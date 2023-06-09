ネットワーク遅延は、ソース・システムで送信オペレーションが開始される時点から、ターゲット・システムでそれに対応する受信オペレーションが完了する時点までの時間間隔を計算することによって、ミリ秒単位で測定されます2。

遅延を測定する簡単な方法のひとつが、「ping」コマンドを実行することです。これは、2つのデバイスまたはサーバーの間で接続をテストする際に使用されるネットワーク診断ツールです。その速度テストでは、遅延をping速度と呼ぶことも少なくありません。

このテストでは、インターネット制御メッセージ・プロトコル（ICMP）のエコー要求パケットがターゲット・サーバーに送信され、返されます。pingコマンドは、パケットが送信元から送信先まで動き、再び戻ってくるまでの時間を計算します。この移動時間合計がラウンドトリップ時間（RTT） と呼ばれるものです。データはサーバーとの間を往復する必要があるので、RTTは遅延のおよそ2倍に当たります。pingは、遅延を測定する厳密な方法と見なされているわけでも、方向性のあるネットワーク遅延の問題を検知するのに理想的なテストと考えられているわけでもありません。データがさまざまなネットワーク・パスを経由し、その経路の区間ごとに発生する条件が一定でないため、限界があると考えられているからです。