Red Hat AI on IBM Cloudは、ハイブリッドクラウド環境全体でAIソリューションの開発と導入を加速するよう計された、包括的な製品・サービススイートです。お客様の企業関連データと整合性のある高効率のAIモデルを、個別かつ安全に使用することで、運用コストと市場投入までの時間を削減できます。

Red Hat AI on IBM Cloudにより、単一サーバーにデプロイされているか、大規模な分散システムにデプロイされているかに関係なく、組織は予測AIモデルと生成AIモデルの両方のライフサイクル全体を管理および監視できるようになります。オープンソース・テクノロジーをベースに構築されており、GPUとAIアクセラレーターの性能、安定性、サポートの最適化に重点を置いたパートナー・エコシステムを活用しています。