Azureリソース・グループと、その他クラウド・プロバイダーのネイティブな構造を使用すると、クラウド・リソースを効果的に整理および管理できます。基盤を作成し、Azureリソース・グループを使用して、必要なセグメンテーションを行い、事業部門とそこで実行するアプリケーションを関連付けたら、次のステップは、アプリケーションの需要にリソースを効果的に割り当てることです。これによりリソースのコストを最適化しつつ、アプリケーションのパフォーマンスを最大化することができます。

アプリケーションの性能を保証し、クラウドを最適化することは、人間のスケールを超えています。だからこそ、IBMでは、あらゆるクラウド上で、あらゆるスケールの、あらゆるアプリケーションの性能、コンプライアンス、およびコストを管理するという使命に力を注いでいます。

Turbonomicソフトウェアを使用すると、サブスクリプションとリソースの親子関係をより簡単に視覚化できます。この機能は、組織が実装したフレームワークを視覚的にマッピングするのに役立ち、すでに構築したアプリケーションのコンテキストでインフラストラクチャーを表示できるようにします。Turbonomicソフトウェアは、関連するすべてのAzureサブスクリプションとそのリソース・グループ、および各グループ内のリソース（Azure VM、Azure Managed Disks、SQL Server、共有リザーブド・インスタンスまたはスコープ対象の予約済みインスタンス）を自動的に検出します。Turbonomicソフトウェアは、各リソースの使用率を分析し、最適化アクションの生成を開始します。ここに記載されているビューには、単一のAzureサブスクリプションとその下にある複数のAzureリソース・グループの内訳、リソース・グループごとの保留中の最適化アクションと、そのアクションの実行で節減が見込まれる金額が表示されています。

さらに、Turbonomicソフトウェアには、顧客が安全なサンドボックス・モードでクラウド環境に対するさまざまなシナリオをモデル化できるように設計された強力な最適化モデリング・エンジンが含まれています。例えば、リソース・グループ内のワークロードを適正化した場合と、ワークロードを適正化しなかった場合の、Azure予約済みVMインスタンスのインベントリー使用率の影響をシミュレートすることができます。