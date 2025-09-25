IBMとRed Hatが企業のAI活用を加速
Red Hat AI on IBM Cloudは、ハイブリッドクラウド環境全体でAIソリューションの開発と導入を加速するよう計された、包括的な製品・サービススイートです。お客様の企業関連データと整合性のある高効率のAIモデルを、個別かつ安全に使用することで、運用コストと市場投入までの時間を削減できます。
Red Hat AI on IBM Cloudにより、単一サーバーにデプロイされているか、大規模な分散システムにデプロイされているかに関係なく、組織は予測AIモデルと生成AIモデルの両方のライフサイクル全体を管理および監視できるようになります。オープンソース・テクノロジーをベースに構築されており、GPUとAIアクセラレーターの性能、安定性、サポートの最適化に重点を置いたパートナー・エコシステムを活用しています。
AI導入のどの段階にいても、AIハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーを構築する方法について、IBMのAIエキスパートから有益な知見を得られます。
Red Hat AI on IBM Cloudポートフォリオには、目的に合った大規模言語モデル（LLM）モデルを構築するためのサービス（SaaS）としてのRed Hat AI InstructLab on IBM Cloud、AI対応アプリケーションを大規模に構築、デプロイ、管理するためのRed Hat OpenShift AI on IBM Cloud、個々のLinuxサーバー環境向けのRed Hat Enterprise Linux（RHEL）AIが含まれています。
信頼性と品質が高いキュレートされたデータと、信頼性の高いAIモデルを活用することで、完全なハイブリッドAIスタックをアプリケーションやインフラストラクチャ全体にシームレスにデプロイして、意思決定の精度を高めることができます。
スケーラブルなAIとキュレートされたワークロード・ユースケースにもとづいた迅速なデプロイメントと、負荷の高いワークロード用の柔軟性の高いインフラストラクチャーにより、責任あるAIの導入を促します。
データ・プライバシーを簡素化し、AIセキュリティーとコンプライアンス機能を強化した規制の厳しいインフラストラクチャ向けインフラストラクチャーを実現しました。
クラウドを超える。IBMは、AIの隠れたコストと技術的なハードルの克服に役立つ、サーバー、ストレージ、ネットワーキング・サービスのフルAIスタックを提供します。