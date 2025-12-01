IBMニュースレター
2025年サイバーセキュリティー・ガイドへようこそ。このガイドでは、サイバーセキュリティーに関する教育的解説、ハンズオン・チュートリアル、ポッドキャスト・エピソード、その他のサイバーセキュリティーに関する包括的なキュレートされた情報源を紹介しています。
サイバーセキュリティーとは、サイバー攻撃を防止したり、その影響を軽減したりするためのあらゆるテクノロジー、実践、ポリシーを指します。この分野には、基本的なパスワード保護やセキュリティー衛生から高度な攻撃テストやAI搭載ツールまで、幅広い機能が含まれます。
サイバーセキュリティーの最終的な目標は、悪意のある攻撃者と、彼らが採用する進化し続ける施策やテクノロジーから、コンピューター・システム、アプリケーション、デバイス、データ、金融資産、人々を保護することです。
サイバーセキュリティーにおける主要なトピックだけでなく、最新の傾向と課題、今日の最も一般的な脅威、永続的な俗説や基本的なベスト・プラクティスをレビューします。
フィッシング、マルウェア、内部脅威などのサイバー攻撃は、デジタル・システムへの不正アクセスを通じてシステムを無効化し、データを侵害し、金銭や資産を盗み出そうとする取り組みです。ある試算によれば、サイバー犯罪は2025年までに世界経済に年間10.5兆米ドルの損害を与えるとされています。
データ・セキュリティーの目標は、クラウド・プラットフォーム、オンプレミス・システム、モバイルデバイス、サード・パーティー・アプリケーションなど、あらゆる場所でデジタル情報を破損、盗難、不正アクセスから保護すると同時に、効率的かつ効果的な使用を可能にすることです。
IAMは、ITシステムにおけるデジタルIDとユーザー・アクセス許可のプロビジョニングと保護に重点を置いています。IAMツールとベスト・プラクティスは、適切な人物だけが適切な理由で、適切なリソースに、適切なタイミングでアクセスできるようにすることを目的としています。
組織がパブリッククラウド、プライベート、またはハイブリッドクラウドのいずれの環境で運用しているかにかかわらず、クラウド・セキュリティー・ソリューションとベスト・プラクティスは、ビジネス・セキュリティーに対する内部および外部の脅威に対処するために非常に重要であり、事業継続性を維持するために必要不可欠です。
ネットワークのサイバーセキュリティー防御のクリティカルな最前線として、エンドポイント・セキュリティーはエンド・ユーザーとエンドポイント・デバイス（デスクトップやノートPC、モバイルデバイス、サーバーなど）を保護します。
インフラストラクチャー・セキュリティーは、より範囲が広く、コンピューターやデバイスからネットワーク・システム、データセンター設備、オペレーショナル・テクノロジー（OT）、クラウド・リソースに至るまで、すべての重要なITシステムや設備を物理的攻撃やサイバー脅威から保護します。
脆弱性管理とは、脅威アクターがシステムへの不正アクセスやサイバー攻撃を行うためにエクスプロイトできる設定ミスやパッチが適用されていないバグなど、セキュリティー上の欠陥や弱点を継続的に発見・修正することです。
オフェンシブセキュリティーでは、サイバーセキュリティー専門家が脅威アクターと同じツールとテクニックを使用して、企業のセキュリティー防御をテストし、脆弱性を明らかにして、武器化される前に対処できるようにします。
人工知能（AI）セキュリティーは、AIを使用して組織のセキュリティー体制を強化するプロセスです。AIシステムを使用することで、組織は脅威の検知、防止、修復を自動化し、サイバー攻撃やデータ侵害に効果的に対抗できます。
脅威の検知と対応（TDR）は、高度な検知方法、自動対応機能、統合セキュリティー・ソリューションを適用して、リアルタイムのサイバー脅威の検知と軽減を可能にします。
脅威管理は、サイバー脅威と脅威アクターに関する詳細情報と、AIとオートメーションを組み合わせて、セキュリティー・チームがサイバーセキュリティーの「盲点」を回避し、全体的な脅威の検知、防止、対応、復旧を改善できるようにします。
マネージド・セキュリティーには、完全に外部委託されるセキュリティー・オペレーション・センター（SOC）まで、サード・パーティー組織が提供するセキュリティー・サービスが含まれます。マネージド・セキュリティーにより、企業は大規模なセキュリティー・チームやインフラストラクチャーを自社で構築しなくても、専門家による最先端のサイバーセキュリティー保護のメリットを受けることができます。
