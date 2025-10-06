最も規制の厳しい業界向けに設計されたエンタープライズ・クラウド・プラットフォームで、高いレジリエンスとパフォーマンス、安全性、コンプライアンスを備えたクラウドを提供します。
エンタープライズのお客様向けに差別化されたサービス提案
「これまで世界中で使用してきたクラウドの中で最も信頼できます」 - DizzionのCEO、Robert Green氏
IBM Cloudを利用して、x86、Power、IBM SaaS全体でワークロードのランディング・ゾーンを最適化
コンテナ化されたワークロードをホスティングするIBM独自のCIOハイブリッドクラウド・プラットフォームのコストを、従来のホスティングと比較して90%削減
セキュリティーとコンプライアンスが組み込まれたエンタープライズ・クラウドAI対応で、パフォーマンスとレジリエンスを大規模に実現
秒単位で270万のデータ点 - ファンはウィンブルドンで瞬時かつ安全に知見を獲得
大規模契約を必要とせずに、必要な場所にワークロードを移動して、優位性を持ったコストを実現
大規模なコミットメントは不要 - 低いコミットメントレベルで高水準の節約
IBM Cloudを使用すると、シームレスな拡張性により、AIワークロードの非常に動的でパフォーマンス重視の性質をサポートできます。
業界のリーダーに信頼されるIBM Cloud
IBMのツールと専門家を使用して、トランスフォーメーションの取り組みを加速し、リスクを軽減します。これらの専門家は、ビジネス目標と目的に合ったハイブリッドクラウド・ランディング・ゾーンに結びついたアクションを推進します。