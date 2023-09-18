現在の開発者は、コードベース全体を包括的に把握できなくても、特定のコード領域を1日に複数回更新し、すばやく作業することがよくあります。サードパーティーやオープンソースのコンポーネントに大きく依存しており、セキュリティーチームとの効果的なコラボレーションに苦労していることがよくあります。またそのほとんどが、絶えず進化するサイバーセキュリティーの脅威を管理しながら、多数の機能、ライブラリー、依存関係を備えた、ますます複雑になるアプリケーションにも取り組んでいます。

その結果、セキュリティーの脆弱性が表面化する領域が常に増加し、安全なコードを書いたり、機密情報をデータ侵害から保護したりすることがますます困難になっています。開発者は、生産性を損なうことなく、作業中に潜在的な脆弱性をテストする方法を必要としています。

DASTはセキュリティー・テスト・プロセスを自動化することで、これを実現します。現実世界のハッカーの行動を模倣することで、外部から作業して実行中のアプリケーションの潜在的な脆弱性を明らかにします。DASTを使用すると、開発者はコードをテストして、公開前にアプリ全体のセキュリティーにどのように影響するかを確認でき、認証エラーやコードの脆弱性といった、ソフトウェア・コンポジション分析（SCA）などの他のテスト方法では見落とされがちなセキュリティーの問題を特定することができます。

最新のDAST（下記参照）ツールはDevOpsおよびCI/CDパイプラインにもシームレスに統合され、アプリケーション開発ワークフローの初期段階を含む開発のすべての段階にインターフェースを提供します。

ビルドとデプロイメントの統合は、DevOpsチームがソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の早い段階でテストを行うことで、より費用対効果が高く時間のかからない修復を実現する「シフトレフト」アプローチの一環として、DevOps/DevSecOps環境で一般的にDASTを採用する理由の1つです。DASTツールによって強化されるその他のDevOpsの原則には、自動化、コラボレーション、継続的なフィードバックを優先することが含まれており、開発者とセキュリティー・チームはセキュリティーを損なうことなく俊敏性と生産性を維持できます。