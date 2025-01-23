ASPMとCSPMはどちらも、特にアプリケーション・セキュリティー体制の強化を目指す組織にとって、堅牢なサイバーセキュリティー戦略に不可欠です。APSM は環境全体にわたるソフトウェア・アプリケーションのセキュリティを優先しますが、 CSPMは環境に固有であり、クラウド・インフラストラクチャのセキュリティに重点を置いています。
CPSM は、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）、プラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）、ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS） モデルを含む、マルチクラウド およびハイブリッド クラウド環境とサービス全体のリスク識別と修復を統合するサイバーセキュリティ テクノロジー です。以下のように機能します。
- 組織のクラウド資産をネイティブに検出してカタログ化する
- 確立されたセキュリティーおよびコンプライアンスのフレームワークに対して継続的に監視する
- チームがセキュリティの脅威を迅速に発見して修正するように支援する
CSPM ツールは、あらゆるタイプのクラウド環境に高度なセキュリティを提供しますが、通常はネットワーク（またはオンプレミス・インフラストラクチャ）のアプリケーション層のスキャンは行いません。
ASPMツールは、アプリケーションスタック内のさまざまなセキュリティースキャンデバイスからセキュリティーデータを集約し、開発者にフルスタックの可観測性を提供することで、チームがエンドツーエンドのセキュリティー体制のオートメーションを実装できるようにします。ただし、CSPMツールとは異なり、ASPMツール自体はスキャンを行いません。既存のアプリ・セキュリティー・スキャナーの集約ワークフローを実行するだけです。
さらに、ASPM ツールは通常、ソフトウェア開発ライフサイクルに統合されますが、CSPM ソリューションはcloud managementおよび運用ツールと共に使用されます。
現代のソフトウェア開発では、しばしば、アプリとインフラストラクチャのコンポーネントが相互に分かちがたく結びついています。APSMのアプリセキュリティー集約機能とCPSMのクラウドインフラストラクチャーのスキャン主要な機能の両方がなければ、チームはネットワークセキュリティーの対象範囲にギャップを生み出すサイロの変化に対処しなければならない可能性があります。