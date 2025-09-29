Infrastructure as Code（IaC）でインフラを自動化する際、またIaCソリューションを選択する際には、 変更可能な インフラストラクチャーと 変更不可能な インフラストラクチャーのどちらを確立するかの決定が重要になります。

変更可能なインフラストラクチャー とは、最初にプロビジョニングされた後に、変更や更新が可能なインフラのことです。 変更可能なインフラストラクチャーでは、開発チームは、開発やアプリケーションの要件に合わせてサーバーを柔軟にカスタマイズしたり、緊急のセキュリティー問題に対応したりすることができます。 しかし、これはIaCの主な利点である、デプロイメント間またはバージョン内での一貫性を維持する能力を損なうものであり、インフラストラクチャーのバージョン追跡をより困難にする可能性があります。

このような理由から、ほとんどのIaCは、最初にプロビジョニングされた後は変更できない 変更不可能なインフラストラクチャーとして実装されています。 変更不可能なインフラストラクチャーを変更する必要がある場合は、新しいインフラに交換しなければなりません。 特にIaCでは、クラウド上で新しいインフラストラクチャーをすぐに立ち上げることができるため、変更不可能なインフラストラクチャーは思ったよりもはるかに実現可能で実用的です。

変更不可能なインフラストラクチャーは、IaCをさらに論理的に進化させ、IaCを強固にすることで、IaCがもたらすメリットをさらに確実なものにします。 これにより、構成のドリフトがほとんどなくなり、テスト環境とデプロイ環境の間で一貫性を保つことがさらに容易になります。 また、インフラストラクチャーのバージョンを維持および追跡することもさらに容易になり、必要に応じて任意のバージョンに自信を持ってロールバックすることができます。