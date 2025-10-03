Javaランタイム環境またはJREは、コンピューターのオペレーティング・システム・ソフトウェア上で動作するソフトウェアのレイヤーで、クラス ライブラリおよびその他のリソースなどの、特定のJavaプログラムの実行に必要なものを提供します。
JREはJavaプログラムを開発し実行するための、相互に関連する3つのコンポーネントのうちの1つです。 他の2つのコンポーネントは次のとおりです。
JDKで作成されたJavaコードと、それをJVM上で動作させるために必要なライブラリを組み合わせて、JREは完成したプログラムを実行するJVMのインスタンスを作成します。 JVMは複数のオペレーティング・システムで使用可能です。また、JREを使って作成されたプログラムは、すべてのオペレーティング・システムで実行されます。 このようにして、どのようなオペレーティング・システムでもJavaプログラムを改修なしで実行できるようにするのがJavaランタイム環境です。
互換性を持つJREを含めたJDKをOracleからダウンロードできます （ibm.com外部のリンク）。
JDKとJREは相互に作用しながら、持続可能なランタイム環境を構築し、事実上あらゆるオペレーティング・システム上でJavaベースのアプリケーションをシームレスに実行できるようにします。 以下でJREランタイム・アーキテクチャを構成します。
Javaクラス・ローダーは、Javaプログラムの実行に必要なすべてのクラスを動的にロードします。 Javaクラスは必要な場合のみメモリにロードされるため、JREはクラス・ローダーを使いオンデマンドでそのプロセスを自動化します。
バイトコード検証器は、Javaコードがインタープリターに転送される前に、そのフォーマットと正確性を確認します。 コードがシステムの整合性やアクセス権に違反している場合、そのクラスは破損しているものとみなされ、ロードされません。
バイトコードが正常にロードされると、JavaインタプリターがJVMのインスタンスを作成し、基礎となるマシン上でJavaプログラムがネイティブに実行できるようにします。
Java仮想マシン以外にも、JREはJavaアプリケーションを最大限に活用するための様々な支援ソフトウェア・ツールや機能で構成されています。
JavaウェブスタートやJavaプラグインなどアプリケーションの起動を簡素化し、将来のJavaアップデートを高度にサポートするデプロイメント技術がJREのインストールの一部として含まれています。
JREには、開発者がユーザー・インターフェースを改善するのに役立つように設計されたツールキットが含まれています。 以下が含まれるツールキットもあります。
アプリケーションとサービス間のシームレスなデータ接続を開発者が作成できるようにするため、Javaランタイム環境は多くの統合ライブラリを提供しています。 以下が含まれるライブラリーもあります。
JREにはjava.langが含まれています。 そしてjava.utilです。 Javaアプリケーションの設計、パッケージのバージョン管理、管理、監視の基礎となるパッケージです。 以下が含まれるパッケージもあります。
イノベーションを推進しビジネスを前進させるために、お客様のチームが必要とするスキルとツールを提供します。
IBM Runtimes for Businessは、オープンソースのJavaランタイム環境のサポートと、Javaアプリケーションのモニターおよび管理機能を提供します。
WebSphere® Hybrid Editionを活用して、クラウドネイティブな開発、アプリケーションのモダナイゼーション、既存アプリケーションのサポートを推進する方法をご覧ください。
Javaは、多くの組織でアプリケーション開発の重要な部分であり続け、移植可能で拡張性の高いソリューションを作成する際に堅固な基盤を提供します。 OpenJDKとIBM Runtimes for Businessでは、Javaアプリケーションの導入、モニター、管理のための、信頼性が高くコスト効率の良い商用サポートが得られます。