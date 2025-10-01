仮想サーバーと 仮想マシン （VM） は、どちらも仮想化とハイパーバイザーを利用してパーティション分割された独自の仮想環境を作り出しますが、この2つには大きな違いがあります。

すでに述べたように、仮想サーバーはとりわけウェブ・サーバー、ドメイン名サーバー、プロキシ・サーバー、アプリケーション・サーバーといったアプリケーション用の物理ベアメタル・サーバーを複製するために使われます。一方、仮想マシンは物理コンピューターの仮想表現を作成するために使われます。クラウド環境のプロバイダーは通常、基盤となるハードウェアの機能を模倣し、同時に仮想マシンをホスト・コンピューターから分離する仮想デスクトップを提供します。

仮想マシンはホストから分離されているため、ホスト・コンピューターで稼働中のオペレーティング・システムに関係なく独自のオペレーティング・システムを実行することも可能です。このため、仮想マシンは異なるタイプのオペレーティング・システムでアプリをテストするのに便利なツールです。さらに仮想マシンをより大規模なネットワーク・エコシステムから隔離できるので、ある程度の保護を実現し、機密性の高いサイバーセキュリティー・インシデントから守ります。