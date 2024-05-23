モノのインターネット （IoT）とは 、現在インターネットに接続されている世界中の何十億もの物理的なデバイスのことです。そのすべてがデータを収集して共有しています。

IoTデータと IBM Cloudテクノロジーを組み合わせることにより、ビジネスで貴重な洞察を抽出して運用に関する側面すべてを仮想上で改善し、革新的な新しいビジネス・モデルを実現することが可能になります。