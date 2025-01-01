IBM Cloudでエンタープライズの基幹業務ワークロードを実行しましょう
IBM Cloudを使用することで、厳重なセキュリティー対策が講じられたプラットフォームで、スケーラブルなインフラストラクチャーを低コストで構築し、新しいアプリケーションを即座にデプロイするだけではなく、需要に応じてワークロードを増大できる様子をご覧ください。
業界で注目されているソリューションをわずか数分で導入できます。
規制対象の業界で複数のクラウド・プラットフォームや環境をコードとして大規模に管理します。
統合、デプロイメント、コンプライアンスなど、それぞれの段階での推奨慣例を継続的に実行、自動化します。
すべてのクラウド・サービスやハイブリッドのマルチクラウド環境にまたがるセキュリティー傾向を単一のUIで追跡します。
アプリケーションの設定ミスに起因する運用コストを削減します。
継続的な統合、導入、コンプライアンスを実現するために設計された、事前定義されたDevSecOpsツールチェーン・テンプレートのセットを利用します。
コア・セキュリティーとその他のサポート・サービスを導入して、アカウント内のリソースのセキュリティー・コンプライアンスを管理できるように設定してください。
Red Hat OpenShiftクラスターにIBM Maximo Application Suiteインスタンスをデプロイします。
IBM Cloud®のベスト・プラクティスと要件に従って、IBM Cloud® Power Virtual Servers（PowerVS）オファリングを構築します。
デプロイ可能なアーキテクチャーを実現するPower® インフラストラクチャーにSAPシステムを導入して、SAP HANAワークロードの性能を最適化します。
デプロイ可能なアーキテクチャーを使用して、安全なVPC（仮想プライベートクラウド）ネットワーク上にRed Hat OpenShiftワークロード・クラスターを構築します。
IBM CloudおよびwatsonxサービスのサポートによりRAGのデプロイメントを自動化し、企業データを生成AIソリューションに組み込みます。
追加の参考情報を必要とせずに安全なVPCネットワークを導入して、クラウド・インフラストラクチャーの改善に役立てます。
VSIをVPCランディング・ゾーンにデプロイすると、VPCネットワーク上でワークロードを実行するための仮想サーバーを備えた安全なインフラストラクチャーが構築できます。
最新のテクノロジー・スタック上にアプリケーションを構築します
IBM Cloud上のAIで問題を解決
お客様の業界に最適なソリューションを活用します
IBM Cloudインフラストラクチャーでの構築と規模拡大を実現します
IBM Cloudプラットフォームで包括的なセルフサービスおよびマネージド・サービスを提供します
ビジネスおよびIT業務を自動化します
事業に合わせてカスタマイズしたソリューションを活用できます