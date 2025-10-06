IBM Cloud： AI対応、セキュア、ハイブリッド設計

最も規制の厳しい業界向けに設計されたエンタープライズ・クラウド・プラットフォームで、高いレジリエンスとパフォーマンス、安全性、コンプライアンスを備えたクラウドを提供します。
注目の最新情報 2025年10月22日開催のイベントCloud Partner Summit」では、パートナー向けに設計された充実のデジタル・サミット（90分）にご参加ください。 今すぐ登録 大規模なコンピューティングが簡単に！サーバーレス・フリートは、計算集約型ワークロードをVMやGPU上に効率的、簡単かつセキュアにデプロイするための方法です。 詳細はこちら
幾何学的な図形と2人の男性がコンピューター作業をしているコラージュ

IBM TechXchange 2025

IBM® Cloudを使用してAIとモダナイゼーションの取り組みを加速し、最高水準の認定資格を取得し、同業他社とネットワークを構築する方法を学びます

座席数には限りがあります！今すぐ登録
握手をするビジネスパーソンのクローズ・アップ
信頼

エンタープライズのお客様向けに差別化されたサービス提案

「これまで世界中で使用してきたクラウドの中で最も信頼できます」  - DizzionのCEO、Robert Green氏

 詳細はこちら
書類に署名するビジネスプロフェッショナルのクローズアップ
ハイブリッド・バイ・デザイン

IBM Cloudを利用して、x86、Power、IBM SaaS全体でワークロードのランディング・ゾーンを最適化

コンテナ化されたワークロードをホスティングするIBM独自のCIOハイブリッドクラウド・プラットフォームのコストを、従来のホスティングと比較して90%削減

 詳細はこちら
テクノロジーを操作するクライアントの手のクローズアップ
専用設計

セキュリティーとコンプライアンスが組み込まれたエンタープライズ・クラウドAI対応で、パフォーマンスとレジリエンスを大規模に実現

秒単位で270万のデータ点 - ファンはウィンブルドンで瞬時かつ安全に知見を獲得

 詳細はこちら
さまざまな図形に手が触れているイラスト
柔軟なコマーシャル

大規模契約を必要とせずに、必要な場所にワークロードを移動して、優位性を持ったコストを実現

大規模なコミットメントは不要 - 低いコミットメントレベルで高水準の節約

 詳細はこちら

信頼を持ってAIを拡張する

IBM Cloudを使用すると、シームレスな拡張性により、AIワークロードの非常に動的でパフォーマンス重視の性質をサポートできます。
複数の透明な紫色のリングが絡み合った3Dレンダリング
AIを構築、拡張、管理する
1つのプラットフォーム上で、ビジネス全体に簡単にAIを導入し、すべてのデータ・ソースを管理し、責任あるAIワークフローを推進します。
回路基板のクローズ・アップ
IBM AIインフラストラクチャー
IBM Infrastructureは、セキュアかつスケーラブル、オープンで、補償があり、AIワークロードの非常に動的でパフォーマンス重視の性質をサポートするように設計されています。
路上でスマートフォンを使用する女性
Gen AIを保護するためのIBMフレームワーク
AIパイプラインの各段階（データ・セキュリティー、モデル・セキュリティー、使用セキュリティー）でAIを保護します。
緑豊かな森の上空からの眺め
IBM Cloud Carbon Calculator
AI主導のイノベーションを持続的に拡大し、加速します。

お客様事例

業界のリーダーに信頼されるIBM Cloud

 すべてのお客様事例はこちら

ATMを使用する女性
IBM Power Virtual Server上のRISE with SAP
地球の衛星写真
拡張性のあるクラウド・インフラストラクチャーでAIの安全性に関する研究を加速
大雨の中で青い傘を差した人物の空撮
IBM watsonx.ai、IBM Cloud Object StorageおよびIBM Code Engine
夜には明かりが灯る金融ビル
IBM Cloud for Financial Services
作業をしているカスタマー・サービス担当者の空撮
IBM watsonxおよびIBM Cloud
複数の透明な紫色のリングが絡み合った3Dレンダリング
IBM watsonx.ai、IBM watsonx AssistantおよびIBM Cloud
稼働中の3Dプリンターのクローズアップ
IBM Power Virtual ServerおよびIBM Cloud Object Storage
テニスをしている女性の空撮
IBM watsonx.ai、IBM CloudとIBM Consulting

規制産業向けのIBM Cloud

IBMのエンタープライズ・クラウド・プラットフォームは、最も規制の厳しい業界であっても、最高レベルの規制、セキュリティーとコンプライアンスの要件を満たすように設計されています。

 IBM Cloud for Financial Services

世界初の金融サービス対応パブリッククラウドで、リスク低減とコンプライアンス強化を支援します。

 IBM watsonx.governance

AIガバナンスで「ブラックボックスを打破する」IBM watsonx.governanceは、組織のAIアクティビティーを指示、管理、監視するために構築されています。

