ここまで利点と課題を説明してきたので、次にKubernetesとDocker Swarmの類似点と相違点を見てみましょう。どちらのプラットフォームでも、コンテナの管理やアプリケーションのデプロイメントの拡張が可能です。その違いは複雑さです。Kubernetesは、複雑な構成を伴う需要の高いアプリケーションに最適なコンテナ管理のための、効率的な手段を提供します。一方、Docker Swarmは使いやすさを考慮して設計されているため、迅速にデプロイでき、管理が容易なシンプルなアプリケーションに適しています。

Docker SwarmとKubernetesの詳細な違いは以下の通りです。

インストールとセットアップ

Kubernetesの複雑さのおかげで、Docker Swarm のインストールと構成はより簡単になっています。

Kubernetes： 手動インストールはオペレーティングシステムによって異なる場合があります。クラウド・プロバイダーによるマネージドサービスの場合、インストールは必要ありません。

Swarm： Dockerでシンプルにインストールできるようになっており、インスタンスは通常、どのオペレーティング・システムでも同一です。

拡張性

Kubernetesはトラフィックに基づくオールインワンのスケーリング機能を提供しますが、Docker Swarmは迅速なスケーリングを重視しています。

Kubernetes： 水平自動スケーリングが組み込まれています。

Swarm：オンデマンドでグループの自動スケーリングを提供しています。

ロード・バランシング

Docker Swarmには自動ロード・バランシングの機能がありますが、Kubernetesには自動ロード・バランシングはありません。ただし、Kubernetesのサードパーティツールを使って外部のロードバランサーを簡単に統合することができます。

Kubernetes： サービスのディスカバリーは、単一のDNS名で可能になっています。Kubernetesは、IPアドレスまたはHTTPルートを通じてコンテナ・アプリケーションにアクセスできます。

Swarm：内部ロードバランサーが付属しています。

高可用性

どちらのツールも高レベルの可用性を提供します。