Red Hat® AI on IBM Cloud

IBMとRed Hatが企業のAI活用を加速

Red Hat AI製品を見る InstructLabを使い始める
IBM Cloud上でのRed Hat AIソリューション

Red Hat AI on IBM Cloudは、ハイブリッドクラウド環境全体でAIソリューションの開発と導入を加速するよう計された、包括的な製品・サービススイートです。お客様の企業関連データと整合性のある高効率のAIモデルを、個別かつ安全に使用することで、運用コストと市場投入までの時間を削減できます。

Red Hat AI on IBM Cloudにより、単一サーバーにデプロイされているか、大規模な分散システムにデプロイされているかに関係なく、組織は予測AIモデルと生成AIモデルの両方のライフサイクル全体を管理および監視できるようになります。オープンソース・テクノロジーをベースに構築されており、GPUとAIアクセラレーターの性能、安定性、サポートの最適化に重点を置いたパートナー・エコシステムを活用しています。

 ITリーダー向けにAIの導入とイノベーションを加速

注目のニュース

ビジネスの進化を好きなようにカスタマイズし、ハイブリッドクラウドでAIを最大限に活用する

AI導入のどの段階にいても、AIハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーを構築する方法について、IBMのAIエキスパートから有益な知見を得られます。

Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud

IBM Cloudで利用可能なRed Hat AI InstructLabに関するブログを読む

InstructLabとは

人気の技術トピックについて、IBMのエキスパートが作成したコンテンツの解説ハブにアクセス

Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

IBM Cloudで利用可能なRed Hat OpenShift AIに関するブログを読む

IBM Cloud上のRed Hat AI製品

Red Hat AI on IBM Cloudポートフォリオには、目的に合った大規模言語モデル（LLM）モデルを構築するためのサービス（SaaS）としてのRed Hat AI InstructLab on IBM Cloud、AI対応アプリケーションを大規模に構築、デプロイ、管理するためのRed Hat OpenShift AI on IBM Cloud、個々のLinuxサーバー環境向けのRed Hat Enterprise Linux（RHEL）AIが含まれています。

適切な規模のオープンソースAIモデルの力を活用して、お客様固有のビジネス課題に個別かつ安全に対処します。

IBM Cloud上のRed Hat AI InstructLabサービスは、AIモデルの全面的なモデル・アライメント、トレーニング、導入を簡素化、拡張、保護するように設計されています。InstructLabプロセスを使用してカスタムLLMの作成を簡素化することで、組織はデータの所有権を保持しながら、高精度で効率的なモデルを構築できます。主要なメリットには以下のようなものがあります。

  • ポータビリティーと、データとモデルの所有権の保持。
  •  破滅的忘却のリスクを最小化します。
  • 常に利用可能なインフラストラクチャーを備えたas a Service。
OpenShift AIは、Red Hat OpenShift on IBM Cloud上で実行されるマネージド・アドオンとして利用できます。

Red Hat OpenShift AIは、企業がAI対応アプリケーションを大規模に作成および提供できるようにする、柔軟でスケーラブルなAIおよびML開発プラットフォームです。

既存のOpenShift on IBM Cloudユーザーは、クラスターの概要ページ、アドオン・セクションの順に移動してOpenShift AIアドオンをインストールできます。IBM CloudにOpenShiftクラスターがまだない場合は、クラスターを作成するか、Deployable Architectureを使用して、OpenShift AIがインストールされた必要最小サイズの新しいOpenShiftクラスターを取得できます。

 OpenShift AI Deployable Architecture
Red Hat Enterprise Linux（RHEL）AIは基盤モデル・プラットフォーム

カスタムGraniteベースの大規模言語モデル（LLM）とvLLMを使用した統合LLMホスティングを一貫して開発、テスト、導入することで、エンタープライズ・アプリケーションを強化します。同じ起動可能なイメージからモデルを構築してホストできます。Red Hat Enterprise Linux AIは、オープンソースのGranite LLMファミリーに加えて、InstructLabプロジェクトを通じて、LAB手法とコミュニティー主導のモデル開発アプローチに基づいたInstructLabモデル・アライメント・ツールを提供しています。IBM Cloudでの導入用に最適化された起動可能なRHEL AIイメージとして、ソリューション全体がパッケージ化されています。

パイロット段階のAIワークロードを本番環境に移行

信頼性と精度の高いAI

信頼性と品質が高いキュレートされたデータと、信頼性の高いAIモデルを活用することで、完全なハイブリッドAIスタックをアプリケーションやインフラストラクチャ全体にシームレスにデプロイして、意思決定の精度を高めることができます。
戦略的なAI投資対効果

スケーラブルなAIとキュレートされたワークロード・ユースケースにもとづいた迅速なデプロイメントと、負荷の高いワークロード用の柔軟性の高いインフラストラクチャーにより、責任あるAIの導入を促します。
AIデータの保護

データ・プライバシーを簡素化し、AIセキュリティーとコンプライアンス機能を強化した規制の厳しいインフラストラクチャ向けインフラストラクチャーを実現しました。
エンド・ツー・エンドのAIプラットフォーム

クラウドを超える。IBMは、AIの隠れたコストと技術的なハードルの克服に役立つ、サーバー、ストレージ、ネットワーキング・サービスのフルAIスタックを提供します。

お客様事例

Happiest Minds社
デジタルのために設計され、デジタル収益を飛躍的に高めるAIプラットフォーム
ウィンブルドン
生成AIが世界レベルのデジタル・エクスペリエンスをさらに強化
IBMアカウント360
IBMで顧客対応チーム間のコラボレーションを変革
全米オープン
全米オープンのデジタル体験を加速する

