マルチクラウド・セキュリティーのメリットを最大限に活かすには、複数のクラウドにまたがるアプリケーションやリソースを、あたかも単一のクラウドの一部であるかのように一元管理することが重要です。 しかし、マルチクラウドの管理には、以下のような複数の課題があります。

複数のプラットフォームで一貫したクラウド・セキュリティーとコンプライアンスのポリシーを維持すること





ターゲット環境（例えば、開発、ステージング、および本番など）やさまざまなホスティング・プラットフォームにアプリケーションを一貫して展開すること





ロギングおよびモニタリング・ツールからのイベントを統合して可視化することで、単一表示を実現し、一貫した対応を設定すること

企業は、マルチクラウド管理ツール（または、マルチクラウド管理プラットフォームと呼ぶのが望ましい）を使用して、マルチクラウドの展開を単一のクラウド環境のようにモニタリングおよび管理しています。 最適のマルチクラウド管理プラットフォームは、一般的に以下を提供します。