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

完全に管理された機密コンピューティング・コンテナ・ランタイムであり、技術保証付きの高度に分離された環境で機密性の高いコンテナ化されたワークロードのデプロイメントを可能にします。
IBM Cloud for VMware

IBM Cloudでセキュアでシームレスなお客様独自の管理方法を実現

 IBM Power Virtual Server

クラウド環境とオンプレミス環境全体で、ワークロードをシームレスに移動し管理できます。

 IBM Cloud Compute with GPU

IBMのGPUサーバーは、より豊富な選択肢と高い柔軟性を提供

 IBM Cloudのコンピューティングサービス

お客様は環境を管理しながら、IBM Cloud がインフラストラクチャーを管理します。お支払いいただくのは使用した分のみです。

 IBM Cloud Code Engine

フルマネージドのサーバーレス・プラットフォーム上で、コンテナ、アプリケーション・コード、バッチ・ジョブ、または関数を実行します。

 IBM Cloud Object Storage

拡張性、レジリエンス、セキュリティーを備え、どこにでも、どのようなフォーマットでもデータを保存できます。
IBM Cloud for SAP

SAP ERPのモダナイゼーションを加速し、リスクを軽減し、事業運営を変革します。

 Red Hat Openshift on IBM Cloud

ハイブリッドクラウド環境にまたがるエンタープライズ・ワークロードのコンテナ化、完全自動化、拡張を実現します。

 ハイパフォーマンス・コンピューティング

ハイブリッドクラウドHPCソリューションを使用して、大規模でコンピューティング集約型の課題に取り組み、洞察を得るまでの時間を短縮します。

 高速ファイル転送

距離、サイズ、ネットワーク条件に関係なく、大容量のファイルやデータセットを最高速度で転送します。
コンフィデンシャル・コンピューティング

コンピューティングのライフサイクル全体にわたってデータを保護します。

 IBM Cloudセキュリティー・ソリューション

自信を持ってハイブリッドクラウドに移行し、クラウド・ジャーニーのあらゆるフェーズにセキュリティーを統合します。

 クラウド・セキュリティーとコンプライアンス

組織のセキュリティー、リスク、規制基準へのコンプライアンスを一元管理します。
InstructLab as a Service on IBM Cloud

InstructLab as a Service on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud

 IBM Cloud上のGPU & AI アクセラレーター

IBM Cloud上のGPU & AI アクセラレーター
規制産業向けのIBM Cloud

IBMのエンタープライズ・クラウド・プラットフォームは、最も規制の厳しい業界であっても、最高レベルの規制、セキュリティーとコンプライアンスの要件を満たすように設計されています。

 IBM Cloud for Financial Services

世界初の金融サービス対応パブリッククラウドで、リスク低減とコンプライアンス強化を支援します。

 IBM watsonx.governance

AIガバナンスで「ブラックボックスを打破する」IBM watsonx.governanceは、組織のAIアクティビティーを指示、管理、監視するために構築されています。

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

完全に管理された機密コンピューティング・コンテナ・ランタイムであり、技術保証付きの高度に分離された環境で機密性の高いコンテナ化されたワークロードのデプロイメントを可能にします。
IBM Cloud for VMware

IBM Cloudでセキュアでシームレスなお客様独自の管理方法を実現

 IBM Power Virtual Server

クラウド環境とオンプレミス環境全体で、ワークロードをシームレスに移動し管理できます。

 IBM Cloud Compute with GPU

IBMのGPUサーバーは、より豊富な選択肢と高い柔軟性を提供

 IBM Cloudのコンピューティングサービス

お客様は環境を管理しながら、IBM Cloud がインフラストラクチャーを管理します。お支払いいただくのは使用した分のみです。

 IBM Cloud Code Engine

フルマネージドのサーバーレス・プラットフォーム上で、コンテナ、アプリケーション・コード、バッチ・ジョブ、または関数を実行します。

 IBM Cloud Object Storage

拡張性、レジリエンス、セキュリティーを備え、どこにでも、どのようなフォーマットでもデータを保存できます。
IBM Cloud for SAP

SAP ERPのモダナイゼーションを加速し、リスクを軽減し、事業運営を変革します。

 Red Hat Openshift on IBM Cloud

ハイブリッドクラウド環境にまたがるエンタープライズ・ワークロードのコンテナ化、完全自動化、拡張を実現します。

 ハイパフォーマンス・コンピューティング

ハイブリッドクラウドHPCソリューションを使用して、大規模でコンピューティング集約型の課題に取り組み、洞察を得るまでの時間を短縮します。

 高速ファイル転送

距離、サイズ、ネットワーク条件に関係なく、大容量のファイルやデータセットを最高速度で転送します。
コンフィデンシャル・コンピューティング

コンピューティングのライフサイクル全体にわたってデータを保護します。

 IBM Cloudセキュリティー・ソリューション

自信を持ってハイブリッドクラウドに移行し、クラウド・ジャーニーのあらゆるフェーズにセキュリティーを統合します。

 クラウド・セキュリティーとコンプライアンス

組織のセキュリティー、リスク、規制基準へのコンプライアンスを一元管理します。
InstructLab as a Service on IBM Cloud

InstructLab as a Service on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud

