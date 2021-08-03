ヘルスケアにおける相互運用性とは、個人や集団の健康の結果を最適化するために利用できるように、電子医療データにタイムリーかつ安全にアクセスし、統合し、使用することを指します。
医療データに安全にアクセスして共有することは、常に課題となっていました。健康データの性質は次のようなパラドックスを生み出します。それは、データは機密性が高く、高度なプライバシーとセキュリティーが求められるため、共有するのは困難ですが、必要なときにデータにアクセスできないと、重大な損害をもたらす可能性があるというものです。相互運用性が欠如していると、個人または集団の健康のニーズの不完全な理解につながり、結果的に不十分な結果やコストの上昇を引き起こす可能性があります。
世界中の人口が高齢化し、長寿化するにつれて、効果的なヘルスケアを提供するには、相互運用性とデータ共有がますます重要になります。米国では、Agency for Healthcare Research and Quality（医療研究・品質調査機構）は、高齢のアメリカ人の3人に2人が少なくとも2つの慢性的な行動・身体疾患を抱えていると推定しています。現在、複数の慢性疾患を抱える人々の治療が、米国の医療費の約66%を占めていると推定されています（ibm.com外部へのリンク）。
Office of the National Coordinator for Health Information Technology（ONC）は、全米ロードマップ（ibm.com外部へのリンク）の中で、米国では電子健康記録（EHR）の使用が大幅に増加していると述べられています。現在、多くの病院では、外部の医療提供者から医療記録や患者データに日常的にアクセスできるようになっていますが、受信したデータを個々の患者記録に統合している病院は半数未満です。そのため、重要な臨床データへのアクセスは改善されたとはいえ、統合されたデータ・エコシステムを構築するために利害関係者をまとめるためには、まだやるべき作業がたくさんあります。
医療データの相互運用性は、医師や他の医療従事者が患者をより完全に把握するのに役立つだけでなく、ヘルスケア業界全体の組織にも役立ちます。医療情報システムの統合が進めば、医療制度は、利用率やサービスの需要をより深く理解したものとなります。官公庁・自治体のサービス提供者は、人口データにアクセスして傾向を把握し、市民のニーズに応えることができます。また、ライフサイエンス組織は、堅牢なデータ・セットを活用して、より迅速で情報に基づいた研究を推進できるようになります。
相互運用性が向上すれば、組織は個人を、ある日は患者、ある日は医療保険加入者、ある日は健康アプリの利用者と見なさなくなります。その代わり、業界全体の意思決定者は、情報源に関係なく、人々がどのように健康情報にアクセスし、利用するかを検討できるようになります。これにより、より良いケア・モデルを推進し、患者の安全性を追求し、サービスを提供する人々のエクスペリエンスを向上させることができます。
データにアクセスすることで、臨床医は患者の最も重要な健康情報にアクセスしやすくなります。これにより、再検査の回数を減らし、偶発的な治療の交互作用を防ぎ、コミュニケーションの行き違いを減らすことができます。
データをより簡単に組み合わせることができれば、分析もより容易になります。相互運用性により、組織はデータの傾向や過去の実績を調査し、患者ケアやその他の分野でデータに基づいた改善を行うことができます。
データの相互運用性により、組織内外の冗長な管理作業を減らすことができ、従業員とそのサービス提供者の両方にとってより満足のいくエクスペリエンスを創造することができます。
Fast Healthcare Interoperability Resourcesは、FHIRとしても知られ、HL7と呼ばれる以前の標準フレームワークから構築された、ヘルスケア・データのためのオープンソースの標準フレームワークです。FHIRは、ヘルスケア・データをあるシステムから別のシステムに簡単に移動できるようにするために作成されました。
FHIRは、データを患者、状態、薬などのリソースに整理し、そのデータがどのように編成され、異なるコンピューター・システムやアプリケーションによって解釈されるかについて標準化した構造を提供します。FHIRは、財務データや請求情報、予約などのワークフロー・データの構造化にも使用できます。
