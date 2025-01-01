IBM Cloud ソリューション

IBM Cloudでエンタープライズの基幹業務ワークロードを実行しましょう

デプロイ可能なアーキテクチャーはこちら
複数のカラフルな光ファイバー・ケーブル
お客様に最適なソリューションを見つける

IBM Cloudを使用することで、厳重なセキュリティー対策が講じられたプラットフォームで、スケーラブルなインフラストラクチャーを低コストで構築し、新しいアプリケーションを即座にデプロイするだけではなく、需要に応じてワークロードを増大できる様子をご覧ください。
メリット

業界で注目されているソリューションをわずか数分で導入できます。
ガバナンス機能とコンプライアンス機能を備え、すべてのアプリを短時間で管理できます。

規制対象の業界で複数のクラウド・プラットフォームや環境をコードとして大規模に管理します。

統合、デプロイメント、コンプライアンスなど、それぞれの段階での推奨慣例を継続的に実行、自動化します。

すべてのクラウド・サービスやハイブリッドのマルチクラウド環境にまたがるセキュリティー傾向を単一のUIで追跡します。

アプリケーションの設定ミスに起因する運用コストを削減します。
アプリケーション・チームが実行できることを明確にし、セキュリティーおよびコンプライアンスの状況を継続的にモニタリングすることで違反を特定し、アジャイル開発プロセスやアプリケーションの可用性を損なうことなく監査証跡を収集することにより、確実に組織のワークロードが規制に準拠し、セキュリティーの最良実施例に沿っているようにする必要があります。
– IBM金融サービスのお客様
コード・リポジトリーによりわずかな手間で概念検証をデプロイできるのは、非常に効率的です。多くのクラウドではこうしたことは不可能です。概念検証を正しく実施するのに何か月もかかる場合があり、これをすばやく実施できるのは業務効率に大きく貢献します。
– コンサルティング会社のソリューション・アーキテクト
デプロイ可能なアーキテクチャー コストの最適化、イノベーションの加速、業務効率の向上、セキュリティーとコンプライアンスの維持を支援する、最適なデプロイ可能なアーキテクチャーを見つけましょう。 DevSecOpsアプリケーション・ライフサイクル・マネジメント

継続的な統合、導入、コンプライアンスを実現するために設計された、事前定義されたDevSecOpsツールチェーン・テンプレートのセットを利用します。

 このアーキテクチャーの詳細はこちら IBM Cloud Essential Security and Observability Services

コア・セキュリティーとその他のサポート・サービスを導入して、アカウント内のリソースのセキュリティー・コンプライアンスを管理できるように設定してください。

 このアーキテクチャーの詳細はこちら Maximo Application Suite

Red Hat OpenShiftクラスターにIBM Maximo Application Suiteインスタンスをデプロイします。

 このアーキテクチャーの詳細はこちら VPCランディング・ゾーンを備えたPower Virtual Server

IBM Cloud®のベスト・プラクティスと要件に従って、IBM Cloud® Power Virtual Servers（PowerVS）オファリングを構築します。 

 このアーキテクチャーの詳細はこちら Power Virtual Server for SAP HANA

デプロイ可能なアーキテクチャーを実現するPower® インフラストラクチャーにSAPシステムを導入して、SAP HANAワークロードの性能を最適化します。   

 このアーキテクチャーの詳細はこちら VPCランディング・ゾーンでのRed Hat OpenShiftコンテナ・プラットフォーム

デプロイ可能なアーキテクチャーを使用して、安全なVPC（仮想プライベートクラウド）ネットワーク上にRed Hat OpenShiftワークロード・クラスターを構築します。  

 このアーキテクチャーの詳細はこちら 検索拡張生成（RAG）パターン

IBM CloudおよびwatsonxサービスのサポートによりRAGのデプロイメントを自動化し、企業データを生成AIソリューションに組み込みます。

 このアーキテクチャーの詳細はこちら VPCランディング・ゾーン

追加の参考情報を必要とせずに安全なVPCネットワークを導入して、クラウド・インフラストラクチャーの改善に役立てます。 

 このアーキテクチャーの詳細はこちら VSI on VPCランディング・ゾーン

VSIをVPCランディング・ゾーンにデプロイすると、VPCネットワーク上でワークロードを実行するための仮想サーバーを備えた安全なインフラストラクチャーが構築できます。

 このアーキテクチャーの詳細はこちら
アプリケーション開発

最新のテクノロジー・スタック上にアプリケーションを構築します

 アプリケーション・モダナイゼーション
老朽化したビジネス・アプリケーションを更新します
クラウド移行
ITインフラストラクチャーのクラウドへの移行を支援します
クラウドネイティブ
あらゆるクラウドに簡単にデプロイできるアプリケーションを構築します
DevOps
システム・ビルドおよびデプロイメントを自動化、促進します
DevOpsソフトウェアのテスト
システムを継続的かつ自動的にテストします
Software as a Service（SaaS）の統合
複数のネットワークをまたいでアプリとデータを接続、統合します
AI（人工知能）

