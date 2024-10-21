堅牢なデータ・インテリジェンスでデータの洪水を乗り切る

真にデータ駆動型の組織考え方を推進するには、企業は従来の分析を超えるデータ・インテリジェンス・ソリューションを統合する必要があります。これらのプラットフォームは洗練されたエコシステムとして機能し、多様なデータソースからの洞察の収集、分析、解釈、および実行可能な実装を促進します。

企業はこうしたメリットを引き出すために、ビッグデータと人工知能（AI）に多額の投資を行っています。NewVantage Partnersによると、97%の組織がデータイニシアチブに投資しており、91%がAI活動に投資しています。その目的は、データをオペレーションの副産物から意思決定、イノベーション、顧客満足度を促進する戦略的資産に変えることです。

しかし、明確な方向性なしに分析を取り入れると、混乱や非効率を招く可能性があります。管理ミスによるコストは高く、ガートナー社はデータ品質の低さによる年間平均損失は 1,290 万ドルにのぼると報告しています。 ここで、データが豊富なだけでなく、正確で、アクセスしやすく、品質基準に沿って管理されていることを保証することで、データインテリジェンスソリューションが価値を証明します。

IBMはデータ・インテリジェンスの最前線に立ち、プロアクティブなデータ管理と高度な分析のための包括的なツール・スイートを提供しています。このプラットフォームは信頼できるデータ資産の検出、共有、キュレーションを合理化することで、データ専門家の生産性を高め、価値実現までの時間を短縮します。

また、堅牢なデータ・ガバナンス機能も統合されており、データ品質が規制に準拠していることを保証するのに役立ちます。さらに、データ・インテリジェンスによってリアルタイムの洞察が得られるため、企業は情報に基づいた意思決定を行い、生成AIの可能性を活用できるようになります。