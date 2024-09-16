デバッガーは、オペレーティング・システムまたはアプリケーション開発プロセスのコーディング・エラーを特定することで、ソフトウェア開発 を最適化する高度なツールとAPIです。デバッガーは、大規模で成長しているビジネスを表しています。コンピューターやモバイルのアプリケーションとプログラムが進化し続けている状況を考えると、世界のデバッガー市場が2020年代の終わりまでに大幅に成長すると予測されていることに驚くことはありません。1



多くの企業は、高度なデバッグ・ツール（コードをデバッグできるAIチャットボットなど）の開発に数百万ドルを投資しており2、大学の研究者もビデオゲームを自律的にデバッグできるツール3やドメイン固有のプログラミング言語4をデバッグできるツールを開発しています。

ツールやテクノロジーの機能は大きく異なりますが、基本的にはすべて、組織がバグの問題を発見して修正するのに役立つコマンドライン・インターフェイスを提供します。また、ほとんどの場合、リモート・デバッグ機能やチュートリアルが用意されており、初心者にも親しみやすいソフトウェアとなっています。



デバッグ・ツールの例としては、次のようなものがあります。

統合開発環境（IDE）



IDEは、コンピューター・プログラマーにソフトウェア開発のための包括的な機能を提供します。Visual Studio、Eclipse、PyCharmなどの多くのIDEには、「デバッグモード」が付属しています。これらの組み込みデバッグ・ツールにより、開発者は行ごとにコードを実行したり（ステップ・デバッグ）、指定した時点（ブレーク・ポイント）でプログラムの実行を停止したり、任意の時点で変数とメモリーの状態を検査したりすることができます。



IDEは、 Java 、Python、JavaScript、TypeScriptなどのさまざまなプログラミング言語やPHPなどのスクリプト言語と互換性のあるオープンソース・プラグインとしても利用できます。

スタンドアロン・デバッガー



GNU Debugger（GDB）などのスタンドアロン・デバッガーは、条件付きブレーク・ポイントやウォッチ・ポイントなどの高度なデバッグ機能を提供します。また、プログラマーがプログラムを逆方向に実行する逆デバッグも容易になります。IDEやその他の開発者ツールに組み込まれたデバッガーよりも強力で多用途である傾向がありますが、ユーザーの学習曲線が急勾配であり、より多くの技術的専門知識を必要とします。

ロギング・ユーティリティー



これらのツールは、コードのさまざまな時点でプログラムの状態を記録する方法を提供します。その後、ログを分析して、異常や問題のあるパターンを見つけることができます。ロギングは、対話型デバッグが不可能である可能性がある実稼働環境で発生するバグの問題に対処するのに役立ちます。

静的コード・アナライザー



静的コード解析ツールは、コードを実行せずに分析し、潜在的なエラーを探し、バグやコーディング基準からの逸脱を修正します。これらのツールは（インタプリタやコンパイラーのように）構文に焦点を当てるのではなく、ソースコードの意味を分析するため、開発者はよくあるプログラミングのミスを検出し、一貫したコーディング・スタイルを適用できます。

動的解析ツール



基本的に、静的コード・アナライザーとは逆に、動的解析ツールは、実行中のソフトウェアを監視し、リソース・リークや同時実行性の問題などの問題を検出します。このツールは、メモリー・リークやバッファー・オーバーフローなど、静的解析では見逃される可能性のあるバグを発見するのに役立ちます。

パフォーマンス・プロファイラー



開発者はパフォーマンス・プロファイラーを使用して、コード内のパフォーマンスのボトルネックを特定できます。これらのシステムは、CPU使用率、メモリー使用率、IOオペレーションを測定し、低速で非効率なオペレーションを特定するのに役立ちます。



