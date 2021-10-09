インテリジェントな自動化とは

今日の世界のあらゆる業界で、インテリジェントな自動化には紛れもなく価値があります。反復タスクをIAで自動化する企業は、コストを削減し、社内ワークフローの一貫性を高めることができます。コロナ禍でデジタル・トランスフォーメーションの取り組みは加速する一方であり、インフラストラクチャへの投資の中でもオートメーションのサポートに対するものがさらに増加しています。リモートワークの急増によっても、役割の進化は続きます。低レベルの作業に力を注いでいる従業員も、ここに挙げたソリューションのようなハイレベルタスクの導入や拡張に割り当て直されます。

中間管理職は、従業員のモチベーションを持続させるため、仕事の中でもより人間的な要素に焦点を移す必要があるでしょう。オートメーションにより従業員間のスキルギャップが露呈します。従業員は変化を続ける作業環境に適応する必要があります。中間管理職は、こうした移行による不安を軽減するサポートを提供することで、こうした変化の時期にあっても従業員がレジリエンスを維持できるようにするのです。インテリジェントな自動化は仕事の未来であることに疑いの余地はなく、導入を見送る企業はその市場での競争力を維持しにくくなるでしょう。