ロード・バランシングはいくつかの方法で実装できます。ハードウェア・ロード・バランサーは、オンプレミスにインストールおよび保守される物理的装置です。ソフトウェア・ロード・バランサーは、私有サーバーにインストールされるか、管理型クラウド・サービス（クラウド・ロード・バランシング）として提供されるアプリケーションです。

いずれの場合も、ロード・バランサーは、受信するクライアント・リクエストをリアルタイムで仲介し、どのバックエンド・サーバーがそれらのリクエストを最も適切に処理できるかを判断します。1台のサーバーが過負荷になるのを防ぐために、ロード・バランサーは、オンプレミスまたはサーバー・ファームやクラウド・データセンターでホストされている利用可能な任意の数のサーバーにリクエストをルーティングします。

割り当てられたサーバーがリクエストを受信すると、ロード・バランサー経由でクライアントに応答します。次に、ロード・バランサーは、クライアントのIPアドレスを選択したサーバーのIPアドレスと照合することで、サーバーからクライアントへの接続を完了します。その後、クライアントとサーバーは通信し、セッションが完了するまで要求されたタスクを実行できます。

ネットワーク・トラフィックが急増した場合、ロード・バランサーは需要に対応するために追加のサーバーをオンラインにすることがあります。または、ネットワーク・アクティビティーが停滞している場合、ロード・バランサーが利用可能なサーバーのプールを減らす可能性があります。また、以前のユーザー要求が一時的に保存されるキャッシュ・サーバーにトラフィックをルーティングすることで、ネットワーク・キャッシュを支援することもできます。