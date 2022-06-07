アプリケーション・マイクロサービスの管理を自動化することがこれまで以上に重要になっている現代の世界では、ワークロードのオーケストレーションは欠かせません。しかしこのオーケストレーションにおいては、Docker SwarmとKubernetesのどちらが優れた選択肢なのか、という激しい議論があります。ここからは、Docker SwarmとKubernetesの類似点と相違点を確認して、あなたの環境に適したものを選択する方法をご紹介します。
一言で言えば、コンテナはアプリとそのすべての依存関係をパッケージ化する標準的な方法であり、ランタイム環境間でアプリを先に移動できるようにします。アプリのコード、依存関係、および設定を 1 つの使いやすい構成要素へとパッケージ化することで、コンテナはデプロイメント時間の短縮とアプリケーションの信頼性の向上に向けた重要な一歩を可能にします。
エンタープライズ・アプリケーションでは、コンテナの数はすぐに管理不能な数に膨れ上がりがちです。コンテナを最も効果的に使用するには、コンテナ化されたアプリケーションをオーケストレーションする必要があります。そこでKubernetesとDocker Swarmが登場します。
Kubernetesは、コンテナとその複雑な運用ワークロードや拡張性を管理するための、ポータブルなオープンソース・プラットフォームです。Kubernetesを使用すると、開発者とDevOpsチームはクラスターの柔軟性を利用して可用性の高いアプリをスケジュール、デプロイ、管理、検出することができます。Kubernetesクラスターは、ワーカー・ノードと呼ばれるコンピュート・ホストで構成されます。これらのノードは、クラスター内のすべてのリソースを制御・監視するKubernetesマスターが管理しています。ノードは仮想マシン （VM）または物理ベアメタル・マシンのいずれかです。
初期のKubernetesでは、コミュニティーコントリビューターは、BorgとOmegaの2つのクラスター管理システムなど、社内ツールの作成と実行に関する知識を活用していました。Cloud Native Computing Foundation（CNCF）が登場し、Linux Foundationと提携したことで、コミュニティは、チームの大規模な運用に役立つKubernetesクラスターの一連のルールであるOpen Governance for Kubernetesを採用しました。IBMはCNCFの創設メンバーとして、Google、Red Hat、Microsoft、Amazonなどの企業とともに、CNCFのクラウドネイティブプロジェクトに積極的に貢献しています。
Docker Swarm は、しばらく前から存在しているもう1つのオープンソース・コンテナ・オーケストレーションプラットフォームです。Swarm（より正確にはSwarmモード）は、 DockerエンジンのクラスターをオーケストレーションするためのDockerのネイティブ・サポートです。Swarmクラスターは、Docker EngineによってクラスターをデプロイされたSwarmマネージャー・ノード（クラスターのオーケストレーションと管理を行う）とワーカー・ノード（マネージャー・ノードによってタスク実行の指示を受ける）で構成されます。
混乱のないように申し上げると、Docker Enterprise Editionは現在、Kubernetesもサポートしています。
ここまで利点と課題を説明してきたので、次にKubernetesとDocker Swarmの類似点と相違点を見てみましょう。どちらのプラットフォームでも、コンテナの管理やアプリケーションのデプロイメントの拡張が可能です。その違いは複雑さです。Kubernetesは、複雑な構成を伴う需要の高いアプリケーションに最適なコンテナ管理のための、効率的な手段を提供します。一方、Docker Swarmは使いやすさを考慮して設計されているため、迅速にデプロイでき、管理が容易なシンプルなアプリケーションに適しています。
Docker SwarmとKubernetesの詳細な違いは以下の通りです。
Kubernetesの複雑さのおかげで、Docker Swarm のインストールと構成はより簡単になっています。
Kubernetesはトラフィックに基づくオールインワンのスケーリング機能を提供しますが、Docker Swarmは迅速なスケーリングを重視しています。
Docker Swarmには自動ロード・バランシングの機能がありますが、Kubernetesには自動ロード・バランシングはありません。ただし、Kubernetesのサードパーティツールを使って外部のロードバランサーを簡単に統合することができます。
どちらのツールも高レベルの可用性を提供します。
ほとんどのプラットフォームの決定と同様に、適切なツールは組織のニーズによって異ります。
Kubernetesは広く採用されており、大規模なコミュニティが味方についています。Kubernetesはすべての主要なクラウド・プロバイダーと、Docker Enterprise EditionなどのDIY製品でサポートされています。より強力で、カスタマイズ性と柔軟性に優れていますが、その代わりに最初の習得までに時間がかかるという欠点があります。Kubernetesの稼働には経験と能力のあるチームが必要です。ただし、オープンソースの管理責任を簡素化し、アプリケーションの開発に集中できるよう、マネージド・サービス・プロバイダーの利用を選択する企業もあります。
Docker Swarmの利点は、広く知られていること、使いやすさを重視していることにあります。Docker Engineでデプロイでき、お使いの環境ですぐに利用できます。結果、Swarmは簡単に使い始めることができるため、比較的小規模なワークロードには理想的と言えるでしょう。
ここまで、KubernetesとDocker Swarmの違いについてお読みいただきました。この後はIBM Cloud Kubernetes Serviceの詳細と、Kubernetes 上でスケーラブルな Web アプリケーションを構築する方法をご覧ください。
