平均修理時間（MTTR）は、特定の障害に起因する修理時間を合計し、それを特定の期間内に実行された修理の総数で割ることによって計算されます。MTTRの計算式は次のとおりです。

MTTR = 修理にかかった合計時間 / 修理の回数

MTTRを正確に測定するには、故障の検出にかかる時間、問題の診断にかかる時間、問題の解決にかかる時間を追跡することが重要です。これにより、組織はプロセスの改善が必要な領域を特定し、機器やシステムの修理にかかる時間を短縮し、最終的に可用性と信頼性を向上させることができます。

ある会社の製造ラインで機械的な故障が発生し、問題が解決されるまでに3時間の修理時間がかかったとします。同月中に、さまざまな問題により全部で2件の機器の修理が行われました。

この月の製造ラインのMTTRを計算するには、次の式を使用します。

MTTRは「修理にかかった合計時間」を「修理回数」で割った値を意味するためです。

MTTR = 3時間/ 修理2回

MTTR = 1.5時間

したがって、その月の製造ラインのMTTRは3時間になります。通常の運用全体でMTTRを追跡することで、企業は傾向を特定し、修理プロセスを改善してダウンタイムを削減し、最終的に収益を向上させることができます。