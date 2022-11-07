クラウド・トランスフォーメーション・ソリューション

ハイブリッドクラウド・トランスフォーメーションへの取り組みを加速し、リスクを軽減する
3機のF-16戦闘機が駐機場で飛行準備完了

変革的なビジネス成果を引き出すには、企業は目的に適した1つまたは複数のハイブリッドクラウド・ランディング・ゾーン全体でアプリケーションとデータを採用できる必要があります。

IBM Cloudでは、企業はハイブリッドクラウド・トランスフォーメーション・ストラテジーを共創し、トランスフォーメーションのフェーズごとに段階的に成果を出すことによりリスクを軽減し、組み込みの各クラウド・プラットフォーム・アクセラレーターを使用して大規模に運用するための専門知識にアクセスできます。
主要目標 ハイブリッドクラウドでビジネスの成長とイノベーションを推進
トランスフォーメーション・ストラテジーを共創する

ビジネス成果を推進するために、ワークロードのモダナイズとハイブリッドクラウドへの配置に関するストラテジーを共創します。
リスクを軽減し、トランスフォーメーションを維持する

トランスフォーメーションの各フェーズにおける段階的な成果を計画することで、トランスフォーメーションのリスクを軽減しつつ、維持します。
大規模なイノベーション

組み込みのクラウド・プラットフォーム・アクセラレーターと専門知識を活用して、イノベーションを拡大、加速します。
IBM Consulting、IBM Garage、IBM Cloudでは、IBMの航空業界での経験によるワールドクラスの専門知識とベスト・プラクティスへのアクセスが可能で、そのすべてを当社のデジタル・トランスフォーメーションに取り入れることができました。
Takhliq Hanif グループ・エンタープライズ・アーキテクチャー、テクノロジー、イノベーション担当責任者 Etihad Airways社
プレミアムな体験をどのように提供しているかをご覧ください
トランスフォーメーションへの取り組み

クラウド・コンシェルジュ・サービスでは、お客様のクラウド移行の過程においてパーソナライズされたサポートを提供する専任窓口を用意し、きめ細やかな顧客体験とスムーズな移行を実現します。
ディスカバー

目標と課題を理解し、高価値の機会を見いだします。

詳細はこちら
証明

IBMのエキスパートとの連携により、イノベーションと共創を迅速に実現し、高価値の機会を導き出します。

詳細はこちら
モダナイズ

アプリケーションの大規模な移行、モダナイズ、ビルドにより、コアを最適化し、新しいデジタル機能を構築します。

詳細はこちら
Manage

自動化、FinOps、サイト信頼性エンジニアリングにより、TCOを削減し、アプリケーションとデータの保守の負荷を軽減します。

詳細はこちら
メリット 62％

新しいアプリの導入を62％高速化。

 エティハド航空は、パーソナライズされたチェックイン体験のモダナイゼーション期間を9カ月から15週間に短縮しました。 800+

マイクロサービス・アーキテクチャーの評価、再設計、開発にかかる時間を800時間以上節約。

 IBM CIOは、大規模な財務アプリケーションをモダナイズする際に、Mono2MicroとIBM Cloud Transformation Advisorを利用して800時間以上を節約しました。 30％

IBM Cloudに組み込まれた制御機能により、規制の厳しい業界において、30％の総コンプライアンス・コスト削減予想。

 コンプライアンス・コスト削減の見積もりを理解する

ハイブリッドクラウド・ワークロードの配置

IBM Cloudアクセラレーター
ユースケース IBM Cloud Transformation Advisor

現在のアプリケーションを評価し、作業時間を見積もり、異なるモダナイゼーション・オプションのアセスメントを提供します。

詳細はこちら
ユースケース メインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーション・ソリューション

メインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーション・ソリューションです。

詳細はこちら
ユースケース watsonx Code Assistant for Z

開発とアプリケーションのモダナイゼーションを加速し、ITオペレーションを支援します。

詳細はこちら
ユースケース Mono2Micro

自動コード生成により、モノリシックなJavaアプリケーションをマイクロサービスにリファクタリングします。

詳細はこちら
ユースケース デプロイ可能なアーキテクチャー

自動化により、IBM Well-Architected Frameworkに基づく共通のアーキテクチャー・パターンをデプロイします。

詳細はこちら
ユースケース Security and Compliance Center

ハイブリッド・マルチクラウド環境全体でセキュリティー、コンプライアンス、リスクの可視性を統合します。

詳細はこちら
ユースケース IBM Well-Architected Framework

回復力、パフォーマンス、セキュリティーに優れたハイブリッドクラウド・アプリケーションを作成します。

詳細はこちら
ユースケース FinOpsと持続可能性

リソース効率とコスト効率の高いソリューションを作成するための実践とガイダンスを提供します。

詳細はこちら
エンタープライズ・ワークロードのトランスフォーメーション
VMwareワークロードをIBM Cloudにモダナイズ

ダウンタイムとリスクを最小限に抑えながら、エンタープライズグレードのVMwareワークロードをIBM Cloud上にリフト・アンド・シフトします。

 詳細はこちら
PowerワークロードをIBM Cloud上に移行およびモダナイズ

セキュリティーと高パフォーマンスを維持しながら、Powerサーバー上のAIX、IBM i、Linuxのワークロードを移行およびモダナイズします。

 詳細はこちら
SAP ERPのトランスフォーメーション

Powerインスタンスおよびx86インスタンスでRISEおよびRISE以外のオプションを提供するSAP認定のIaaSのみを使用して、SAP ERPのモダナイゼーションを加速し、リスクを軽減します。

 詳細はこちら
IBM Cloud for Financial Servicesにワークロードを移行

機密性の非常に高いデータやAIワークロードも保護するように設計された先駆的なクラウドにワークロードをリフト・アンド・シフトします。

 詳細はこちら
生成AIに適したハイブリッドクラウド

AIワークロードの目的に適したハイブリッドクラウド・ランディング・ゾーンにより、エンタープライズAIの効果を加速します。

 詳細はこちら
クラウド向けのアプリケーションのモダナイゼーション

フルマネージドのOpenShift Container Platformを活用して、アプリケーションをIBM Cloud上にコンテナ化します。

 詳細はこちら
分散クラウドによりどこでも構築

マネージド型の分散クラウド・ソリューションであるIBM Cloud Satelliteにより、オンプレミス、エッジコンピューティング、およびパブリッククラウド環境全体でアプリを一貫してデプロイして実行できます。

 詳細はこちら
メインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーション

最先端のDevOpsプラクティスと生成AIベースの開発ツールでメインフレーム・アプリケーションをモダナイズします。

 詳細はこちら
移行加速プログラム

クラウド移行加速プログラムは、移行コストを相殺するための金銭的インセンティブと、IBM Cloud専用に設計された実証済みの移行パターンやコード、ツールおよびデプロイ可能なアーキテクチャーを利用できる、テクノロジー・スペシャリストによる規範的ガイダンスを提供します。

 詳細はこちら

お客様事例

Etihad Airways社

すべてのカスタマー・サービスと旅客の好みに関する豊富なデータを単一の顧客ビューに統合して、パーソナライズされた空の旅を作成するためのデジタル化プロジェクトを加速しています。
IBM CIO

IBMのCIO組織は、従来のビジネス・クリティカルなアプリケーションとインフラストラクチャーをハイブリッドクラウド・プラットフォームにモダナイズする大規模なトランスフォーメーションを行っています。
アメリカン航空

アメリカン航空は、顧客のニーズにより迅速に対応するために、重要なアプリケーションの一部をIBM Cloudに移行し、新しい方法論を使用して、カスタマー・エクスペリエンスを向上させながら革新的なアプリケーションを迅速に作成しました。
CaixaBank社

2022年末時点で2,000億件を超える取引が報告されているCaixaBankは、顧客のデータを保護しながらデジタル・バンキング・エクスペリエンスを最適化するために、安全に規模を拡大し、運用効率を高め、市場投入までの時間を短縮することがいかに重要であるかを理解しています。
2024年マスターズ・トーナメント

マスターズのデジタル・インフラストラクチャーは、IBM Cloudとその他のクラウド間でRed Hat OpenShiftを活用した「ハイブリッド・バイ・デザイン」アーキテクチャーでワークロードを実行します。
次のステップ

