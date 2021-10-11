ミドルウェアは、当初は接続するように設計されていなかったプラットフォーム間の接続を促進するインテリジェントな機能を通じて、アプリケーション開発を最適化し、市場投入までの時間を短縮します。

ミドルウェアには、次のような種類があります。

ある種類の通信に焦点を当てたメッセージ・ブローカーまたはトランザクション処理モニター。