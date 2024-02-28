量子技術はバイナリ・コードを使用しますが、量子ビットなどの量子システムから得られる量子データは、従来のビットとは異なる方法でデータをエンコードします。研究者は、量子ビットを作成したり、自然界に存在する量子システムを量子ビットとして利用したりするさまざまな方法を確立してきました。しかし、量子コンピューターは、量子ビットを隔離し、干渉を防ぐために、ほとんどすべての場合において極端な冷却を必要とします。

理論的には、任意の二準位量子系を使用して量子ビットを作成できます。特定のシステム・プロパティーを上または下などのバイナリ位置で測定できる場合、量子システムは二準位として表されます。マルチレベルの量子システムは、そのシステムの2つの側面を効果的に分離してバイナリ測定を生成できる限り、量子ビットの作成にも使用できます。従来のコンピューターが複数の種類のビット（電流、電荷、パンチカード・コンピューティングで紙に開けられた(または開けられていない) 穴など）を使用できるのと同様に、量子コンピューターも複数の種類のビットを使用できます。特定のビットは特定の機能に適しており、高度な量子コンピューターは、さまざまな操作を実現するためにビット・タイプの組み合わせを使用する可能性があります。

各ビットは0か1のどちらかを表すので、2ビットの情報を対にすることで、最大4つの一意の2進数の組み合わせを作ることができます。

00 01 10 11

各ビットは0か1のいずれかですが、1つの量子ビットは0または1か、あるいは重ね合わせのいずれかになります。量子重ね合わせは、実際には量子ビットの状態の確率を表すため、0と1の両方、または0と1の間のすべての可能な状態として表すことができます。

量子レベルでは、量子ビットの確率は波動関数として測定されます。量子ビットの確率振幅は、他の量子ビットと組み合わせることで、1ビット以上のデータをエンコードしたり、非常に複雑な計算を実行したりするために使用できます。

大きな素数の因数分解などの複雑な問題を処理する場合、従来のビットは大量の情報を保持すると制約を受けます。量子ビットの振る舞いは違います。量子ビットは重ね合わせを保持できるため、量子ビットを使用する量子コンピューターはより大量のデータを計算できます。



ビットと量子ビットを理解するのに便利な例えとして、複雑な迷路の中心に立っていると想像してください。迷路から脱出するには、従来のコンピューターは問題を「総当たり」で解決し、あらゆる経路の組み合わせを試して出口を見つける必要がありました。この種のコンピューターは、ビットを使って新しい経路を探求し、どの経路が行き止まりかを記憶します。



一方、量子コンピューターは、比喩的に言えば、迷路を俯瞰し、複数の経路を同時にテストして、正しい解を明らかにすることができます。ただし、量子ビットは一度に「複数のパスをテスト」するわけではありません。代わりに、量子コンピューターは量子ビットの確率振幅を測定して結果を決定します。これらの振幅は波のように機能するため、互いに重なり合って干渉します。非同期波が重なると、複雑な問題に対する可能な解決策が効果的に排除され、実現したコヒーレント波が解決策を提示します。