IBMとSAPがSAP Cloud ERP Privateの新しいハイパースケーラー・オプションを発表

2025年6月29日

執筆者

Alan Peacock

General Manager, IBM Cloud

IBM

Tom McPherson

General Manager, IBM Power

IBM

RISE with SAP手法を使用してSAP Cloud ERP Privateにモダナイズするお客様の新しいハイパースケーラー・オプションとして、IBM Cloudが利用可能になりました。

IBM Power Virtual Server上のRISE with SAPの主なメリット

IBM Power Virtual Server上のRISE with SAPは、現在IBM Powerサーバー上でミッションクリティカルなSAPアプリケーションを実行している10,000社以上の企業にとって画期的な製品です。この新しいハイパースケーラー・オプションは、SAP S/4HANAワークロードをオンプレミスのIBM Powerサーバーからクラウドに90日以内に移行し、Power環境からx86環境への移行と比較して、SAP S/4HANAクラウドの移行時間を最大15～25%短縮するように設計されています

IBM Powerプラットフォームは、SAP認定サーバー間で最高レベルの可用性とセキュリティーを提供することで知られています。SAPランドスケープをIBM PowerまたはX86サーバー上で実行しているお客様に、IBM Power Virtual Serverは、最もビジネスクリティカルなオペレーションを実行するためのセキュア化されたレジリエントなプラットフォームを提供します。また、IBM Cloudプラットフォームサービスを活用して、SAPおよび非SAPデータ・ソース上にAI駆動のアプリケーションを構築することもできます。

IBM Power Virtual Server上のSAP Cloud ERP Privateを使用した175カ国にわたるIBM独自のRISE with SAPのモダナイゼーションの取り組みは、SAPによると、世界最大級の企業変革プロジェクトの一つです。これは、このソリューションの効率と信頼性の証です。見積からの現金化、金融、製造のオペレーションをSAP S/4HANA Cloud Privateに移行した結果、インフラストラクチャーの運用コストが30%削減され、稼働開始以来100%の可用性で稼働しています

パートナーシップを拡大し、RISE with SAPの取り組みを加速

顧客がRISE with SAPの旅に乗り出すと、信頼しているパートナーと協力する柔軟性が必要になります。IBMは、先進的なRISE with SAP認定パートナー、SAPエコシステムのISV、Powerエコシステム・パートナーとのパートナーシップを拡大し、Cloud ERPトランスフォーメーションの実行に必要な専門知識でお客様を支援します。

最近の発表の一部は次のとおりです。

「私たちは、IBM Power上でSAPランドスケープを実行しているWiproのクライアントが、優れたパフォーマンス、強力なセキュリティーとコンプライアンス管理、より迅速なクラウド移行を実現するために設計されたハイブリッドクラウド戦略を簡単に採用できるようにするため、この発表を歓迎します」と、Wiproの社長兼エンタープライズ・アプリケーション・グローバル責任者であるHarish Dwarkanhalli氏は述べました。

また、IBMは、クライアント、SI、その他のエコシステム・パートナー向けにTransformation Suite for SAP applicationsも提供しています。IBMとSNP社などの業界リーダーのソフトウェアとサービスを組み合わせて、重要な移行タスクを自動化し、より迅速で中断のないRISE with SAPの取り組みを実現します。このトランスフォーメーション・スイートに加え、IBMは、SAPワークロードをクラウドに移行する際の複雑さに対処するために、RISE with SAPの方法論に合わせてカスタマイズされた投資プログラムを提供しています。このプログラムでは、初期段階の技術評価、移行の実行、および周囲の非RISEワークロードのクラウドへの移行に対するサポートが用意されています。これには、SAPワークロードを実行する、対象のIBM Power10プロセッサーベースのサーバーの買い戻しオファーが含まれます。

戦略的優位性の詳細

SAPクラウドERPモダナイゼーションにおけるIBM Power Virtual Serverの戦略的利点についての詳細は、今後のWebセミナーに参加してご確認ください。SAPとIBMがこのソリューションを共同で最適化してIBM Power顧客向けにSAP Cloud ERPの移行を加速させた方法を把握したり、IBM CIOの変革の取り組みを聞いたり、RISE with SAPの取り組みへのIBMの差別化された投資プログラムのメリットを確認したりできます。

