スーパー・コンピューティングとは

スーパーコンピューター という用語が使用されるようになったのは、IBMがIBM 7030 Stretchを発表した1960年代初頭です。Sperry Rand氏が発表したUNIVAC LARCは最初の2つの意図的スーパーコンピューターであり、当時市販されていた最速の商用マシンよりも強力になるように設計されたものでした。 スーパーコンピューティングの進歩に影響を与えた出来事は、1950年代後半に米国政府が軍事用途向けの最先端の高性能コンピューター技術の開発に定期的に資金を提供し始めたことで始まりました。

当初、スーパーコンピューターは政府向けに限られた量だけ生産されていましたが、開発された技術は産業用および商業用の主力製品にも組み込まれていきました。 例えば、1960年代半ばから1970年代後半までは、Control Data Corporation（CDC）社とCray Research社という米国の2つの企業が商業用スーパーコンピュータ業界をリードしました。 Seymour Cray氏が設計したCDC6600は、成功した最初の商業用スーパーコンピューターであると考えられています。 その後、1990年代から今日に至るまで、IBMが商業業界のリーダーになりました。