米国の主要ヘルスケア・システムの多くは、既にFHIRを医療IT業務に採用しています。MedicareのBlue Button 2.0イニシアチブはFHIRに基づいており、退役軍人省はLighthouseと呼ばれるFHIRプラットフォームを開発しました。どちらも、FHIRを通じて患者がヘルスケア情報にアクセスするためのプラットフォームを提供します。
米国のNational Coordinator for Health ITは、FHIRを全米の相互運用性ロードマップの重要な一部としています（ibm.com外部へのリンク）。新しい政府規制と相互運用性規則がFHIRの幅広い採用を要求しているため、医療機関、特にメディケアやメディケイド・サービスの支払いを受け取る医療機関にとっては、FHIRを理解し、相互運用性戦略に取り入れることが不可欠です。
現代の消費者は、情報へのアクセスに関して高い期待を抱いており、現在、多くの消費者が健康やケアに関する記録に迅速かつ継続的にアクセスできることを期待しています。そのため、多くの医療機関が医療情報交換（HIE）を構築しています。これは、電子医療情報をシームレスかつ安全に共有するために相互運用可能なシステムを利用する専門のネットワークです。
EHRの採用はHIEの構築に向けた良い第一歩でしたが、HIEのメリットを最大限に引き出すのに必要なレベルの相互運用性を達成するには、克服しなければならない多くの課題が残っています。そうした課題には次のようなものがあります。
標準化の欠如：FHIRやHL7などの標準的な記録形式が一般的になりつつあり、また新たな規制によってEHRベンダーは相互運用性をサポートするAPIを提供するよう求められていますが、多くの医療従事者やヘルスケア・システムは、標準形式に変換したり他者と共有したりするのが難しい、カスタマイズされたEHRシステムを使用しています。
セキュリティー：医療機関は、医療情報にアクセスできるようにする必要性と、機密情報を保護し、患者のプライバシーを維持する必要性とのバランスを取るのが難しいと感じることがあります。特に、ヘルスケア・システムに対するサイバーセキュリティー攻撃の数が増加している（ibm.com外部へのリンク）を考えれば、なおさらです。
同意：医療情報が医療提供者間で自由にやり取りされるデジタル・ヘルス・システムを構築していることで、患者の同意がいつ必要なのか、どの程度の同意が必要なのかが必ずしも明確ではありません。医療機関は当然のことながらこの点には慎重で、その結果、情報を共有しない傾向があります。
職業上の負担：記録管理のための新しいツールが導入されると、その使い方を学ぶ必要があります。EHRシステムは、臨床医のニーズよりも管理や請求業務のワークフローをサポートすることに向いていることが多いため、医療従事者は新しいシステムに対してしばしば慎重になっています。
これらの課題は克服できないものではありません。クラウド・コンピューティング、特にハイブリッドクラウドの進歩により、組織は一貫した方法でデータを移動し、保護することが容易になりました。クラウド環境は、FHIRのような業界標準形式にデータを標準化し、それを必要とする人々（保険者、医療従事者、患者自身など）に安全なアクセスを提供するデータ・パイプラインを構築する機会を組織にもたらします。
2016年、オバマ大統領は、情報ブロック（ibm.com外部へのリンク）を解決するための大きな一歩として、「21st Century Cures Act（21世紀治療法）」に署名しました。これは、連邦政府の認証を維持するために、EHRシステムに患者向けのAPIを提供することを義務付けています。2020年、Centers for Medicaid & Medicare Services（CMS）は、プログラムから連邦政府の資金援助を受けている医療制度や医療従事者は、健康情報にアクセスしやすくするための措置を講じることを義務付ける規則を発行しました。
政策のほとんどは、保険者がAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）やデータ交換を導入し、医療提供者ディレクトリーや患者請求データ、その他のリソースに安全にアクセスできるようにすることで、データにタイムリーにアクセスしやすくすることに重点を置いています。これにより、患者だけでなく、医療提供者や保険者も、人々が受けるケアをより総合的に把握し、より広範な公衆衛生の取り組みを支援できるようになります。
ヘルスケアの専門家やリーダーの多くは、相互運用性の向上がヘルスケア全体を改善することに同意していますが、医療機関がデータやシステムの相互運用性向上に取り組む際に直面しがちな共通の課題があります。これらの課題と、組織がそれらをどのように克服できるかを見てみましょう。
まとまりのない調整
相互運用性を向上させるには、組織内の調整だけでなく、さまざまな組織、規制当局、リーダー間の強力な調整が必要です。規制当局は医療機関が従うべき基準とルールを示していますが、相互運用性に積極的に取り組むことを望んでいる組織は、専用の相互運用性戦略の策定を検討し、相互運用性計画を優先させる必要があります。
