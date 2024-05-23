IoTのソリューション

接続されたデバイスとセンサーから収集したデータと分析を活用するアプリを、作成および拡張します
IoTとIBM® Cloudは成長の機会を生み出しています

モノのインターネット （IoT）とは 、現在インターネットに接続されている世界中の何十億もの物理的なデバイスのことです。そのすべてがデータを収集して共有しています。

IoTデータと IBM Cloudテクノロジーを組み合わせることにより、ビジネスで貴重な洞察を抽出して運用に関する側面すべてを仮想上で改善し、革新的な新しいビジネス・モデルを実現することが可能になります。
デバイスまたはゲートウェイ

デバイスで開始して、IBM Cloudレシピに接続します。
MQTTとHTTP

オープンで軽量のMQTTまたはHTTPを使用してIBM Cloudに接続します。
IBM Watson® IoT Platform

接続されたデバイスを管理して、アプリがライブ・データと履歴データにアクセスできるようにします。
RESTとリアルタイムAPI

安全性の高いAPIを使用して、アプリをデバイスのデータに接続します。
アプリケーションと分析

IBM Cloud、他のクラウド、または独自のサーバーで分析アプリを作成します。
小規模に開始して、高速で拡張

IBM Watson IoT® Platformを利用することにより、IoTデータに対してすばやく簡単に接続、収集、および処理を開始します。

視覚化、分析、および行動

クラウドでの視覚化用の分析サービスとAI主導の分析を活用します。

デジタル・トレーサビリティ

IBM Blockchainは、食品サプライ・チェーンにおける信頼の維持を支援しています。

企業の資産管理

IoTとAIを利用することにより、運用におけるインテリジェント資産に対する可視性と制御を維持します。

施設管理

お客様の不動産や施設全体にわたって絶えず変化するニーズを満たすために、スペースについてご再考ください。

システム・エンジニアリング

AI主導の洞察を使用して、製品ライフサイクル全体にわたるお客様のエンジニアリング・プロセスを拡張します。

次のステップ

今すぐ始める。 お客様の資産、プロセス、およびデータの理解を深める第一歩を踏み出しましょう。

