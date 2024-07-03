プロセッサーは共有メモリーを使用して通信し、そのソリューションはアルゴリズムを使用して結合されます。並列コンピューティングは、単一のプロセッサーを使用して問題を順番に解決する前身であるシリアル・コンピューティング（シリアル計算とも呼ばれます）よりも大幅に高速です。

1940年代後半から1950年代にコンピューターが初めて発明された際、ソフトウェアは問題を順番に解決するようにプログラムされていたため、処理速度が制限されていました。問題をより速く解決するには、中央処理装置（CPU）上の一連の命令に従ってアルゴリズムを構築し、実装する必要がありました。ある命令が実行された後に初めて、別の命令が解決されるようになるのです。

1950年代に始まる並列コンピューティングにより、コンピューターはコンピューティング問題をより小さな同様の問題に分割することで、コードをより迅速かつ効率的に実行できるようになりました。並列アルゴリズムとして知られるこれらの問題は、複数のプロセッサーに分散されました。

今日、並列システムは様々なコンピューターで使用されるまでに進化し、Eメールのチェックやテキストメッセージの送信などの日常的なタスクをシリアル・コンピューティングで実行する場合よりも何百倍も高速に実行できるようになりました。並列システムは、ノートパソコンやスマートフォンなどの個人用デバイスだけでなく、最先端のスーパーコンピューターや、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）などの最先端技術も強化しています。