限られた予算
すべての組織が、真に相互運用可能なシステムの構築に必要な技術的リソースに投資する資金や技術的リソースを持っているわけではありません。医療記録システムを更新するために利用できる政府補助金もあるかもしれないため、組織はその対象かどうかを確認する必要があります。また、多くのクラウド・ベンダーは従量課金制の支払いモデルを提供しており、技術費をより手頃な価格で予測しやすくしています。
多様なテクノロジーのニーズ
組織は、提供するケアの種類や場所によって異なる規則や規制に従う必要があるため、多くの組織は高度にカスタマイズされたデータを持っています。組織は、必要なカスタマイズを犠牲にすることなく、データを組み合わせて統合するオプションを提供するハイブリッドクラウド・プラットフォームを通じて、社内外のさまざまなシステムを接続することができます。
レガシー・システム
古いレガシー・システムを使用している医療機関は、システムをモダナイズすると同時に、相互運用性の要件を満たすという2つの課題に直面しています。組織は、レガシー・システムからデータを抽出し、最新のアプリケーションやプログラムからアクセスしやすくするハイブリッドクラウド・アプローチを使用することで、両方の目標を達成できます。このアプローチにより、組織はシステムの更新に取り組んでいる間、データを利用し続けることができます。
ヘルスケアの相互運用性には、情報学の専門家とHealthcare Information and Management Systems Society（HIMSS）によって定義された4つのレベルがあります。これらのレベルの一部は、既存のヘルスケアITアーキテクチャーとITシステムで現在も達成できますが、その他のレベルでは、イノベーションと患者中心のテクノロジーの追加の開発が必要になります。
これらのレベルには次のものが含まれます。
このレベルの相互運用性は、シンプル・トランスポートとも呼ばれ、最も基本的なものです。データは、解釈したり、特定の形式に変換したりすることなく、あるシステムまたはデバイスから別のシステムまたはデバイスに安全に転送されます。例えば、看護師は検査室の結果ポータルから患者の最新の検査結果のPDFファイルをダウンロードし、そのデータを患者の健康記録に手入力します。
構造的相互運用性、つまり構造化されたトランスポートが達成されると、すべてのデータは特定のフォーマットに標準化され、複数のシステムやデバイスで解釈できるようになります。このデータは、受信システムが特定のデータ・フィールドを自動的に検出できるように、特定の順序で整理されています。FHIRやHL7のようなデータ標準は構造的な相互運用性を提供するため、記録は一貫性があり、一元管理され、システム間の移動が容易です。
セマンティック・レベルの相互運用性（セマンティック・トランスポート）には、まったく異なるデータ構造を持つシステム間でのデータ交換が含まれます。単純な例は画像システムで、画像には多くの特殊なDICOMおよび非DICOMフォーマットがあります。セマンティック相互運用性があれば、画像の元のフォーマットやソースに関係なく、画像はあるシステムから別のシステムへ転送され、解釈されて、新しいシステムに組み込まれます。しかし、どのようなデータを収集し、転送すべきかを決定することは、システムによって同じ情報でも表示方法が異なるため、難しい場合があります。そのため、完全なセマンティック相互運用性を実現するには人工知能が必要だと主張する専門家もいます。
組織的相互運用性には、要件、規制、目標が異なるさまざまな組織間でのデータのシームレスな交換が含まれます。このレベルの相互運用性を達成するためには、同意、セキュリティー、統合されたワークフローが異なるグループ間でスムーズに移動するための技術的なイノベーションだけでなく、政策とガバナンスの革新が必要です。セマンティックが相互運用性の最高レベルだと言う専門家もいれば、組織的相互運用性が最高レベルだと言う専門家もいます。
IBMの高度な医療ソリューション、安全なプラットフォーム、AIを活用した堅牢なオートメーションにより、患者ケアと業務効率を向上させます。
クラウドを活用することで研究を加速し、革新的な顧客体験で患者の信頼を高め、システムのアップタイムを改善し、治療現場での意思決定をより適切に行うことができます。
デジタル・トランスフォーメーションの真っ只中にある医療機関は、断片化されたシステム、ポリシー、プロセスを統合しながら、業界の変化に備え、競争力の向上を目指す必要があります。ヘルスケア・コンサルティング・チームは、緊急のニーズと新たな要件、既存のプロセスを考慮したテクノロジー・ロードマップの設計を支援します。