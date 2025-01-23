ASTは、ソフトウェア・アプリケーションのセキュリティー・リスクをスキャンする従来のアプリケーション・セキュリティー・ソリューションのグループを示す包括的な用語です。

静的アプリケーション・セキュリティー・テスト（SAST）は、「ホワイトボックス」（内部に焦点を当てた）アプローチを採用しており、プログラムを実行することなく、ソース・コード・リポジトリーをスキャンして既知の脆弱性を見つけます。動的アプリケーション・セキュリティ・テスト（DAST）では、「ブラックボックス」（外部に重点を置いた）アプローチを使用して、ランタイム環境でのアプリケーションを外部からテストし、悪意のある行為者を模倣して攻撃のシミュレーションを行います。

SASTとDASTの要素を組み合わせたインタラクティブ・アプリケーション・セキュリティー・テスト（IAST）は、実行時にアプリ・サーバー内でアプリケーションを分析し（ソースコードにアクセスできるため）、開発者はセキュリティー問題をより包括的に把握できるようになります。また、ソフトウェア構成分析（SCA）は、アプリケーション内のサード・パーティー・コンポーネントやライブラリーの脆弱性の特定に焦点を当てています。

ASTプラクティスはアプリのセキュリティーにとって非常に重要であり、企業はアプリケーション内の特定のセキュリティー問題を特定することができます。ただし、ASTの手法は独立して使用されることが多く、通常はソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の特定の段階におけるポイント・イン・タイム評価に使用されます。したがって、ASTスキャンは、特定の瞬間における特定のアプリケーションに関する特定の問題の理解のみを提供します。

ASPMにはAST技術が組み込まれていますが、より広範で包括的なアプローチを提供します。ASPMは、企業の全体的なセキュリティー体制に関する洞察を提供し、長期的にアプリケーション・セキュリティーを向上させるための戦略的なガイダンスを提供します。ASPSサービスでは、アプリケーション全体のライフサイクルにわたって、またさまざまなツールやプラットフォームにわたってセキュリティー戦略を統合することも目指しています。