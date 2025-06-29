IBM Power Virtual Server上のRISE with SAPは、現在IBM Powerサーバー上でミッションクリティカルなSAPアプリケーションを実行している10,000社以上の企業にとって画期的な製品です。この新しいハイパースケーラー・オプションは、SAP S/4HANAワークロードをオンプレミスのIBM Powerサーバーからクラウドに90日以内に移行し、Power環境からx86環境への移行と比較して、SAP S/4HANAクラウドの移行時間を最大15～25%短縮するように設計されています。

IBM Powerプラットフォームは、SAP認定サーバー間で最高レベルの可用性とセキュリティーを提供することで知られています。SAPランドスケープをIBM PowerまたはX86サーバー上で実行しているお客様に、IBM Power Virtual Serverは、最もビジネスクリティカルなオペレーションを実行するためのセキュア化されたレジリエントなプラットフォームを提供します。また、IBM Cloudプラットフォームサービスを活用して、SAPおよび非SAPデータ・ソース上にAI駆動のアプリケーションを構築することもできます。

IBM Power Virtual Server上のSAP Cloud ERP Privateを使用した175カ国にわたるIBM独自のRISE with SAPのモダナイゼーションの取り組みは、SAPによると、世界最大級の企業変革プロジェクトの一つです。これは、このソリューションの効率と信頼性の証です。見積からの現金化、金融、製造のオペレーションをSAP S/4HANA Cloud Privateに移行した結果、インフラストラクチャーの運用コストが30%削減され、稼働開始以来100%の可用性で稼働しています。