IBM Cloud上のAIで問題を解決

 カスタマー・サービスのためのAI
標準的なサポートを卓越したカスタマー・エクスペリエンスに転換します
チャットボット
機械学習モジュールを構築・デプロイします
データサイエンス
Watsonでドメイン固有のチャットボットを構築します
InstructLab
カスタマイズされたAIモデルをサービスとして導入
機械学習
Watsonでカスタム・サービス・アシスタントを構築します
IBM Cloud上のRed Hat AI
ハイブリッドクラウド環境全体にAIソリューションを提供します。
業種・業界別

お客様の業界に最適なソリューションを活用します

 教育機関
学生および教師に最適なソリューションを活用します
金融サービス
コントロール機能を事前構成しリスクやコンプライアンスを管理します
ゲーム
ゲーム用のハイパフォーマンス・インフラストラクチャーをプロビジョニングします
官公庁・自治体
コントロール機能を事前構成し、セキュリティーやコンプライアンスを管理します
ヘルスケア
クラウドを活用し医療現場でより良い意思決定ができるようにします
小売
消費者の需要を満たし、成長を促進します
通信会社
クラウドで次世代のコミュニケーションを促進します
インフラストラクチャー（IT）

IBM Cloudインフラストラクチャーでの構築と規模拡大を実現します

 バックアップとリカバリー
クラウド・バックアップおよび災害復旧システムを自動化します
クラウド移行
お使いのインフラストラクチャーのクラウドへの移行を支援します
クラウド戦略
エンタープライズ・クラウド戦略の策定を支援します
コンプライアンス
法規制への準拠と内部ガバナンスを管理します
コンフィデンシャル・コンピューティング
保存時、転送時、使用時にデータを保護します
データ・マイグレーション
最新のETLツールでデータをクラウドに移行します
専用ホスティング
重大なワークロードの完全独立性を確保し、コントロールできるようにします
DevOps
システム・ビルドおよびデプロイメントを自動化、促進します
エッジコンピューティング
エッジコンピューティング・リソースを管理、デプロイします
クラウド・コンピューティング
インフラストラクチャーと環境を同時に管理できます
ゲーム・ホスティング
最もパフォーマンスの高いサーバーでゲームをホスティングできます
GPUコンピューティング
IBM CloudサーバーにNVIDIA GPUをプロビジョニングします
ハイパフォーマンス・コンピューティング
IBM Cloudで数値計算問題を実行できます
ハイブリッドクラウド・マネージメント
最新のテクノロジー・スタック上でのアプリケーション構築を支援します
インフラストラクチャー管理
インフラストラクチャー管理
SAP
SAPワークロードを実行し、セキュリティーと可用性を確保します
セキュリティー
パブリッククラウド・データとアプリケーションを安全に保ちます
仮想プライベート・サーバー
セキュリティーを損なうことなく、最大限の柔軟性を実現します
VMware
VMwareワークロードからIBM Cloudへ移行します
エンタープライズ・クラウド
アプリケーションのパフォーマンスとスケーラビリティーを向上させます
詳細はこちら
クラウド・サービス

IBM Cloudプラットフォームで包括的なセルフサービスおよびマネージド・サービスを提供します

 Infrastructure as a Service（IaaS）
ベアメタルおよび仮想サーバー
Platform as a Service（PaaS）
オペレーションを柔軟でスケーラブルなクラウド・プラットフォームを使用して簡素化し、アプリを開発、デプロイ、実行、管理します。コンテナ、オートメーション、デプロイ可能なアプリケーション、データベース・ソリューション、セキュリティーおよびオブザーバビリティー・サービスを単一のプラットフォームで実行します。
サーバーレス・コンピューティング
フルマネージド・コンテナのランタイムでコンテナ、アプリケーション・コード、バッチ・ジョブを行います
オペレーション

ビジネスおよびIT業務を自動化します

 カスタマー・サービスのためのAI
Watsonでカスタマー・サービス・アシスタントを構築します
ビジネス・プロセス管理（BPM）
ビジネス・プロセスを最適化、自動化します
チャットボット
Watsonでドメイン固有のチャットボットを構築します
意思決定管理
ビジネス・ルールとAIでビジネス上の意思決定を自動化します
文書処理
AIを活用して、文書を分類し、重要な情報を抽出します
エンタープライズ・コンテンツ管理
ビジネス・データを保管、分析、実用化します
統合
AIで複数のシステムでの業務を自動化します
プロセス・マッピング
ビジネス・プロセスをモデル化、分析します
ワークフロー
ルール・ベースのロジックにより、手作業を自動化します
詳細はこちら
組織タイプ

事業に合わせてカスタマイズしたソリューションを活用できます

 中堅企業市場
中小企業向けクラウド・オプション
パートナー
IBM Cloudを導入すると、カスタマー・サービスを向上できます
スタートアップ企業
IBM Global Entrepreneurプログラムを使うことで信用を高めることが可能です
IBM Cloudを無料で試す

今すぐIBM Cloudアカウントを作成して、40を超えるライト・プランをお試しください。無料でお試しいただけます。

 無料枠を詳しく見る 開始方法