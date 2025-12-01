2025年サイバーセキュリティー・ガイドへようこそ。このガイドでは、サイバーセキュリティーに関する教育的解説、ハンズオン・チュートリアル、ポッドキャスト・エピソード、その他のサイバーセキュリティーに関する包括的なキュレートされた情報源を紹介しています。

サイバーセキュリティーとは、サイバー攻撃を防止したり、その影響を軽減したりするためのあらゆるテクノロジー、実践、ポリシーを指します。この分野には、基本的なパスワード保護やセキュリティー衛生から高度な攻撃テストやAI搭載ツールまで、幅広い機能が含まれます。

サイバーセキュリティーの最終的な目標は、悪意のある攻撃者と、彼らが採用する進化し続ける施策やテクノロジーから、コンピューター・システム、アプリケーション、デバイス、データ、金融資産、人々を保護することです。