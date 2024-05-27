ゲームの評判と開発者の成功において、低遅延であることは不可欠な要素です。 北米、南米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアに設置された各IBM Cloud®データ・センターは、IBMのグローバル・プライベート・ネットワークに接続され、データをより速くより効率的に転送およびダウンロードすることを可能にしています。 さらに、IBM Cloudの全データセンターは、信頼性の高いクラウドのゲーム・サーバー向け業界標準の性能値を、上回るよう設計されています。