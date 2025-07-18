コンパイラーはソース・コードを機械で実行可能なマシン・コードに変換するために使用されますが、インタープリターは異なる仕組みで同様の機能を提供する別のタイプのプログラムです。

インタープリターはソースコードを変換するのではなく、ソースコードを直接実行するか、バイトコードと呼ばれる中間コード（ソースコードを低レベルかつプラットフォーム非依存で表現したもの）を用います。バイトコードは、人間に読みやすいソースコードと機械語の間を取り持つ役割を果たし、コンピューターのハードウェア上で直接実行するのではなく、仮想マシン（VM）によって実行されるよう設計されています。

理論上、あらゆるプログラミング言語は、コンパイラーでもインタープリターでも実行できます。ただし、言語によってはコンパイルに適したもの、解釈実行に適したものがあるのが一般的です。

実際には、いわゆるコンパイラー言語とインタープリター言語の区別は曖昧になることがあります。—コンパイラーとインタープリター自体の区別と同様で、両者の機能が重なり合う場合があるためです。一般的にコンパイルされる言語もあれば、解釈実行される言語もありますが、通常インタープリターで実行される言語に対してコンパイラーを実装することも、その逆も可能です。

高水準言語は通常、コンパイラーまたはインタープリターのいずれかで変換することを念頭に置いて作成されますが、どちらしかないというわけではなく、選ぶことができます。たとえば、BASICはインタープリター型言語、Cはコンパイル型言語とよく呼ばれますが、Cにインタープリターが存在するように、BASICにもコンパイラーが存在します。

インタープリターとコンパイラーの主な違いは、変換のタイミングと最適化にあります。どちらのタイプのプログラムもソース・コードをまずは動作し、そして最適化されたターゲット・コードに変換することを試みます。

動作環境によっては、ハードウェア性能、メモリ、ストレージ容量を考慮した場合、コンパイラーを通したコードまたはインタープリターを通したコードの方が効率的に実行できる場合があります。プログラム上、アプリケーション上、ハードウェア上の制約次第では、コンパイラーを通す、インタープリターを通す、あるいは両方を組み合わせることが最良の結果につながります。

厳密に言うとインタープリターはコンパイラーを完全に代替することはできませんが、段階的に変換することでコンパイラーと同様の機能を果たすことが出来ます。コンパイラーは、実行可能ファイルを作成する前にソースコードをターゲットコードに完全に変換する、事前処理（AOT）変換方式を採用しています。

一方インタープリターは、アプリケーションの要求に応じてコードを直接実行するか、仲介としてバイトコードを用いて、仮想マシンで実行可能な形式のコードを生成します。この方式により、インタープリターは一定の高速化や柔軟性を提供する場合がありますが、実行スタックの最終段階では、最終的に直接実行される機械命令列が必要になります。

動作の軽さが優先される場合、実行時（JIT）変換ができる特殊なインタープリターの方がコンパイラーよりも適していることがあります。実行時（JIT）変換は、即座に実行できるよう、ソースコードの一部をターゲットコードにコンパイルしてメモリバッファに格納する方式です。実行時（JIT）インタープリターは、従来のコンパイラーが一度のコンパイルで済む効率性と、コードを繰り返し実行する柔軟性を組み合わせ、必要に応じてコードをコンパイルします。そのため一般的なバイトコード・インタープリターよりも高速に処理されることもあります。

しかしJITコンパイルの傾向が高まり、状況に応じたバイトコードの解釈実行が増加する中で、多くのコンパイラーはコンパイラー機能とインタープリター機能の双方を備えるようになっています。このような機能面での重複が、両者の区別をさらに曖昧にしているのです。