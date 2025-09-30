マルチクラウドとは、複数のクラウド・ベンダーのクラウド・サービスを利用することです。 それは、例えば、SalesforceとWorkdayのような異なるクラウド・ベンダーのSoftware-as-a-Service（SaaS）を利用するのと同じくらいシンプルに実行できます。 しかし、企業におけるマルチクラウドとは一般的に、Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud Platform、IBM Cloud、およびMicrosoft Azureなど、複数のクラウド・サービス・プロバイダーの PaaS（Platform-as-a-Service） や IaaS（Infrastructure-as-a-Service） 上で 企業アプリケーションを運用することを指します。
マルチクラウド・ソリューション とは、複数のクラウド・プロバイダーのクラウド・インフラストラクチャーを横断して利用できる クラウド・コンピューティング ・ソリューションのことです。 マルチクラウド・ソリューションは通常、オープンソースの クラウドネイティブ ・テクノロジー上に構築されています。例えば、 Kubernetesは全てのパブリッククラウド・プロバイダーによってサポートされています。 また、一般的には、複数のクラウドにまたがるワークロードを中央コンソール（または「単一画面」）で管理する機能も備えています。 大手クラウド・プロバイダーやVMware社などのクラウド・ソリューション・プロバイダーの多くは、コンピューティング・インフラストラクチャー、開発、 データウェアハウジング、 クラウド・ストレージ、 人工知能 （AI）と 機械学習 （ML）、 災害復旧/事業継続などのマルチクラウド・ソリューションを提供しています。
企業にとってのマルチクラウドの最大の価値は、「ベンダーによる囲い込み」を防ぐことにあります。これは、1つのクラウド・ベンダーのみを使用することによるパフォーマンスの問題、選択肢の制限、または不必要なコストを意味します。 マルチクラウド戦略により、企業は以下を実現できます。
マルチクラウド・セキュリティーのメリットを最大限に活かすには、複数のクラウドにまたがるアプリケーションやリソースを、あたかも単一のクラウドの一部であるかのように一元管理することが重要です。 しかし、マルチクラウドの管理には、以下のような複数の課題があります。
企業は、マルチクラウド管理ツール（または、マルチクラウド管理プラットフォームと呼ぶのが望ましい）を使用して、マルチクラウドの展開を単一のクラウド環境のようにモニタリングおよび管理しています。 最適のマルチクラウド管理プラットフォームは、一般的に以下を提供します。
ハイブリッドクラウドとは、パブリッククラウド環境とプライベートクラウド環境の両方を利用することで、両環境の間で管理、オーケストレーション、および移植を行い、これにより、組織は、統合され最適化された単一のITインフラストラクチャーとして利用できるようになります。
マルチクラウドとハイブリッドクラウドは互いに排他的というわけではありません。 実際、ほとんどの企業のハイブリッドクラウドは、少なくとも2つのクラウド・サービス・ベンダーのパブリックまたはプライベートクラウド・サービスを含むハイブリッドマルチクラウドとなっています。
ハイブリッド・マルチクラウドは、次のようなマルチクラウドのメリットを活かしています。
アプリケーションをより迅速に構築し、オンプレミス、エッジ・コンピューティング環境、およびパブリッククラウド環境全体で、ベンダーを問わず一貫した導入を行います。
全社的なワークロードを、Kubernetesクラスターで迅速かつ安全にコンテナ化および導入します。IBMがOpenShift Container Platform（OCP）を管理するため、お客様はコア・タスクに集中できる時間が増加します。
パフォーマンス・データと複数の環境にわたる依存関係を可視化するAIOPsプラットフォームを使用して、変革をスピードアップし、運用コストを削減し、IT運用を変革します。
IBM Cloud Satelliteを使用することにより、グローバルな可視性を向上し、管理の複雑さを軽減することで、マルチクラウド環境全体で一貫性のあるアプリケーションの導入および保守を行うことができます。 1つのAPIを使用して分散型クラウドのロケーションを作成し、任意のクラウド、オンプレミスのデータセンター、またはエッジからホストマシンを追加します。 ツールチェーン、データベース、AIなどの一連の一般的なクラウド・サービスを任意の場所で利用できます。