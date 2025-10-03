Javaランタイム環境またはJREは、コンピューターのオペレーティング・システム・ソフトウェア上で動作するソフトウェアのレイヤーで、クラス ライブラリおよびその他のリソースなどの、特定のJavaプログラムの実行に必要なものを提供します。

JREはJavaプログラムを開発し実行するための、相互に関連する3つのコンポーネントのうちの1つです。 他の2つのコンポーネントは次のとおりです。

Java開発キットまたはJDKは、Javaアプリケーションを開発するためのツールセットです。 開発者は、Javaバージョン、パッケージまたはエディション（Java Enterprise Edition（Java EE）、Java Special Edition（Java SE）、Java Mobile Edition（Java ME）に基づいてJDKを選択します。 Javaプログラムの実行はJavaプログラムの開発プロセスの一部であるため、すべてのJDKには常に互換性のあるJREが含まれています。





JavaバーチャルマシーンまたはJVMは、ライブでJavaアプリケーションを実行します。 すべての JREにはデフォルトのJREが含まれていますが、開発者は自身のアプリケーションが必要とする特定のリソースのためJREを自由に別途選択できます。

JDKで作成されたJavaコードと、それをJVM上で動作させるために必要なライブラリを組み合わせて、JREは完成したプログラムを実行するJVMのインスタンスを作成します。 JVMは複数のオペレーティング・システムで使用可能です。また、JREを使って作成されたプログラムは、すべてのオペレーティング・システムで実行されます。 このようにして、どのようなオペレーティング・システムでもJavaプログラムを改修なしで実行できるようにするのがJavaランタイム環境です。

互換性を持つJREを含めたJDKをOracleからダウンロードできます （ibm.com外部のリンク）。