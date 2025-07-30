ローカルIDEは、開発者の個人用または業務用ハードウェアにインストールし、ローカルで実行します。これらのIDEは追加のリソース・ライブラリーを必要とし、開発者はプロジェクトの要件や個人の好みに応じてローカルにダウンロードしてインストールする必要があります。

ローカルIDEはカスタマイズ性が高く、レイテンシーの問題がほとんどなく、セットアップ完了後はインターネット接続が有効でなくてもフルに動作します。ただし、ローカルIDEのセットアップや構成は手間がかかる場合があり、ローカル・マシンと本番環境の差異によって、想定外のソフトウェアのバグや障害が発生することがあります。

また、ローカルIDEはローカル・ハードウェアに依存します。マシンのローカル・メモリー・リソースに依存するため、特に複雑で大規模なコードを扱う場合には、ローカル・ハードウェアのみではIDEの実行が重くなることがあります。

ローカルIDEの例としては、以下のようなものがあります。

Microsoft Visual Studio

Eclipse