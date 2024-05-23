接続されたデバイスとセンサーから収集したデータと分析を活用するアプリを、作成および拡張します
モノのインターネット （IoT）とは 、現在インターネットに接続されている世界中の何十億もの物理的なデバイスのことです。そのすべてがデータを収集して共有しています。
IoTデータと IBM Cloudテクノロジーを組み合わせることにより、ビジネスで貴重な洞察を抽出して運用に関する側面すべてを仮想上で改善し、革新的な新しいビジネス・モデルを実現することが可能になります。
デバイスで開始して、IBM Cloudレシピに接続します。
オープンで軽量のMQTTまたはHTTPを使用してIBM Cloudに接続します。
接続されたデバイスを管理して、アプリがライブ・データと履歴データにアクセスできるようにします。
安全性の高いAPIを使用して、アプリをデバイスのデータに接続します。
IBM Cloud、他のクラウド、または独自のサーバーで分析アプリを作成します。
IBM Watson IoT® Platformを利用することにより、IoTデータに対してすばやく簡単に接続、収集、および処理を開始します。
クラウドでの視覚化用の分析サービスとAI主導の分析を活用します。
IBM Blockchainは、食品サプライ・チェーンにおける信頼の維持を支援しています。
IoTとAIを利用することにより、運用におけるインテリジェント資産に対する可視性と制御を維持します。
お客様の不動産や施設全体にわたって絶えず変化するニーズを満たすために、スペースについてご再考ください。
AI主導の洞察を使用して、製品ライフサイクル全体にわたるお客様のエンジニアリング・プロセスを拡張します。