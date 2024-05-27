ゲームの評判と開発者の成功において、低遅延であることは不可欠な要素です。 北米、南米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアに設置された各IBM Cloud®データ・センターは、IBMのグローバル・プライベート・ネットワークに接続され、データをより速くより効率的に転送およびダウンロードすることを可能にしています。 さらに、IBM Cloudの全データセンターは、信頼性の高いクラウドのゲーム・サーバー向け業界標準の性能値を、上回るよう設計されています。
24時間体制のサポートにより、無料で無制限のバックエンド帯域幅とインバウンド・データ転送の体験が可能です。
柔軟な帯域幅パッケージ、事前構成されたオプション、透明性のある料金体系、オンデマンド・プロビジョニング、およびGPUオプションを活用します。
専用ハードウェアとグローバルなネットワークにより、プラットフォーム全体のアクティビティーをうまく調整し、接続性を向上させ、待ち時間を排除できます
ゲームのセットアップを制御し、ルールを調整し、プレーヤーを分離し、高いping値を低下させることができる機能があります。 完全な管理者権限のあるルート・アクセスと、リモート・オプション
追加のメモリー、処理能力、ゲーム・サーバーを増強して、30分以内にリアルタイムでシステムをスケールアップまたはスケールアウトできるように、機能が強化されています
構成：Intel Xeon E3-1270 v6 | 4コア, 3.80 GHz | 16 GB RAM | 1 x 1 TB HDD | CentOS | 帯域幅*20 TB
構成：Intel Xeon 5120 | 28コア, 2.20 GHz | 32 GB RAM | 1 x 1 TB HDD | CentOS | 帯域幅*20 TB
構成：AMD EPYC 7F72 | 48コア、3.20 GHz | 512 GB RAM | 1 x 960 GB SSD SED | RedHat®EnterpriseLinux®7.x| 帯域幅*20TB
IBMのベアメタル製品で、利用可能なオプションについてご説明します。 コスト見積もりツールを使用して、コストを見積ることや、今後の注文のために見積もりを保存することができます。
*20 TBまでの通信帯域幅は米国、カナダ、ヨーロッパのデータセンターが対象です。他の地域のデータセンターは5TBまでの通信帯域幅となります。 新しい料金と特典を他の（現在または将来の）割引と組み合わせることはできません。