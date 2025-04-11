ブルートフォース攻撃とは

ブルートフォース攻撃がどのように機能するかを理解するために、攻撃者がテストする必要がある可能性のあるパスワードの膨大な数を考えてみましょう。ブルートフォース攻撃は、認証情報を高速に生成してチェックすることで動作します。攻撃者は、すぐに思いつくもの（「password」や「123456」など）から始め、正しいパスワードを発見するまで、可能なすべての文字の組み合わせを体系的に生成していくかもしれません。

現代の攻撃者は、マルチコアのコンピューター処理装置（CPU） からクラウド・コンピューティング・クラスターに至るまで、膨大なコンピューティング能力を活用してこのプロセスを加速します。

例えば、小文字だけを使った6文字のパスワードは、26^6通りの可能性があります。これは、約3億800万通りの組み合わせです。今日のハードウェアでは、この推測の回数はほとんど瞬時に行うことができます。つまり、6文字の弱いパスワードはすぐに解読されてしまうのです。

対照的に、大文字と小文字、数字、特殊文字が混在した長いパスワードは、指数関数的に多くの可能性を生み出し、それを正しく推測するために必要な時間と労力の量が大幅に増加します。

危険にさらされているのはパスワードだけではありません。ブルートフォース方式では、可能な鍵の全範囲（「鍵空間」とも呼ばれます）を網羅的に検索することで、ファイルを暗号化したり、暗号鍵を発見したりすることもできます。このような攻撃が実行できるかどうかは、鍵の長さとアルゴリズムの強度によって異なります。例えば、128ビットの暗号化には天文学的な数の可能性があり、現在のテクノロジーでは総当たり攻撃は事実上不可能です。

実際には、ブルートフォース攻撃は、解読不可能な暗号の解読ではなく、人的要因を悪用すること、つまり一般的なパスワードの推測、パスワードの再利用の想定、またはロックアウト・メカニズムのないシステムの標的とすることで成功することがよくあります。