 IBM Cloud上のGPU & AI アクセラレーター

IBM Cloud上のGPU & AI アクセラレーター

ニュース

緑と青のガラス・キューブの3Dレンダリング
SAP Cloud ERPへのモダナイゼーションを進めるお客様向けに、新しい革新的なハイパースケーラーとしてIBM Cloudを選択できるようになりお増した。 詳細はこちら
発光する2色の銀行シンボルを分割した3Dレンダリング
BNP Paribas社、IBM Cloudと複数年にわたる新たなパートナーシップ契約を締結 詳細はこちら
円で作られたイラストパターン
オムディアユニバース:CloudOps、2025 詳細はこちら
デジタル本が並ぶ仮想ライブラリを閲覧する人
Intel社とIBMが提携し、AIイノベーションのコスト・パフォーマンスを向上 詳細はこちら
夜の虹色の橋
知っておくべき5つのこと： 今後1年間にAIとハイブリッドクラウドでイノベーションを推進する
夜間の環状道路と交通を捉えた空撮
IBMハイブリッド・クラウドは再投資価値を提供し、コンプライアンスを管理します
緑の抽象的な未来的なデザインの3Dレンダリング
IBM、クラウド・セキュリティーとコンプライアンス・センターを拡張し、クライアントがハイブリッド、マルチクラウド環境全体でデータを保護し、リスクを評価できるように支援
複数の透明な紫色のリングが絡み合った3Dレンダリング
Temenosは革新的な決済機能をIBM Cloudにもたらし、銀行の変革を支援します
IBM Cloud Openshiftを使用してデプロイされるデータを示すイラスト
Red Hat OpenShift の仮想化とコンテナ化を一緒に:Red Hat OpenShift が IBM Cloud で利用できるようになりました 詳細はこちら

IBM Cloudによる変革

IBMのツールと専門家を使用して、トランスフォーメーションの取り組みを加速し、リスクを軽減します。これらの専門家は、ビジネス目標と目的に合ったハイブリッドクラウド・ランディング・ゾーンに結びついたアクションを推進します。

 詳細はこちら

プロモーション・オファー

Cloud Object Storage一律料金プラン
より多くをより少ないコストで保管。期間限定で、Cloud Object Storageを1TBあたり月額わずか12米ドルから利用できます。コードは不要です。
Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal Serversが最大83％割引。
サーバーの耐用年数において、Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal Serversを最大83％割引。チェックアウト時にプロモーション・コード「SCALENOW1」をご利用ください。
IBM Cloud Bare Metal Serverが最大69%オフ
サーバー耐用年数において、Intel Xeon 4210、Intel Xeon 5218、Intel Xeon 6248、Intel Xeon 6434、Intel Xeon 8260、Intel Xeon 8474などのIBM Cloud Bare Metal Serverを最大69％オフ。チェックアウト時にプロモーション：コード「SCALENOW2」をご利用ください。
Virtual Server for VPCのプロファイル
チェックアウト時にコード「BUYVPC」を使用すると、新しいVirtual Servers for VPCのプロファイルが最大60％オフになります。新規のお客様を対象としたこのプロモーションは12カ月間有効です。プロモーションは2026年1月28日に終了します。
IBM Cloud Mass Storage Server
Mass Storage ServerのIntel Xeon 6416プロセッサー（24コア、32コア、36コアから選択可能）を搭載したモデルを70％割引でご購入いただけるチャンスです。お支払い時にプロモーションコード「STOREMORE」をご利用ください。Mass Storage Serverを新規にご購入されるお客様が対象です。このオファーは2025年12月31日に終了します。
VMware Cloud Foundation on IBM Cloudの料金特典
2つの料金特典：1. VMware Cloud Foundation as a Service（VCFaaS）の1年または3年の期間契約で、最大50％の割引を適用します。2. VMwareのワークロードをVMware Cloud Foundation on IBM Cloudに最大20万米ドルの移行クレジットを使って移行しましょう。
IBM Power Virtual Serverの2000米ドル割引
プロモーションコード「POWERVS2000」を適用すると、IBM® Power Computing環境を構築するために必要なPower Virtual Serverおよび各種事前構成済みサービスリソースが2,000米ドル割引になります。プロモーションコードの有効期限は2025年12月31日です。
NVIDIA L40sおよびA100PCIeカード、Intel Gaudi 3上のGPUプロファイル
チェックアウト時にコード「GPU4YOU」を使用すると、NVIDIA L40sおよびA100 PCIeカード上のGPUプロファイル、さらにIntel Gaudi 3アクセラレーターが50％割引になります。新規のお客様の場合、このプロモーションは6カ月間有効です。プロモーションの有効期限は2026年1月28日です。
組織に必要なハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーを構築するためのすべてのIBM Cloudプロモーションをご覧ください。
アンテープ・キャニオンを下から見上げた景観
IBM Cloudの詳細はこちら。無料アカウントを作成すると、40を超える常時無料の製品にアクセスできます。