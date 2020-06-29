Kubernetesの8つのヒントとコツ

名前空間（Dev1、Dev2、QA1、QA2など）を使用することで、Kubernetesクラスターを複数の環境に分割し、各環境を異なるユーザーが管理できます。kubectlコマンドを記述するたびに不便さの1つは、コマンドを記述するたびに末尾に--namespace オプションが必要なことです。多くの人はこれを忘れて、間違った名前空間にオブジェクト (Pod、サービス、デプロイメント) を作成してしまうことがあります。



この方法を使用すると、kubectl コマンドを実行する前に名前空間の設定を行うことができます。kubectlコマンドを実行する前に次のコマンドを実行すると、現在のコンテキストの後続のすべてのkubectlコマンドの名前空間が保存されます。

kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace

以下に、名前空間を使用した最も一般的で便利なコマンドをいくつか示します。