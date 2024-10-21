堅牢なデータ・インテリジェンスでデータの洪水を乗り切る

絶え間ないデジタル進歩の時代において、企業はデータの重要性に再び注目を集めています。デジタル・デバイスとデジタル・インタラクションの急増により、前例のないデータの流入が生じており、企業は正確かつ戦略的にデータを処理する必要があります。
企業は、従来のデータ管理以上のものを必要としている。革新的な能力を確保し、市場での優位性を維持するために、高度なデータインテリジェンスソリューションの勢いを利用する必要がある。
データ領域を掘り下げていくと、その数は驚異的なものです。世界のデータ作成量は 2025年までに180ゼタバイトを超えると予測されており、2020年に記録された64ゼタバイトから急激に増加することになります。この環境では、データ・インテリジェンスは任意のツールではなく、すべてのビジネスの生存キットのクリティカルなコンポーネントとなっています。
組織はデータのストラテジーに変革を遂げています。断片化されたデータスタックは、生成AIの有望性と相まって、生産性のプレッシャーを増幅させ、この新たなテクノロジーに対する企業の準備態勢のギャップが露呈します。
データを意味のあるインテリジェンスに変えることは非常に重要ですが、アナリストやデータサイエンティストなどのユーザーは、膨大な量の情報にますます圧倒されています。
こうした課題に直面することで、データ・リーダーは、信頼できるデータを組織の利用者に提供できるよう、次世代のデータ・ストラテジーのためのガイダンスや既製のソリューションを求めることになります。
真にデータ駆動型の組織考え方を推進するには、企業は従来の分析を超えるデータ・インテリジェンス・ソリューションを統合する必要があります。これらのプラットフォームは洗練されたエコシステムとして機能し、多様なデータソースからの洞察の収集、分析、解釈、および実行可能な実装を促進します。
企業はこうしたメリットを引き出すために、ビッグデータと人工知能（AI）に多額の投資を行っています。NewVantage Partnersによると、97%の組織がデータイニシアチブに投資しており、91%がAI活動に投資しています。その目的は、データをオペレーションの副産物から意思決定、イノベーション、顧客満足度を促進する戦略的資産に変えることです。
しかし、明確な方向性なしに分析を取り入れると、混乱や非効率を招く可能性があります。管理ミスによるコストは高く、ガートナー社はデータ品質の低さによる年間平均損失は 1,290 万ドルにのぼると報告しています。 ここで、データが豊富なだけでなく、正確で、アクセスしやすく、品質基準に沿って管理されていることを保証することで、データインテリジェンスソリューションが価値を証明します。
IBMはデータ・インテリジェンスの最前線に立ち、プロアクティブなデータ管理と高度な分析のための包括的なツール・スイートを提供しています。このプラットフォームは信頼できるデータ資産の検出、共有、キュレーションを合理化することで、データ専門家の生産性を高め、価値実現までの時間を短縮します。
また、堅牢なデータ・ガバナンス機能も統合されており、データ品質が規制に準拠していることを保証するのに役立ちます。さらに、データ・インテリジェンスによってリアルタイムの洞察が得られるため、企業は情報に基づいた意思決定を行い、生成AIの可能性を活用できるようになります。
データ・インテリジェンス・ソリューションが持つ変革の力は、ビジネスの俊敏性と革新的な能力を高める能力にあります。これらのソリューションは、サイロを打破し、情報に基づいたコラボレーションの文化を促進することで、企業が市場をより深く理解し、迅速に行動できるようにします。
一般データ保護規則（GDPR）のようなデータ・プライバシーや規制に対する監視が強化される中、顧客の信頼を確保しながら規制の地雷原を切り抜けるには、警戒とコンプライアンス機能を備えた高度なデータインテリジェンスシステムが不可欠です。
堅牢なデータ・インテリジェンス・インフラストラクチャーを採用することで、企業はデータの大幅な削減を効果的に進めるために必要なツールを手に入れることができます。ここでは、データ・インテリジェンスを統合してビジネス目標を最適化し、加速するためのいくつかの重要な焦点を紹介します。
データインテリジェンス・ソリューションは、クラウド・ベースのテクノロジーの俊敏性を活用し、スケーラブルなデータ処理と分析タスクでビジネスを支援します。このクラウドエッジの相乗効果により、迅速なインサイト抽出が可能になり、パフォーマンスと戦略に大きな影響を与える意思決定を実行できるようになります。
データ・インテリジェンス・システムを導入することで、企業はデータ・ガバナンスと品質を最前線に置くことができます。これらのシステムは品質管理を自動化し、データ分析の完全性を維持し、質の高いデータによる意思決定を強化します。
データ・インテリジェンスの統合は、データ駆動型のビジネス理念の重要性を再確認します。洞察は部門間で共有され、ビジネスの成長、顧客体験の向上、競争上の優位性の獲得のためのデータの活用に向けた全体的な推進を開始します。
高度なデータ・インテリジェンス・ソリューションには、進化し続ける規制への準拠を管理するための機能が備わっています。これにより、企業は法的な期待に対する事後対応にとどまらず、国際標準に準拠し、顧客の信頼とロイヤルティーを確保するデータ管理を採用できるようになります。
データがビジネスの運命に影響を与える時代において、優れたデータ・インテリジェンス・ソリューションを備えた企業は、ビジネスをリードする態勢を整えています。組織文化が、正確で洞察に満ちた分析によって推進される洞察と戦略に移行するにつれて、デジタルの氾濫の中で成功するという願望は達成可能な目標になります。
IBMは、組織がデータの価値を解き放つことを支援します。IBMは、包括的なプラットフォーム、業種をリードするソリューション、高度なAI統合の組み合わせを通じて、データ管理と分析に対する総合的なアプローチを提供します。
IBM Knowledge Catalog (IKC)による包括的なデータ・ガバナンスと管理、IBM Manta Data Lineage による詳細なデータラインと報告、IBM Data Product Hub による組織全体の共有など、高度なソリューションを活用することでデータ戦略を強化できます。これらのツールにより、組織は、比類のないデータ品質、可視性、信頼性、ユーティリティーを実現できます。
データは競争上の優位性です。この短時間のWebセミナーでは、安全な方法でAIを解き放ち、測定可能なROIを達成する方法を紹介します。
データ・インテリジェンス・ソフトウェア市場におけるベンダーの評価と位置付けを示すこのIDC評価レポートで、IBMがリーダーに選出された理由をご覧ください。
インテリジェントなカタログ作成とポリシー管理により、AIと分析用のデータを有効化します。 IBM Knowledge Catalogは、データ検出、データ品質管理、データ保護を自動化するデータ・カタログを提供するデータ・ガバナンス・ソフトウェアです。
未加工データを実行可能な洞察にすばやく変換し、データ・ガバナンス、品質、リネージ、共有を統合し、信頼性が高くコンテキスト化されたデータでデータ・コンシューマーを支援します。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築できます。
クラウド上またはオンプレミス上のどこに保存されていても、データやナレッジ資産、そしてその関係性を見出し、理解し、キュレートし、アクセスします。IBM Knowledge Catalogは、データ検出、データ品質管理、データ保護を自動化するデータ・カタログを提供するデータ・ガバナンス・ソフトウェアです。