マルチクラウドとは

マルチクラウドとは、複数のベンダーのクラウド・サービスを使用することです。これにより企業は、パフォーマンスの最適化、コスト管理、およびベンダーの囲い込みを回避する上での柔軟性を得ることができます。
黒と青の背景画像
マルチクラウドとは

マルチクラウドとは、複数のクラウド・ベンダーのクラウド・サービスを利用することです。 それは、例えば、SalesforceとWorkdayのような異なるクラウド・ベンダーのSoftware-as-a-Service（SaaS）を利用するのと同じくらいシンプルに実行できます。 しかし、企業におけるマルチクラウドとは一般的に、Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud Platform、IBM Cloud、およびMicrosoft Azureなど、複数のクラウド・サービス・プロバイダーの PaaS（Platform-as-a-Service） や IaaS（Infrastructure-as-a-Service） 上で 企業アプリケーションを運用することを指します。

 マルチクラウド・ソリューション とは、複数のクラウド・プロバイダーのクラウド・インフラストラクチャーを横断して利用できる クラウド・コンピューティング ・ソリューションのことです。 マルチクラウド・ソリューションは通常、オープンソースの クラウドネイティブ ・テクノロジー上に構築されています。例えば、 Kubernetesは全てのパブリッククラウド・プロバイダーによってサポートされています。 また、一般的には、複数のクラウドにまたがるワークロードを中央コンソール（または「単一画面」）で管理する機能も備えています。 大手クラウド・プロバイダーやVMware社などのクラウド・ソリューション・プロバイダーの多くは、コンピューティング・インフラストラクチャー、開発、 データウェアハウジング、 クラウド・ストレージ、 人工知能 （AI）と 機械学習 （ML）、 災害復旧/事業継続などのマルチクラウド・ソリューションを提供しています。
マルチクラウドの価値とメリット

企業にとってのマルチクラウドの最大の価値は、「ベンダーによる囲い込み」を防ぐことにあります。これは、1つのクラウド・ベンダーのみを使用することによるパフォーマンスの問題、選択肢の制限、または不必要なコストを意味します。 マルチクラウド戦略により、企業は以下を実現できます。

  • 価格、パフォーマンス、セキュリティーとコンプライアンスの要件、ビジネスに最も適した地理的な場所の組み合わせに基づいて、異なるクラウド・プロバイダーからクラウド・サービスを選択する際に柔軟性が得られます。

  • ユーザーは、単一のベンダーがその時点で提供している製品や機能の使用のみに限定されるのではなく、必要に応じて、あるいは新たに登場したベンダーの「最適な」テクノロジーを速やかに採用することができます。

  • 障害や計画外のダウンタイムに対する脆弱性を低減できます（1つのクラウドで障害が発生しても、他のクラウドのサービスに影響が及ぶとは限らないため）。

  • 「シャドーIT」と呼ばれる、企業があるクラウド・サービスしか利用しておらず、企業が提供していない他のクラウド・サービスに従業員が個人的に登録してしまっている結果生じる、ライセンス、セキュリティー、互換性、およびその他の問題へのリスクを低減します。
マルチクラウド管理

マルチクラウド・セキュリティーのメリットを最大限に活かすには、複数のクラウドにまたがるアプリケーションやリソースを、あたかも単一のクラウドの一部であるかのように一元管理することが重要です。 しかし、マルチクラウドの管理には、以下のような複数の課題があります。

  • 複数のプラットフォームで一貫したクラウド・セキュリティーとコンプライアンスのポリシーを維持すること

  • ターゲット環境（例えば、開発、ステージング、および本番など）やさまざまなホスティング・プラットフォームにアプリケーションを一貫して展開すること

  • ロギングおよびモニタリング・ツールからのイベントを統合して可視化することで、単一表示を実現し、一貫した対応を設定すること

企業は、マルチクラウド管理ツール（または、マルチクラウド管理プラットフォームと呼ぶのが望ましい）を使用して、マルチクラウドの展開を単一のクラウド環境のようにモニタリングおよび管理しています。 最適のマルチクラウド管理プラットフォームは、一般的に以下を提供します。

  • パブリッククラウド、プライベートクラウド、およびエッジへのデプロイにおいて、 IaaS、PaaS、SaaS、および関連するデータ・ストレージやネットワーク・リソースなど、あらゆるクラウド・リソースの可視化およびコントロール。

  •   オペレーションのための人工知能（AIOps）を含む、分析および人工知能（AI）またはその両方の能力。 AIOpsは、AIと機械学習を利用して、データの「ノイズ」をふるいにかけ、メトリクスやテレメトリーを収集します。これらのメトリクスやテレメトリーは、組織が運用の合理化、可用性やパフォーマンスの問題の予測、さらにはマルチクラウド・インフラストラクチャー全体での是正措置の自動化に利用できます。
マルチクラウド、ハイブリッドクラウド、およびハイブリッドマルチクラウド

