拡張性：企業全体に拡張できないポイント・ソリューションを作成すると、開発、管理、メンテナンスの点でコストがかさむ可能性があります。そのため、ビジネスライン、プロセス、技術環境を考慮した、包括的なアプリを構想する必要があります。



統合：ロジックとデータがオンプレミス、クラウド、またはハイブリッド構成のいずれであっても、ロジックとデータ・サービスをアプリに接続できることが重要です。



再利用： 2018年には1050億以上のモバイルアプリがダウンロードされました。⁶ その多くがビジネス・アプリケーション向けか、ビジネス向けに変更または組み合わせることができるものです。既存のアプリを使用すれば、アプリに組み込まれたドメインや業界の専門知識を活用することができ、価値実現までの時間が短縮され、コスト効率が向上します。



クラウドベースの開発：クラウドは、アプリケーションを効率的に開発、テスト、管理するためのプラットフォームとなります。開発者は、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）によってアプリをバックエンド・データに接続することで、フロントエンド機能に集中できます。認証を追加してセキュリティを強化し、人工知能（AI）やコグニティブ・サービスにアクセスできます。



モビリティ管理： モバイル・テクノロジーが展開されると、組織はデバイスやアプリの構成、デバイス使用状況とインベントリーの追跡、データの管理と保護、問題発生時のサポートとトラブルシューティングなどのために、エンタープライズ・モビリティー管理（EMM）ソリューションに目を向けるようになります。



BYOD：Bring Your Own Device（BYOD）は、従業員が個人のデバイスを使用してデータやシステムにアクセスすることを許可する IT ポリシーです。BYODを効果的に導入することで、生産性の向上、従業員の満足度の向上、コスト削減を実現すると同時に、対処する必要があるセキュリティーとデバイス管理の問題を提示します。



セキュリティ：モバイル・セキュリティーの戦いは、量と複雑さの点で気が遠くなるようなものです。膨大な量のデータからセキュリティー異常を識別するための重要な武器として、人工知能（AI）が台頭しています。AIは、マルウェア・インシデントを明らかにして修復するのに役立つほか、セントラル・ダッシュボードで規制遵守のためのアクションを推奨してくれます。



エッジコンピューティング：5Gの主な利点の1つは、アプリケーションをデータソースやエッジサーバーに近づけられることです。ソースにあるデータに近接することで、応答時間の改善や帯域幅の可用性の向上など、ネットワーク上のメリットが得られます。ビジネスの観点から見ると、エッジコンピューティング は、より包括的なデータ分析を実行し、より深いインサイトをより迅速に得る機会となります。