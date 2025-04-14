InstructLabとは

InstructLabによるトレーニングでは、人間が生成したインプットとはるかに少ないリソースを使用してLLMをトレーニングできます。ほとんどの最新の LLM、特に強力なチャットボットの基盤となる LLM のトレーニング方法の基礎は、大規模な非構造化テキストデータセットによる広範な事前トレーニングです。このトレーニング・アプローチにより、LLMは調整段階で比較的迅速に新しいスキルを習得できますが、コストがかかり、広範な人間のインプットが必要になります。

IBM Researchが開発したLabアプローチでは、タクソノミーに基づいた合成データ生成を使用して、コストを削減し、人間によるインプットの必要性を低減します。InstructLab のオープンソース、コミュニティ主導の開発アプローチと組み合わせることで、このアプローチは、生成AIアプリケーションに必要な LLM の開発を効果的に民主化します。

InstructLab のコマンドラインインターフェース (CLI) は、開発者が管理に使用する命令セットであり、個人用ノートPCなどの広く使用されているデバイスでも実行できるように構築されており、開発者は AI コミュニティHugging Faceを通じて新しい知識やスキルを提供するよう奨励されています。