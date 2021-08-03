ヘルスケアにおける相互運用性とは

医療データに安全にアクセスして共有することは、常に課題となっていました。健康データの性質は次のようなパラドックスを生み出します。それは、データは機密性が高く、高度なプライバシーとセキュリティーが求められるため、共有するのは困難ですが、必要なときにデータにアクセスできないと、重大な損害をもたらす可能性があるというものです。相互運用性が欠如していると、個人または集団の健康のニーズの不完全な理解につながり、結果的に不十分な結果やコストの上昇を引き起こす可能性があります。

世界中の人口が高齢化し、長寿化するにつれて、効果的なヘルスケアを提供するには、相互運用性とデータ共有がますます重要になります。米国では、Agency for Healthcare Research and Quality（医療研究・品質調査機構）は、高齢のアメリカ人の3人に2人が少なくとも2つの慢性的な行動・身体疾患を抱えていると推定しています。現在、複数の慢性疾患を抱える人々の治療が、米国の医療費の約66%を占めていると推定されています（ibm.com外部へのリンク）。

Office of the National Coordinator for Health Information Technology（ONC）は、全米ロードマップ（ibm.com外部へのリンク）の中で、米国では電子健康記録（EHR）の使用が大幅に増加していると述べられています。現在、多くの病院では、外部の医療提供者から医療記録や患者データに日常的にアクセスできるようになっていますが、受信したデータを個々の患者記録に統合している病院は半数未満です。そのため、重要な臨床データへのアクセスは改善されたとはいえ、統合されたデータ・エコシステムを構築するために利害関係者をまとめるためには、まだやるべき作業がたくさんあります。

医療データの相互運用性は、医師や他の医療従事者が患者をより完全に把握するのに役立つだけでなく、ヘルスケア業界全体の組織にも役立ちます。医療情報システムの統合が進めば、医療制度は、利用率やサービスの需要をより深く理解したものとなります。官公庁・自治体のサービス提供者は、人口データにアクセスして傾向を把握し、市民のニーズに応えることができます。また、ライフサイエンス組織は、堅牢なデータ・セットを活用して、より迅速で情報に基づいた研究を推進できるようになります。

相互運用性が向上すれば、組織は個人を、ある日は患者、ある日は医療保険加入者、ある日は健康アプリの利用者と見なさなくなります。その代わり、業界全体の意思決定者は、情報源に関係なく、人々がどのように健康情報にアクセスし、利用するかを検討できるようになります。これにより、より良いケア・モデルを推進し、患者の安全性を追求し、サービスを提供する人々のエクスペリエンスを向上させることができます。