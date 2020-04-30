Kubernetes Ingressとは

アプリケーションをKubernetesクラスターの外部に公開する方法はいくつかあり、特定のユースケースに基づいて適切なものを選択する必要があります。

この投稿で比較する4つの主なオプションは、ClusterIP、NodePort、LoadBalancer、Ingressです。それぞれがサービスを公開する方法を提供し、さまざまな状況で役立ちます。サービスは基本的に、利用可能なポッドにトラフィックを均等に分散して自動的に再ルーティングする、アプリケーションのフロントエンドです。サービスは、一連のポッド上で実行されるアプリケーションをネットワーク・サービスとして公開する、抽象的な方法です。ポッドは変更不可能なため、故障しても復元されません。ポッドが故障すると、Kubernetesクラスターは同じノード内または新しいノードに、新しいポッドを作成します。

ポッドやデプロイメントと同様、サービスはKubernetesのリソースです。サービスは、Kubernetesクラスターの外部からの単一アクセス・ポイントを提供し、レプリカ・ポッドのグループに動的にアクセスできるようにします。

Kubernetesクラスター内の内部アプリケーションにアクセスする場合、ClusterIPが推奨される方法です。これはKubernetesのデフォルト設定であり、内部のIPアドレスを使用してサービスにアクセスします。

サービスを外部ネットワーク要求に公開するには、NodePort、LoadBalancer、Ingressが利用可能です。まずIngressを見て、記事の後半でサービスを比較します。