IBM Cloud向け移行加速プログラム

クラウドは、柔軟性、拡張性、コスト効率を提供する革新的なテクノロジー・プラットフォームとして登場しました。エンタープライズクラウド移行戦略は、統合されたテクノロジー、運用、財務の導入計画を備えたビジネス主導であることを目指しています。どこにいて、どこに向かっているのか、どのようにそこに到達するのかを知ることは、持続可能な成功にとって極めて重要です。自信を持ってエンドツーエンドの計画を構築することは困難な作業になる可能性があり、企業のリーダーはクラウド移行計画を設計して実行することが難しいと感じています。これらの課題に対処するために、IBMではお客様がインフラストラクチャーのIBM Cloudへの評価、計画、移行を支援できるMigration Acceleration Programを拡大し続けています。
Cloud Migration Acceleration Programは、IBM Cloudへの移行のための評価および意思決定プロセスを簡素化し、迅速に進める必要に対応するように設計されています。Migration Acceleration Programは、お客様がテクノロジー・トランスフォーメーションをサポートする上で、より多くの情報に基づいた意思決定を行えるようにすることを目的としています。私たちの目標は、お客様の現在の段階で、成功を共有するエンゲージメント・モデルを使用して、IBM Cloudへの移行の評価と計画のプロセスを加速、簡素化、加速することです。現在、Migration Acceleration Programは、以下の通りIBM Power Virtual Server、IBM Cloud for VMWare、IBM Cloud for SAPソリューション向けのテクノロジーアクセラレーターおよびクラウドクレジットを提供しています。
IBMは、適格なクライアント[1]に対してIBM Cloudクレジットという形で金銭的インセンティブを提供し、Proof of ValueまたはProof of Conceptのコストの100%をカバーします。IBM Enterprise Savings Planのお客様には、移行コストの最大80％を相殺する金銭的インセンティブも用意されています。
タイムリー、構造化、合理化：クラウド・トランスフォーメーションは複雑で、数年にわたる取り組みとなる場合があります。リスクに対処し、トランスフォーメーションを促進するために、お客様はトランスフォーメーションのフェーズごとに段階的な成果を計画する必要があります。Migration Acceleration Programエンゲージメント・モデルは、1. 評価または計画、2. 計画の検証、3. 構築と移行の準備という構造化されたプロセスを通じて、お客様をガイドします。私たちの目標は、処方的ガイダンス、包括的な計画成果物とワークショップ、テクノロジー・オートメーション・アクセラレーター、価値実証または概念実証の資金調達を含む変革計画を、IBMオンボーディングおよび移行スペシャリストによる戦略的サポートとともに実現することです。
IBM Power Virtual Server（PowerVS）の新しいセンター・オブ・エクセレンス（COE）を紹介します。IBM AIXおよびIBM i環境のクラウド移行のための専門知識とテクノロジーアクセラレーターを提供します。COEチームは、IBM PowerからPowerVSへの移行のための段階的なエンゲージメント・モデルを設計し、クライアントの価値実証または概念実証の工程を加速し、移行計画を検証することを目標としました。
Cloud Migration Acceleration Programは、企業がその計画を評価・計画・検証し、ワークロードをクラウドに移行できるようにするものです。IBMの専門知識、インセンティブ、方法論を活用することで、私たちの目標は、お客様がIBM Cloudでのトランスフォーメーションを加速し、簡素化できるようにすることです。
IBM Cloud Migration Acceleration Programの詳細については、Bill Singleton（クラウド導入およびオンボーディング担当バイス・プレジデント）またはRob Centra（IBM Cloud Delivery担当プログラム・ディレクター）までお問い合わせください。