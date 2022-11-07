変革的なビジネス成果を引き出すには、企業は目的に適した1つまたは複数のハイブリッドクラウド・ランディング・ゾーン全体でアプリケーションとデータを採用できる必要があります。
IBM Cloudでは、企業はハイブリッドクラウド・トランスフォーメーション・ストラテジーを共創し、トランスフォーメーションのフェーズごとに段階的に成果を出すことによりリスクを軽減し、組み込みの各クラウド・プラットフォーム・アクセラレーターを使用して大規模に運用するための専門知識にアクセスできます。
ビジネス成果を推進するために、ワークロードのモダナイズとハイブリッドクラウドへの配置に関するストラテジーを共創します。
トランスフォーメーションの各フェーズにおける段階的な成果を計画することで、トランスフォーメーションのリスクを軽減しつつ、維持します。
組み込みのクラウド・プラットフォーム・アクセラレーターと専門知識を活用して、イノベーションを拡大、加速します。
クラウド・コンシェルジュ・サービスでは、お客様のクラウド移行の過程においてパーソナライズされたサポートを提供する専任窓口を用意し、きめ細やかな顧客体験とスムーズな移行を実現します。
目標と課題を理解し、高価値の機会を見いだします。
IBMのエキスパートとの連携により、イノベーションと共創を迅速に実現し、高価値の機会を導き出します。
アプリケーションの大規模な移行、モダナイズ、ビルドにより、コアを最適化し、新しいデジタル機能を構築します。
自動化、FinOps、サイト信頼性エンジニアリングにより、TCOを削減し、アプリケーションとデータの保守の負荷を軽減します。
新しいアプリの導入を62％高速化。
マイクロサービス・アーキテクチャーの評価、再設計、開発にかかる時間を800時間以上節約。
IBM Cloudに組み込まれた制御機能により、規制の厳しい業界において、30％の総コンプライアンス・コスト削減予想。
現在のアプリケーションを評価し、作業時間を見積もり、異なるモダナイゼーション・オプションのアセスメントを提供します。
メインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーション・ソリューションです。
開発とアプリケーションのモダナイゼーションを加速し、ITオペレーションを支援します。
自動コード生成により、モノリシックなJavaアプリケーションをマイクロサービスにリファクタリングします。
自動化により、IBM Well-Architected Frameworkに基づく共通のアーキテクチャー・パターンをデプロイします。
ハイブリッド・マルチクラウド環境全体でセキュリティー、コンプライアンス、リスクの可視性を統合します。
回復力、パフォーマンス、セキュリティーに優れたハイブリッドクラウド・アプリケーションを作成します。
リソース効率とコスト効率の高いソリューションを作成するための実践とガイダンスを提供します。
ダウンタイムとリスクを最小限に抑えながら、エンタープライズグレードのVMwareワークロードをIBM Cloud上にリフト・アンド・シフトします。
セキュリティーと高パフォーマンスを維持しながら、Powerサーバー上のAIX、IBM i、Linuxのワークロードを移行およびモダナイズします。
Powerインスタンスおよびx86インスタンスでRISEおよびRISE以外のオプションを提供するSAP認定のIaaSのみを使用して、SAP ERPのモダナイゼーションを加速し、リスクを軽減します。
機密性の非常に高いデータやAIワークロードも保護するように設計された先駆的なクラウドにワークロードをリフト・アンド・シフトします。
AIワークロードの目的に適したハイブリッドクラウド・ランディング・ゾーンにより、エンタープライズAIの効果を加速します。
フルマネージドのOpenShift Container Platformを活用して、アプリケーションをIBM Cloud上にコンテナ化します。
マネージド型の分散クラウド・ソリューションであるIBM Cloud Satelliteにより、オンプレミス、エッジコンピューティング、およびパブリッククラウド環境全体でアプリを一貫してデプロイして実行できます。
最先端のDevOpsプラクティスと生成AIベースの開発ツールでメインフレーム・アプリケーションをモダナイズします。
クラウド移行加速プログラムは、移行コストを相殺するための金銭的インセンティブと、IBM Cloud専用に設計された実証済みの移行パターンやコード、ツールおよびデプロイ可能なアーキテクチャーを利用できる、テクノロジー・スペシャリストによる規範的ガイダンスを提供します。
すべてのカスタマー・サービスと旅客の好みに関する豊富なデータを単一の顧客ビューに統合して、パーソナライズされた空の旅を作成するためのデジタル化プロジェクトを加速しています。
IBMのCIO組織は、従来のビジネス・クリティカルなアプリケーションとインフラストラクチャーをハイブリッドクラウド・プラットフォームにモダナイズする大規模なトランスフォーメーションを行っています。
アメリカン航空は、顧客のニーズにより迅速に対応するために、重要なアプリケーションの一部をIBM Cloudに移行し、新しい方法論を使用して、カスタマー・エクスペリエンスを向上させながら革新的なアプリケーションを迅速に作成しました。
2022年末時点で2,000億件を超える取引が報告されているCaixaBankは、顧客のデータを保護しながらデジタル・バンキング・エクスペリエンスを最適化するために、安全に規模を拡大し、運用効率を高め、市場投入までの時間を短縮することがいかに重要であるかを理解しています。