IBM Cloud向け移行加速プログラム

タイムリー、構造化、合理化：クラウド・トランスフォーメーションは複雑で、数年にわたる取り組みとなる場合があります。リスクに対処し、トランスフォーメーションを促進するために、お客様はトランスフォーメーションのフェーズごとに段階的な成果を計画する必要があります。Migration Acceleration Programエンゲージメント・モデルは、1. 評価または計画、2. 計画の検証、3. 構築と移行の準備という構造化されたプロセスを通じて、お客様をガイドします。私たちの目標は、処方的ガイダンス、包括的な計画成果物とワークショップ、テクノロジー・オートメーション・アクセラレーター、価値実証または概念実証の資金調達を含む変革計画を、IBMオンボーディングおよび移行スペシャリストによる戦略的サポートとともに実現することです。

IBM Power Virtual Server（PowerVS）の新しいセンター・オブ・エクセレンス（COE）を紹介します。IBM AIXおよびIBM i環境のクラウド移行のための専門知識とテクノロジーアクセラレーターを提供します。COEチームは、IBM PowerからPowerVSへの移行のための段階的なエンゲージメント・モデルを設計し、クライアントの価値実証または概念実証の工程を加速し、移行計画を検証することを目標としました。

Cloud Migration Acceleration Programは、企業がその計画を評価・計画・検証し、ワークロードをクラウドに移行できるようにするものです。IBMの専門知識、インセンティブ、方法論を活用することで、私たちの目標は、お客様がIBM Cloudでのトランスフォーメーションを加速し、簡素化できるようにすることです。