クラウドを既存のエンタープライズ・セキュリティー・プログラムに統合することは、単にいくつかのコントロールやポイント・ソリューションを増やすというだけではありません。企業文化とクラウド・セキュリティ戦略に対する新たなアプローチを開発するには、リソースとビジネス・ニーズを検討する必要があります。一貫性のあるハイブリッドなマルチクラウドのセキュリティ・プログラムを管理するには、可視性とコントロールを整備する必要があります。IBM Security 製品とその専門家が、適切なコントロールの統合、ワークロード・デプロイメントのオーケストレーション、効果的な脅威管理の整備を支援します。
ビジネスの未来の状態と、リスクベースのセキュリティ・プログラムを理解します。スタックのすべての層でクラウド・セキュリティを確立して、ビジネス目標を実現します。
ネイティブのクラウド・セキュリティ・コントロールを統合し、セキュア・バイ・デザインの方法論を導入し、セキュリティ・オーケストレーションと自動化を整備して、エンタープライズ・クラウド・セキュリティ・プログラムを策定および実施します。
一元化された可視性とコントロールにより、貴社で脅威の状況を監視し、適応できるようになります。組織全体の効果的なインシデント対応を調整することで、攻撃を検出して封じ込めます。
NHS Digitalは、セキュリティーのサービスおよびサポートの提供を強化するため、戦略的サイバー・セキュリティー・オペレーション・センター（CSOC）のパートナーとしてIBMを選びました。
CIB社はIBMと提携し、8,000人の従業員の安全で透明性の高いID管理を提供して、手動によるIDガバナンスの労力を削減しました。