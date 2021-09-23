マイクロサービスとは

マイクロサービスは、少なく見積もっても、開発者や経営陣、プロジェクト・リーダーに好まれるでしょう。これはマイクロサービスの珍しい特徴の1つです。アーキテクチャーに対する関心は通常、ソフトウェア開発チームにとどまるからです。マイクロサービスが人気の理由は、これが、多くのビジネスリーダーがチームと開発プロセスを構築および実行したい方法をより適切に一致しているからです。

別の言い方をすれば、マイクロサービスは望ましい運用モデルをより容易にするアーキテクチャー・モデルです。1,200人を超える開発者とIT幹部を対象とした2021年のIBMの調査では、マイクロサービス・ユーザーの87％が、マイクロサービスの採用は費用と労力に見合う価値があると回答しています。

マイクロサービスが企業にもたらすメリットをいくつかご紹介します。

独立してデプロイ可能

おそらく、マイクロサービスの最も重要な特徴は、サービスがより小さく、独立してデプロイ可能であるため、コードを一行変更したり、アプリケーションに新しい機能を追加したりするために面倒な手続きを必要としないことです。

マイクロサービスは、小さな変更に膨大な時間がかかることに伴う本能的なフラストレーションに対する回避策を組織に提供します。スピードと俊敏性を促進するアプローチの価値を理解したり見極めたりするため、コンピューター・サイエンスに精通している必要ありません。

しかし、このようにサービスを設計するメリットは手軽さだけではありません。新しい組織モデルでは、ビジネス上の問題、サービス、または製品に関して部門横断的に取り組むことが一般的になっていますマイクロサービス・モデルは、組織が1つのサービスまたは複数のサービスに対して少人数の部門横断型チームを作成し、それらをアジャイルな方法で運用できるため、このトレンドにぴったり適合しています。

マイクロサービスは緩やかに結びついているため、アプリケーションに障害がある場合に切り離すことができ、優れたレジリエンスがあります。また、サービスの規模が小さく、境界とコミュニケーション・パターンが明確であるため、新しいチーム・メンバーが比較的簡単にコード・ベースを理解し、すぐに貢献できるようになります。これは、作業速度と従業員の士気の両面で明らかなメリットです。

業務に最適なツール

n層ある従来型アーキテクチャー・パターンでは、アプリケーションは通常、共通のスタックを共有し、大規模なリレーショナル・データベースによってアプリケーション全体がサポートされます。このアプローチには明らかな欠点がいくつかあります。特に重大な欠点は、特定の要素に対して、その作業に適したより優れたツールが明確に存在する場合でも、アプリケーションのすべてのコンポーネントが共通のスタック、データ・モデル、およびデータベースを共有する必要があることです。それは望ましくないアーキテクチャーとなるため、より良い、より効率的な方法でこれらのコンポーネントを構築することを常に意識している開発者をイライラさせるでしょう。

対照的に、マイクロサービス・モデルでは、コンポーネントは独立してデプロイされ、REST、イベント・ストリーミング、メッセージ・ブローカーの組み合わせを介して通信するため、個々のサービスのスタックをそのサービスに合わせて最適化することが可能です。テクノロジーは常に変化しており、複数の小規模なサービスで構成されたアプリケーションは、より望ましいテクノロジーが利用可能になったときに、それに合わせて進化させる方がはるかに簡単かつ低コストです。

正確なスケーリング

マイクロサービスを使用すると、個々のサービスを個別にデプロイできるだけでなく、個別にスケーリングすることもできます。結果として得られる利点は明らかです。適切に実行すれば、マイクロサービスではモノリシック・アプリケーションの場合のようにアプリケーション全体をスケーリングする代わりに、必要なコンポーネントのみを正確にスケーリングできるため、モノリシック・アプリケーションよりもインフラストラクチャーが少なくて済みます。

マイクロサービスには次のような課題もあります。

マイクロサービスの大きな利点には、大きな課題が伴います。モノリスからマイクロサービスに移行すると、管理が大幅に複雑になります。つまり、より多くのサービスが、より多くのチームによって作成され、より多くの場所にデプロイされることになります。また、あるサービスの問題が他のサービスの問題を引き起こしたり、他のサービスの問題によって引き起こされたりすることもあります。さらに、ログ・データ（監視と問題解決に使用）の量が多くなり、サービス間の一貫性が失われる可能性があります。また、新しいバージョンでは下位互換性の問題が発生する可能性があります。アプリケーションにはより多くのネットワーク接続が関係するため、遅延や接続の問題が発生する可能性も高くなります。DevOpsアプローチはこれらの問題の多くに対処できますが、DevOpsの導入にはそれ自体の課題があります。

それにもかかわらず、これらの課題は、マイクロサービスの新規採用や、採用者によるマイクロサービスへの取り組みの深掘りを妨げません。前述のIBMの調査データによると、現在マイクロサービスを使用していないユーザーの56％が今後2年以内にマイクロサービスを導入する可能性が高いか、非常に高いと考えており、現在既にマイクロサービスを使用しているユーザーの78％がマイクロサービスに投資した時間、お金、労力を今以上に増やす可能性が高いと回答しています。