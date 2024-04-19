サービス指向アーキテクチャー（SOA）は、再利用可能なソフトウェア・コンポーネントまたはサービスを活用したアプリケーション・コンポーネントのソフトウェア開発に対する企業全体のアプローチです。SOAソフトウェア・アーキテクチャーでは、各サービスは、特定のビジネス機能（例えば、顧客の信用調査、ウェブサイトへのサインイン、住宅ローンのアプリケーション処理など）を実行するために必要なコードとデータ統合で構成されます。

サービス・インターフェースは、疎結合を提供します。つまり、その下にある統合がどのように実装されているかをほとんど、あるいはまったく知らないまま、呼び出すことができます。この疎結合とサービスの公開方法により、開発チームは企業全体で他のアプリケーションのコンポーネントを再利用することで時間を節約できます。これはメリットでもあり、リスクでもあります。エンタープライズ・サービス・バス（ESB）への共有アクセスの結果、問題が発生した場合、他の接続サービスにも影響を与える可能性があります。

XMLデータは、SOAアーキテクチャーに基づくソリューションにとって重要な要素です。XMLベースのSOAアプリケーションは、例えばWebサービスを構築するために使うことができます。

SOAは1990年代後半に登場し、アプリケーション開発と統合の進化における重要な段階を表しています。SOAが選択肢となる以前は、モノリシック・アプリケーションを別のシステムのデータや機能に接続するには、ポイントツーポイント統合が必要で、開発者は新しい開発プロジェクトのたびに作り直す必要がありました。SOAを通じてこれらの機能を公開することで、深い統合を毎回作り直す必要がなくなります。

SOAは4つの異なるサービスタイプを提供します。

各サービスは３つのコンポーネントで構成されている：

サービス・プロバイダーがサービス・コンシューマーからのリクエストを実行する方法を定義するインターフェース。 サービス提供者とサービス利用者がどのように相互作用すべきかを定義する契約。 サービスコードである実装。

SOAサービスは、より高いレベルのサービスやアプリケーションを作成するために組み合わせることができます。