるためです。
専用ベアメタル・サーバーの設置は、ハードウェア入手の可能性とコンポーネントの組み立てによっては時間がかかる場合がありますが、仮想サーバーはオンデマンドで数分のうちにデプロイできるため、ダウンタイムが減少します。
仮想化により複数のセンター間でデータのバックアップと複製がしやすくなるので、災害復旧（DR）の専門家は予期せぬ重大な障害をより簡単に評価し、修復できるようになります。仮想化にはサービスを中断せずにワークロードを仮想環境間で容易に移動できるライブ・マイグレーションなどの機能があるので、事業継続性の保護、サイバー脅威（DDoS攻撃）の防御にも役立ちます。
一般に、サーバーを仮想化することのメリットはデメリットをはるかに上回ります。これは仮想サーバーに関連する課題がまったくないということではありません。最も一般的なものはリソースの占有です。仮想サーバーは基盤となる物理マシンの処理能力に依存しているため、1台のベアメタル・サーバーまたはサーバー・ネットワーク上で稼働する仮想サーバーが多すぎると、パフォーマンスが低下するおそれがあります。物理サーバーの容量はホストしている仮想サーバーの容量を示していますが、重いワークロードを別の物理サーバーに移すか仮想プライベート・サーバーを介すことで、サーバーの混雑は簡単に解決できます。
仮想プライベート・サーバー（VPS）はホスティング・サービス・プロバイダーから提供される仮想サーバーの一種で、物理マシンが持つCPU帯域幅のうち一定量を特定の仮想サーバー専用にすることを保証します。クラウド・サービス・プロバイダーは通常、企業が実際の物理マシンを購入しなくても専用物理サーバーのメリットを享受できる方法として、仮想プライベート・サーバーをさまざまな価格帯で提供しています。仮想化を最大限に最適化することで、組織はロード・バランサー、SSL証明書、ファイアウォールなどの機能を使って仮想プライベート・サーバーをカスタマイズできます。
仮想サーバーと仮想マシン（VM）は、どちらも仮想化とハイパーバイザーを利用してパーティション分割された独自の仮想環境を作り出しますが、この2つには大きな違いがあります。
すでに述べたように、仮想サーバーはとりわけウェブ・サーバー、ドメイン名サーバー、プロキシ・サーバー、アプリケーション・サーバーといったアプリケーション用の物理ベアメタル・サーバーを複製するために使われます。一方、仮想マシンは物理コンピューターの仮想表現を作成するために使われます。クラウド環境のプロバイダーは通常、基盤となるハードウェアの機能を模倣し、同時に仮想マシンをホスト・コンピューターから分離する仮想デスクトップを提供します。
仮想マシンはホストから分離されているため、ホスト・コンピューターで稼働中のオペレーティング・システムに関係なく独自のオペレーティング・システムを実行することも可能です。このため、仮想マシンは異なるタイプのオペレーティング・システムでアプリをテストするのに便利なツールです。さらに仮想マシンをより大規模なネットワーク・エコシステムから隔離できるので、ある程度の保護を実現し、機密性の高いサイバーセキュリティー・インシデントから守ります。
IBM® Power Virtual Serversは、IBMクラウド・サービスにアクセスできる、構成可能なマルチテナントの仮想IBM Powerサーバーです。
より速く、安全に、どこからでも構築。 あらゆるクラウド・ベンダーのオンプレミス、エッジコンピューティング、パブリッククラウドの環境に一貫してアプリケーションを導入し、実行できます。
IBM Cloud内のVPSホスティング・ソリューションは、クラウドで管理されるコンピュート・ホスティング・ハードウェア、ソフトウェア統合、およびデータ移行サポートで構成されています。最適なソリューションを構築する多彩な仮想サーバー、ネットワーキングおよびストレージ製品からお選びください。