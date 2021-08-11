クラウド・セキュリティーとは

現代の企業では、クラウドベースの環境や、IaaS、Paas、またはSaaSコンピューティング・モデルへの移行が進んでいます。インフラストラクチャー管理の動的な性質は、特にアプリケーションとサービスの拡張時には、企業が各部門に適切なリソースを提供する際に多くの課題をもたらす可能性があります。これらのas-a-serviceモデルでは、組織が時間のかかるIT関連タスクの多くを軽減できるようにします。

企業がクラウドへの移行を進める中で、データを安全に保つためのセキュリティー要件を理解することが重要になっています。サードパーティーのクラウド・コンピューティング・プロバイダーがこのインフラストラクチャーの管理を引き受ける場合がありますが、データ資産のセキュリティーと説明責任に関する責務は、必ずしもそれとともに移行するわけではありません。



デフォルトでは、ほとんどのクラウド・プロバイダーはセキュリティーのベスト・プラクティスに従い、サーバーの整合性を保護するための積極的な措置を講じています。しかし、クラウド上で実行されるデータ、アプリケーション、ワークロードを保護する場合、組織は独自の検討を行う必要があります。



デジタル環境が進化し続けるにつれて、セキュリティーの脅威はさらに高度になっています。組織がデータへのアクセスや移動を全体的に可視化できないため、これらの脅威は明らかにクラウド・コンピューティング・プロバイダーを標的としています。クラウド・セキュリティーを向上させるための積極的な対策を講じなければ、顧客情報を管理する際に、それがどこに保存されているかにかかわらず、企業は重大なガバナンスおよびコンプライアンス・リスクに直面する可能性があります。



クラウド・セキュリティーは、企業の規模に関係なく、議論の重要なテーマとなるはずです。クラウド・インフラストラクチャーは、あらゆる業界や複数の業種において、現代のコンピューティングのほぼすべての側面をサポートしています。



ただし、クラウドの導入が成功するかどうかは、現代のサイバー攻撃から身を守るための適切な対策を講じることにかかっています。パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドのいずれの環境で運用しているかにかかわらず、クラウド・セキュリティー・ソリューションとベスト・プラクティスは事業継続性を維持するために不可欠です。