ハイブリッドクラウドとは、パブリッククラウド環境とプライベートクラウド環境の両方を利用することで、両環境の間で管理、オーケストレーション、および移植を行い、これにより、組織は、統合され最適化された単一のITインフラストラクチャーとして利用できるようになります。

マルチクラウドとハイブリッドクラウドは互いに排他的というわけではありません。 実際、ほとんどの企業のハイブリッドクラウドは、少なくとも2つのクラウド・サービス・ベンダーのパブリックまたはプライベートクラウド・サービスを含むハイブリッドマルチクラウドとなっています。

ハイブリッド・マルチクラウドは、次のようなマルチクラウドのメリットを活かしています。

  • 開発者の生産性向上：ハイブリッド・マルチクラウドは、アジャイルやDevOpsの開発手法や、マイクロサービス・アーキテクチャー、コンテナサーバーレス・コンピューティングなどのクラウドネイティブ・アプリケーション・テクノロジーを実現し、それによって使用可能となります。

  • セキュリティーと規制コンプライアンスの強化：ハイブリッドマルチクラウドは、マルチクラウドのトップ・レベルのセキュリティーおよびコンプライアンス技術への幅広いアクセスを提供するだけでなく、機密データや規制の厳しいワークロードを、最も安全でコンプライアンスを順守した方法で柔軟に導入・拡張することができ、すべてのクラウド・サービス、クラウド・ベンダー、およびクラウド環境に一貫してセキュリティーとコンプライアンスを実装する利便性を提供します。

  • 効率性の改善とコストの最適化：ハイブリッド・マルチクラウドは、最も費用対効果の高いクラウド・サービスを柔軟に選択できるだけでなく、ワークロードの配置やスケールをきめ細かく制御できるため、組織のパフォーマンスのさらなる向上（例えば、ユーザーの近くに配置して遅延を削減するなど）やコストの最適化が可能になります。 ハイブリッドクラウドはまた、企業が既存のアプリケーションを迅速にモダナイズし、クラウド・サービスをクラウド上またはオンプレミスのインフラストラクチャー上のデータに接続することにより、新たな価値を提供することもできます。
 ハイブリッドクラウドの詳細はこちら
関連ソリューション
IBM Cloud Satellite

アプリケーションをより迅速に構築し、オンプレミス、エッジ・コンピューティング環境、およびパブリッククラウド環境全体で、ベンダーを問わず一貫した導入を行います。

 IBM Cloud Satelliteの詳細はこちら
Red Hat OpenShift on IBM Cloud

全社的なワークロードを、Kubernetesクラスターで迅速かつ安全にコンテナ化および導入します。IBMがOpenShift Container Platform（OCP）を管理するため、お客様はコア・タスクに集中できる時間が増加します。

 Red Hat OpenShift on IBM Cloudの詳細はこちら
IBM Cloud Pak for Watson AIOps

パフォーマンス・データと複数の環境にわたる依存関係を可視化するAIOPsプラットフォームを使用して、変革をスピードアップし、運用コストを削減し、IT運用を変革します。

 IBM Cloud Pak for Watson AIOpsの詳細はこちら
参考情報 ハイブリッドクラウド戦略をモダナイズする方法
オープンなハイブリッドクラウド環境は、オープンソース・アーキテクチャー上に構築され、アーキテクチャーの種類を問わず、お客様のITアーキテクチャー内で稼働することによって柔軟性を提供します。
クラウド・コンピューティングとは
クラウド・コンピューティングは、ITインフラストラクチャーをユーティリティーに変換しオンプレミスにインストールして維持する必要が無く、インターネット経由でコンピューティング・リソースとアプリケーションに「プラグイン」できるようにします。
Kubernetesとは
Kubernetesとは、コンテナ化されたアプリケーションの導入、管理、およびスケーリングを自動化する、オープン・ソースのコンテナ・オーケストレーションです。
詳細情報はこちら

IBM Cloud Satelliteを使用することにより、グローバルな可視性を向上し、管理の複雑さを軽減することで、マルチクラウド環境全体で一貫性のあるアプリケーションの導入および保守を行うことができます。 1つのAPIを使用して分散型クラウドのロケーションを作成し、任意のクラウド、オンプレミスのデータセンター、またはエッジからホストマシンを追加します。 ツールチェーン、データベース、AIなどの一連の一般的なクラウド・サービスを任意の場所で利用できます。

 IBM Cloud Satelliteの詳細はこちら