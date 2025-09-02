AIがサイバー・リスクの常識を覆す 攻撃者と防御者の新たな戦いの場の詳細はこちら

自信を持ってハイブリッドクラウドに移行し、クラウド・ジャーニーのあらゆるフェーズにセキュリティーを統合します。
スマートなAIは、よりスマートなセキュリティーとガバナンスから始まる

Fortune 20に名を連ねる医療企業のサイバーセキュリティー・リーダーとの対談に参加して、AI保護のベスト・プラクティスをお聞きください。

信頼性の高い革新的なセキュリティー

クラウドを既存のエンタープライズ・セキュリティー・プログラムに統合することは、単にいくつかのコントロールやポイント・ソリューションを増やすというだけではありません。企業文化とクラウド・セキュリティ戦略に対する新たなアプローチを開発するには、リソースとビジネス・ニーズを検討する必要があります。一貫性のあるハイブリッドなマルチクラウドのセキュリティ・プログラムを管理するには、可視性とコントロールを整備する必要があります。IBM Security 製品とその専門家が、適切なコントロールの統合、ワークロード・デプロイメントのオーケストレーション、効果的な脅威管理の整備を支援します。

IBM Guardium Data Security Centerは、KuppingerCole Analysts社のLeadership Compass Data Security Platformss 2025において、4つのカテゴリーでリーダーとして選出されました。
IBM Security サービスで、データ、アプリケーション、環境を保護および監視
未来を決める

ビジネスの未来の状態と、リスクベースのセキュリティ・プログラムを理解します。スタックのすべての層でクラウド・セキュリティを確立して、ビジネス目標を実現します。
クラウド向けの構築と、クラウドへの安全な移行

ネイティブのクラウド・セキュリティ・コントロールを統合し、セキュア・バイ・デザインの方法論を導入し、セキュリティ・オーケストレーションと自動化を整備して、エンタープライズ・クラウド・セキュリティ・プログラムを策定および実施します。

 

 
継続的な脅威管理とレジリエンスの実現

一元化された可視性とコントロールにより、貴社で脅威の状況を監視し、適応できるようになります。組織全体の効果的なインシデント対応を調整することで、攻撃を検出して封じ込めます。

 
ハイブリッド・マルチクラウド・セキュリティ・ソリューション 脅威管理
正確なインサイトを利用して脅威とイベントの情報を管理し、新たな脅威に適応し、攻撃を迅速に検出して対応します。
データ保護
重要なデータがどこに存在しようとも、その所在を特定し、分類、保護、管理します。独自のクラウドデータ暗号化キーを保持できます。
ID管理とアクセス管理（IAM）
ハイブリッド・マルチクラウド環境全体で、誰が適切なレベルのアクセス権を持っているかを特定し、管理します。
ハイブリッド・マルチクラウド・セキュリティ・プラットフォーム
データを移動せずにデータ・ソースに接続し、複数のツールやチーム全体でのオーケストレーションと自動化により迅速に行動できます。
モバイル・セキュリティー・ソリューション
一元化されたコンソールからモバイル・デバイスの管理と保護を行い、フィッシングなどのサイバー脅威の発生を防ぎます。
不正防止ソリューション
すべてのチャネルにわたってお客様を認証し、不正行為を検出し、悪意のあるユーザーから保護します。
クラウド・セキュリティー・サービス クラウド・セキュリティーとリスク戦略
総合的なクラウド・セキュリティーのリスクに基づいた戦略、ガバナンス、準備計画を支援します。
ワークロードの保護
セキュア・バイ・デザインのワークロードを構築、導入、管理します。
X-Force Redオフェンシブ・セキュリティー・サービス
エシカル・ハッカーのグローバル・チームと連携して、組織内に侵入し、リスクの高い脆弱性を特定します。
脅威管理サービス
高性能なセキュリティー・フレームワークを使用して、脅威ライフサイクル全体を管理します。
データ・セキュリティー・サービス
最も重要な企業データを対象に、総合的なデータ保護を実施します。
クラウドIAMサービス
クラウドのID管理とアクセス管理（IAM）プログラムへの成功裏な移行を支援します。
お客様事例
デジタルタブレットを使って病棟で話す看護師たち
NHS Digital

NHS Digitalは、セキュリティーのサービスおよびサポートの提供を強化するため、戦略的サイバー・セキュリティー・オペレーション・センター（CSOC）のパートナーとしてIBMを選びました。

都市のロータリーの光の道のイラスト
Commercial International銀行（CIB）

CIB社はIBMと提携し、8,000人の従業員の安全で透明性の高いID管理を提供して、手動によるIDガバナンスの労力を削減しました。

参考情報 2025年データ侵害のコストに関する調査
AI関連のセキュリティー・インシデントを経験した組織の97％は、適切なアクセス制御を欠いていました。
X-Force 脅威インテリジェンス・インデックス
脅威アクターがどのように攻撃を仕掛けているか、そして組織をプロアクティブに保護する方法を理解するのに役立つ実用的なインサイトをご確認ください。
クラウド脅威ランドスケープ・レポート 2024
最新の脅威インテリジェンスでクラウドの安全性を確保するための重要な洞察と実践的な戦略をご確認ください。
クラウド・セキュリティーの説明
ビジネス・セキュリティに対する外部および内部の脅威に対処するための手順とテクノロジーを結集したクラウド・セキュリティと、その活用方法をご覧ください。
クラウド・セキュリティ・サービスのオーケストレーション
ハイブリッド・クラウドを保護し、イノベーションを推進し、インシデント対応を調整して、組織へのリスクを最小限に抑える方法をご覧ください。
ブログ
セキュリティーに関する最新のトレンドやニュースをお届けします。
クラウドをセキュアにする

ビジネスのニーズに合ったクラウド・セキュリティー・サービスとソリューションを使用して、クラウド・エクスペリエンスをカスタマイズしましょう。