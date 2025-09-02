クラウドを既存のエンタープライズ・セキュリティー・プログラムに統合することは、単にいくつかのコントロールやポイント・ソリューションを増やすというだけではありません。企業文化とクラウド・セキュリティ戦略に対する新たなアプローチを開発するには、リソースとビジネス・ニーズを検討する必要があります。一貫性のあるハイブリッドなマルチクラウドのセキュリティ・プログラムを管理するには、可視性とコントロールを整備する必要があります。IBM Security 製品とその専門家が、適切なコントロールの統合、ワークロード・デプロイメントのオーケストレーション、効果的な脅威管理の整備を支援します。