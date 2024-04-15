Eメール攻撃にはさまざまな形態があります。これらすべてが同じ悪意を持っていることを認識し、メール脅威の種類を積極的に把握することが重要です。ここでは、最も一般的な攻撃の種類をいくつか紹介します。

ソーシャル エンジニアリング攻撃

人々を心理的に操作して、知らず知らずのうちに情報のセキュリティーを侵害することは、最も一般的な攻撃ベクトルの1つです。

フィッシング

フィッシング詐欺は、詐欺的な電子メール、テキスト メッセージ、ソーシャル メディア コンテンツ、または Web サイトを使用して、ユーザーをだまして資格情報を共有したり、マルウェアをダウンロードさせたりします。

スピアフィッシング

この形式のフィッシングは、パーソナライズされたEメールを通じて個人または組織を直接ターゲットにします。

ホエール・フィッシング

この形式のフィッシングは、企業の上級役員をターゲットにしており、攻撃者が細心の注意を払って作成したメッセージで受信者を操って機微情報を引き出そうとします。これらの通信員は、Eメールやテキスト・メッセージまたは電話で連絡してくることがあります。

悪意のあるメールの添付ファイル

この種のマルウェアは、文書やボイスメール、ファックス、PDF、その他のファイルを装ったEメールの添付ファイルを標的とします。これらのハッカーは、恐怖や緊急性、好奇心など、さまざまな手口を使います。

ランサムウェア

この悪意のあるソフトウェアはファイルを暗号化し、被害者が金額を支払うまでシステムへのアクセスをブロックするように設計されています。

スプーフィング

スプーフィングとは、攻撃者が偽の送信者アドレスを使用してEメール・メッセージを偽造し、正規のEメール・メッセージを偽装することです。

なりすまし

サイバー犯罪者は、金銭やデータを保護するものと信頼できる送信者になりすまします。例としては、ビジネスメール詐欺が挙げられます。これは、ハッカーが従業員になりすまして組織から盗もうとする場合です。