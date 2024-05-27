IBM Cloud上でホスティングするゲームサーバー

安全性の高い専用ゲーム・サーバーとゲーム・ホスティングを提供します。IBM Cloudネットワーク上でインバウンドおよびアウトバウンドの帯域幅を無制限で使用できます。
構成、料金、お見積もり
IBM Cloudをお客様のグローバルなネットワークのバックボーンにしましょう。

ゲームの評判と開発者の成功において、低遅延であることは不可欠な要素です。 北米、南米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアに設置された各IBM Cloud®データ・センターは、IBMのグローバル・プライベート・ネットワークに接続され、データをより速くより効率的に転送およびダウンロードすることを可能にしています。 さらに、IBM Cloudの全データセンターは、信頼性の高いクラウドのゲーム・サーバー向け業界標準の性能値を、上回るよう設計されています。

 ホスティング・ロケーション
ゲーム・サーバーをIBM Cloudでホストする理由
コストの効率性

24時間体制のサポートにより、無料で無制限のバックエンド帯域幅とインバウンド・データ転送の体験が可能です。
柔軟性

柔軟な帯域幅パッケージ、事前構成されたオプション、透明性のある料金体系、オンデマンド・プロビジョニング、およびGPUオプションを活用します。
世界中のプレイヤーをカバー

専用ハードウェアとグローバルなネットワークにより、プラットフォーム全体のアクティビティーをうまく調整し、接続性を向上させ、待ち時間を排除できます

 環境制御

ゲームのセットアップを制御し、ルールを調整し、プレーヤーを分離し、高いping値を低下させることができる機能があります。 完全な管理者権限のあるルート・アクセスと、リモート・オプション

 制限なしのスケーリング

追加のメモリー、処理能力、ゲーム・サーバーを増強して、30分以内にリアルタイムでシステムをスケールアップまたはスケールアウトできるように、機能が強化されています
サーバー構成の例 使用可能な構成の中から選択し、お客様のニーズに最適なサーバーをお選びください。 ゲーム・サーバー・ホスティング・プロ

構成：Intel Xeon E3-1270 v6 | 4コア, 3.80 GHz | 16 GB RAM | 1 x 1 TB HDD | CentOS | 帯域幅*20 TB

 ゲーム・サーバー・ホスティング・エリート

構成：Intel Xeon 5120 | 28コア, 2.20 GHz | 32 GB RAM | 1 x 1 TB HDD | CentOS | 帯域幅*20 TB

 プレミアムをホストするゲーム・サーバー

構成：AMD EPYC 7F72 | 48コア、3.20 GHz | 512 GB RAM | 1 x 960 GB SSD SED | RedHat®EnterpriseLinux®7.x| 帯域幅*20TB

 始めましょう
クラウド上のゲームの卓越性
革新的なクラウド・ゲームの実現

Skyegrid社は、IBM CloudとIBM Cloud Bare Metal Serversを使用して、予算に限りのあるゲーム・プレイヤー向けにクラウドで一流のビデオ・ゲームを届けています。

 詳細はこちら
マルチプレイヤー・オンライン・ゲームを強化する

Exit Games社は、Photonのゲーム開発クラウドをIBM Cloud Bare Metal Servers上で稼働させて、毎月2億5000万人のプレイヤーをサポートしています。

 事例を読む
ゲーム開発者向けのIBM Cloud
IBM Cloudは、IBM Watson®とIBM Blockchainの機能に対応する、ゲーム開発者のワークロード向けの最も安全で拡張性の高いパブリッククラウドを提供し、新しいゲームの設計と新しい収益化モデルをサポートします。
ベア・メタルを使ってみる
セキュリティー、ストレージ、ソフトウェアの各オプションについて説明します。 チュートリアル、資料などをご確認ください。
次のステップ

IBMのベアメタル製品で、利用可能なオプションについてご説明します。 コスト見積もりツールを使用して、コストを見積ることや、今後の注文のために見積もりを保存することができます。

 登録してサーバーを構成する
脚注

*20 TBまでの通信帯域幅は米国、カナダ、ヨーロッパのデータセンターが対象です。他の地域のデータセンターは5TBまでの通信帯域幅となります。 新しい料金と特典を他の（現在または将来の）割引と組み合わせることはできません。