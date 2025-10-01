SOA（サービス指向アーキテクチャー）は、 サービス・インターフェースを 介して ソフトウェア・コンポーネントを 再使用可能にする方法を定義します。 サービスには、共通のインターフェース標準とアーキテクチャー・パターンが使用されているため、新しいアプリケーションにサービスを迅速に組み込むことができます。 それによってアプリケーション開発者は、以前は既存の 機能 を再開発または複製し、既存のさまざまな機能を使用した 相互運用性 をつなげるまたは実現する方法を熟知する必要がありましたが、そのようなタスクをなくすことが可能になります。

SOA の各サービスは、完全な個別の ビジネス機能 （顧客の与信の確認、毎月のローン支払いの計算、住宅ローン申請の処理など）を実行するために必要なコードと データ の統合を具体化します。 サービス・インターフェースは、 サービス が表面下でどのように導入されるのかに関する知識をほとんどまたは一切必要としない 疎結合を 実現することで、アプリケーション間の 依存関係 を軽減します。

このインターフェースは 、サービス・プロバイダー と サービス・コンシューマーの間の サービス契約 になります。 サービス・インターフェース の背後にある各アプリケーションは、 Java、 Microsoft で書き込むことができます。Net、Cobol、またはその他の プログラミング言語は、ベンダーによる ソフトウェア・アプリケーション （SAPなど）のパッケージとして、または SaaS アプリケーション（Salesforce CRMなど）として提供されるか、オープンソースのアプリケーションとして取得することができます。 サービス・インターフェース の定義には、多くの場合において XML （Extensible Markup Language）に基づく標準のタグ構造である Webサービス 定義言語（WSDL）が使用されています。

サービスは、SOAP（単純オブジェクト・アクセス・プロトコル）/HTTPまたは Restful HTTP（JSON/HTTP）などの標準 ネットワーク ・プロトコルを使用して公開され、データの読み取りや変更のリクエストを送信します。 サービス・ガバナンスは、開発のライフサイクルを制御し、適切な段階でサービスを レジストリー に公開します。それによって開発者は、サービスをすばやく見つけて 再利用 し、新規のアプリケーションまたは ビジネスのプロセスを組み立てることができます。

これらのサービスはゼロから構築することもできますが、多くの場合、 従来のSoR （Systems of Record：定型業務処理システム）の機能を サービス・インターフェースとして公開することによって作成されます。

このように、 SOA は、過去20から30年にわたる アプリケーションの開発 と統合の進化において重要な段階を示しています。 1990年代後半に SOA が登場する以前は、アプリケーションを別のシステムに収容されているデータや 機能 に接続するためには、開発者がPoint-to-Pointに対して複雑な統合を行う必要がありました。さらにその統合は新規の開発プロジェクトごとに、一部またはすべてを再度作成する必要がありました。 開発者は、それらの機能が SOA サービスを通じて公開されることにより、 既存の機能を簡単に 再利用 し、SOA ESB アーキテクチャー （下記参照）を介して接続できるようになりました。

SOA、およびさらに新しいさまざまな マイクロサービス のアーキテクチャーには、一般的な言葉（「サービス」や「アーキテクチャー」など）が数多く含まれていますが、それら自体の関連性はあまりなく、実際には本文書で後述するように、異なる領域で運用されていることにご留意ください。