統合されたエンド・ツー・エンドのサービス提供

プレミアム・サプライヤー・オプション「BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP」 RISE with SAP S/4HANA Cloudプライベート・エディションのプレミアム・サプライヤーとして、IBMはSAP S/4HANAに移行する企業に包括的なアプローチを提供します。IBM Cloudを当社のアドバイザリー、実装、アプリケーション、およびテクニカル・マネージド・サービスと組み合わせることで、お客様の取り組みを簡素化し、統一された説明責任を実現します。その結果、よりスリムでスマート、かつスケーラブルなプロセスにより、ビジネス・イノベーションをより迅速に推進できるようになります。 詳細はこちら ソリューションの概要を読む