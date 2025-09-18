AIOpsへの道のりは組織ごとに異なります。AIOpsへの取り組みのどの段階にあるのかを評価したら、チームがIT運用上の問題を観察、予測し、迅速に対処できるようにするツールの組み込みを開始できます。組織内で AIOps を改善するツールを検討するときは、それらのツールに次の機能があることを確認する必要があります。

オブザーバビリティー： オブザーバビリティーとは 、分散アプリケーションとその上で実行されるハードウェアから定常的に流れるパフォーマンス・データを取り込み、集約し、分析するためのソフトウェア・ツールおよびプラクティスのことで、顧客体験の期待、サービス・レベル・アグリーメント（SLA）、およびその他のビジネス要件を満たすために、アプリケーションをより効果的に監視、トラブルシューティング、およびデバッグすることを目的としています。これらのソリューションは、データの集約と統合を通じてアプリケーション、インフラストラクチャ、ネットワーク全体の全体的なビューを提供しますが、ITの問題に対処するための是正措置は講じません。ITの問題に対処するための是正措置はとりませんが、ITドメインにまたがるさまざまなデータソースからITデータを収集・集約し、エンドユーザーに潜在的な問題を警告し、ITサービスチームによる必要な是正措置の実施を期待するものです。これらのツールからのデータとそれに対応する視覚化は貴重ですが、意思決定を行ったり、技術的な問題に適切に対応したりするにはIT組織への依存が生じます。オペレーターが運用システムを手動で更新する必要があるリソースの最適化は、動的な需要状況では利点が見られない可能性があります。

予測分析： AIOpsソリューションは、より優れた洞察と自動化されたアクションのためにデータを分析・相関化し、ITチームが複雑化するIT環境の制御を維持し、アプリケーション・パフォーマンスを保証できるようにします。問題を関連付けて分離できることは、IT運用チームにとって大きな一歩です。これにより、組織内で発見できなかった問題を検出する時間が短縮されます。組織は、自動異常検出、アラート、解決策のレコメンドのメリットを享受し、全体のダウンタイムだけでなく、インシデントやチケットの数も削減されます。動的リソースの最適化は、予測分析を使用して自動化できます。これにより、需要の変動が大きい場合でも、リソース・コストを安全に削減しながら、アプリケーションのパフォーマンスを保証できます。

プロアクティブな対応： 一部のAIOpsソリューションは、速度低下や停止などの意図しないイベントに事前に対応し、アプリケーションのパフォーマンスとリソース管理をリアルタイムで統合します。アプリケーションのパフォーマンス指標を予測アルゴリズムに入力することで、さまざまな IT 問題と一致するパターンや傾向を特定できます。ITの問題を発生前に予測する機能を備えたAIOpsツールは、それに応じて関連する自動プロセスを起動し、問題を迅速に修正できます。組織は、平均検出時間（MTTD）の改善など、インテリジェントな自動化によるメリットを実感できるようになります。

このタイプのテクノロジーは、ビジネスにおける従業員と顧客の両方のエクスペリエンスの向上に役立つため、IT運用管理の未来となります。AIOpsシステムは、ITサービスの問題がタイムリーに解決されることを保証するだけでなく、IT運用チームにセーフティネットを提供し、組織のサイロ化やリソース不足のチームなど、人為的な見落としが原因で発生する可能性のある問題に対処します。

