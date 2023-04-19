統合エンドポイント管理（UEM）とデバイス・ライフサイクル管理にはいくつかの共通点があり、どちらも組織内のエンドポイントの管理と最適化において重要な役割を果たします。これらに共通する最も一般的な5つのポイントは、次のとおりです。

デバイス・インベントリー： UEMツールとデバイス・ライフサイクル管理プロセスには、IT管理者が各エンドポイントに関する詳細情報にリアルタイムでアクセスできるインベントリーが含まれます。例えば、デバイスのモデル、仕様、所有者などの情報です。



セキュリティーとコンプライアンス：UEMとデバイス・ライフサイクル管理は両方とも、セキュリティーとコンプライアンスの規制に準拠しています。UEMを使用することで、ITチームはデバイスが保護され、必要なパッチが適用され、コンプライアンス・ポリシーと同期していることを確認できます。IT部門はデバイスのライフサイクル・プロセスを管理することで、エンドポイントの使用停止を確認し、機密データの損失を回避し、セキュリティー・リスクを軽減できます。



構成管理： IT管理者はUEMを使用してエンドポイントを構成し、使用中に管理します。ジェームスとその同僚は、デバイスのライフサイクルを通じて、調達とプロビジョニング中にエンドポイントを構成します。



統合とオートメーション： UEMとデバイス・ライフサイクル管理はどちらも他のアプリと統合でき、ITチームの取り組みを合理化できるオートメーション機能を多数備えています。最新のUEMツールとライフサイクル・プロセスでは、タスクが高度にオートメーションされているため、IT管理者に多くのセルフサービス機会が提供されます。



レポートと分析： UEMとデバイス・ライフサイクル管理の両方に、豊富な分析機能が備わっています。UEMは、エンドポイントやパッチとアップデート、ユーザーのセキュリティーとデバイスのセキュリティーに関するリアルタイムのデータを提供します。デバイス・ライフサイクル管理では、デバイスのライフサイクルと使用状況に関するデータを提供し、意思決定者が予算に基づいて行動できるよう支援します。どちらも監査で使用される貴重なデータを生成します。

UEMとデバイス・ライフサイクル管理には多くの共通点があり、適切に活用することで、企業データを保護し、優れたユーザー・エクスペリエンスを保証し、モバイル・セキュリティーとサイバーセキュリティー全体を強化し、優れたデジタル・ワークスペースを構築します。また、両社は目的という点で異なります。UEMはデバイスのライフサイクル全体を通じてデバイスを管理することに重点を置いているのに対し、デバイス・ライフサイクル管理は購入日から廃止までのライフサイクル全体に焦点を当てています。